Автономія факультетів критично необхідна для українських вишів — проректор ЛНУ Віталій Кухарський

Чому автономія факультетів критично необхідна для вищих навчальних закладів України розповів у прямому етері ютуб-каналу LVIV.MEDIA проректор Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) Віталій Кухарський.
Головні тези:
- Демократизація освітнього процесу є одним з ключових факторів, які підтримує проректор ЛНУ Віталій Кухарський у контексті важливості автономії факультетів.
- Економічний аспект також відіграє важливу роль: необхідно, щоб факультети отримали інструменти для фінансових рішень, як це практикується в європейських університетах.
- Важливо створити систему фінансового та кадрового обліку, яка дозволить факультетам та кафедрам управляти своїми ресурсами ефективно та об'єктивно.
Автономія факультетів критично необхідна для вишів України
У розмові про бачення майбутнього ЛНУ Віталій Кухарський наголосив, що є два основні чинники, чому автономія факультетів потрібна вже зараз. Першим чинником він назвав необхідність демократизації освітнього процесу, а другим — економічний.
Проректор зазначив, що чинна процедура вибору деканів ЛНУ відповідає законодавству і залишає вибір ректору підписувати чи не підписувати наказ на призначення за результатами голосування, при цьому випадки спотворення волевиявлення колективу відсутні в університеті та й у більшості ЗВО України.
Факультети мають отримати інструменти для фінансових рішень
Другим не менш важливим аспектом автономії факультетів ЛНУ Віталій Кухарський назвав економічний.
Зараз така ситуація, що з погляду фінансів факультети та кафедри не керують нічим в університеті, — пояснив Віталій Кухарський.
Проректор нагадав, що ще кілька місяців тому доповідав Вченій раді про впровадження системи фінансового та кадрового обліку в ЛНУ, яка дозволить створити субрахунки для кожного підрозділу університету.
Віталій Кухарський також додав, що це потрібно зробити у першу чергу будь-кому на посаді ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, хто б їм не став.
Нагадаємо, що кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, проректор ЛНУ Віталій Кухарський є одним із кандидатів на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Він є експертом у сфері цифрової трансформації вищої освіти, інноваційних освітніх технологій, міжнародної співпраці, розбудови та зміцненні інституційного потенціалу.