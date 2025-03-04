Автономія факультетів критично необхідна для українських вишів — проректор ЛНУ Віталій Кухарський
Категорія
Економіка
Дата публікації

Автономія факультетів критично необхідна для українських вишів — проректор ЛНУ Віталій Кухарський

Кухарський
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Джерело:  LVIV.MEDIA

Чому автономія факультетів критично необхідна для вищих навчальних закладів України розповів у прямому етері ютуб-каналу LVIV.MEDIA проректор Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) Віталій Кухарський.

Головні тези:

  • Демократизація освітнього процесу є одним з ключових факторів, які підтримує проректор ЛНУ Віталій Кухарський у контексті важливості автономії факультетів.
  • Економічний аспект також відіграє важливу роль: необхідно, щоб факультети отримали інструменти для фінансових рішень, як це практикується в європейських університетах.
  • Важливо створити систему фінансового та кадрового обліку, яка дозволить факультетам та кафедрам управляти своїми ресурсами ефективно та об'єктивно.

Автономія факультетів критично необхідна для вишів України

У розмові про бачення майбутнього ЛНУ Віталій Кухарський наголосив, що є два основні чинники, чому автономія факультетів потрібна вже зараз. Першим чинником він назвав необхідність демократизації освітнього процесу, а другим — економічний.

Дуже важливо, щоб ті лідери, які очолюють колективи були саме тими лідерами, які підтримують цей колектив.

Віталій Кухарський

Віталій Кухарський

Проректор ЛНУ

Проректор зазначив, що чинна процедура вибору деканів ЛНУ відповідає законодавству і залишає вибір ректору підписувати чи не підписувати наказ на призначення за результатами голосування, при цьому випадки спотворення волевиявлення колективу відсутні в університеті та й у більшості ЗВО України.

Тому для того, щоб цей процес став повністю демократичним, вибори мають проходити закритим голосуванням. Це вирішить дуже багато проблем щодо стримуючих факторів, які має відкрите голосування, а ректор отримає об'єктивну картину, кого підтримує колектив, — наголосив проректор ЛНУ.

Факультети мають отримати інструменти для фінансових рішень

Другим не менш важливим аспектом автономії факультетів ЛНУ Віталій Кухарський назвав економічний.

Зараз така ситуація, що з погляду фінансів факультети та кафедри не керують нічим в університеті, — пояснив Віталій Кухарський.

Проректор нагадав, що ще кілька місяців тому доповідав Вченій раді про впровадження системи фінансового та кадрового обліку в ЛНУ, яка дозволить створити субрахунки для кожного підрозділу університету.

Виступ Віталія Кухарського. Фото - пресцентр ЛНУ ім. Івана Франка
Виступ Віталія Кухарського. Фото - пресцентр ЛНУ ім. Івана Франка

У європейських університетах є практика, що навіть професори мають свої субрахунки на власних факультетах, які дозволяють їм організовувати їхні витрати на матеріали або конференції. Я не впевнений, що дуже швидко ми перейдемо до субрахунків професорів у наших університетах, але маємо вже створити субрахунки факультетів, кафедр та освітніх програм.

Віталій Кухарський

Віталій Кухарський

Проректор ЛНУ

Віталій Кухарський також додав, що це потрібно зробити у першу чергу будь-кому на посаді ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, хто б їм не став.

Нагадаємо, що кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, проректор ЛНУ Віталій Кухарський є одним із кандидатів на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Він є експертом у сфері цифрової трансформації вищої освіти, інноваційних освітніх технологій, міжнародної співпраці, розбудови та зміцненні інституційного потенціалу.

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