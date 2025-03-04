Автономія факультетів критично необхідна для українських вишів — проректор ЛНУ Віталій Кухарський

Автономія факультетів критично необхідна для вишів України

У розмові про бачення майбутнього ЛНУ Віталій Кухарський наголосив, що є два основні чинники, чому автономія факультетів потрібна вже зараз. Першим чинником він назвав необхідність демократизації освітнього процесу, а другим — економічний.

Дуже важливо, щоб ті лідери, які очолюють колективи були саме тими лідерами, які підтримують цей колектив. Віталій Кухарський Проректор ЛНУ

Проректор зазначив, що чинна процедура вибору деканів ЛНУ відповідає законодавству і залишає вибір ректору підписувати чи не підписувати наказ на призначення за результатами голосування, при цьому випадки спотворення волевиявлення колективу відсутні в університеті та й у більшості ЗВО України.

Тому для того, щоб цей процес став повністю демократичним, вибори мають проходити закритим голосуванням. Це вирішить дуже багато проблем щодо стримуючих факторів, які має відкрите голосування, а ректор отримає об'єктивну картину, кого підтримує колектив, — наголосив проректор ЛНУ. Поширити

Факультети мають отримати інструменти для фінансових рішень

Другим не менш важливим аспектом автономії факультетів ЛНУ Віталій Кухарський назвав економічний.

Зараз така ситуація, що з погляду фінансів факультети та кафедри не керують нічим в університеті, — пояснив Віталій Кухарський.

Проректор нагадав, що ще кілька місяців тому доповідав Вченій раді про впровадження системи фінансового та кадрового обліку в ЛНУ, яка дозволить створити субрахунки для кожного підрозділу університету.

Виступ Віталія Кухарського. Фото - пресцентр ЛНУ ім. Івана Франка

У європейських університетах є практика, що навіть професори мають свої субрахунки на власних факультетах, які дозволяють їм організовувати їхні витрати на матеріали або конференції. Я не впевнений, що дуже швидко ми перейдемо до субрахунків професорів у наших університетах, але маємо вже створити субрахунки факультетів, кафедр та освітніх програм. Віталій Кухарський Проректор ЛНУ

Віталій Кухарський також додав, що це потрібно зробити у першу чергу будь-кому на посаді ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, хто б їм не став.

Нагадаємо, що кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, проректор ЛНУ Віталій Кухарський є одним із кандидатів на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка. Він є експертом у сфері цифрової трансформації вищої освіти, інноваційних освітніх технологій, міжнародної співпраці, розбудови та зміцненні інституційного потенціалу.