Цифровізація ЛНУ. Проректор Кухарський анонсував дорожню карту — відео

Проректор Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) Віталій Кухарський анонсував ключові тези цифровізації університету як складової його Програми на посаді ректора ЛНУ в етері телеканалу “Перший Західний”. Дорожня карта цього документу буде опублікована найближчим часом.
Головні тези:
- Інтеграція у європейський освітній простір є однією з ключових тенденцій у програмі цифровізації Львівського національного університету.
- Необхідно створити комфортні умови для працівників університету, щоб забезпечити сучасні дослідження, вважає Віталій Кухарський.
- Пропонується максимально широке стажування в європейських університетах для працівників ЛНУ з метою розвитку співпраці та залучення коштів для проєктів.
Віталій Кухарський наголосив на складності тих історичних умов, в яких наразі перебуває вища освіта України.
Кухарський назвав ще одну ключову тенденцію, яка врахована у програмі розвитку Львівського національного університету.
Кухарський зазначив, що університет, без сумніву, повинен думати про кадровий потенціал, “щоб найкращі люди були в найкращих умовах”.
Ми маємо зробити все для того, щоб ті викладачі, які поїхали до Європи, повернулися до нас. Я вірю у їх повернення за умови створення нормальних умов тут. Тоді вони з задоволенням знову викладатимуть у ЛНУ.
Кухарський вважає, що одним з кроків, які треба зробити в межах програми розвитку ЛНУ, — це запропонувати спеціалістам роботу в гідних умовах.
Ще однією важливою річчю для працівників ЛНУ Кухарський назвав можливість максимально широкого стажування в європейських університетах.
Це теж є однією частиною моєї Програми.
Слід зазначити, що кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, проректор ЛНУ Віталій Кухарський є одним із кандидатів на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.