Цифровізація ЛНУ. Проректор Кухарський анонсував дорожню карту — відео

Проректор Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) Віталій Кухарський анонсував ключові тези цифровізації університету як складової його Програми на посаді ректора ЛНУ в етері телеканалу “Перший Західний”. Дорожня карта цього документу буде опублікована найближчим часом.

Віталій Кухарський наголосив на складності тих історичних умов, в яких наразі перебуває вища освіта України.

Найперше те, що стосується умов, у яких ми зараз перебуваємо. Звичайно, стратегія розвитку ЛНУ на майбутні роки має передбачати те, що зараз ми під час війни очікуємо післявоєнного відновлення, в якому університети відіграватимуть ключову роль як стосовно підготовки фахівців для ринку, так і стосовно наукових розробок і досліджень, які рухатимуть країну вперед. Віталій Кухарський Проректор ЛНУ

Кухарський назвав ще одну ключову тенденцію, яка врахована у програмі розвитку Львівського національного університету.

Це наша інтеграція в європейський освітній простір. Вона неминуча, ми всі рухаємося в ЄС. Поширити

Кухарський зазначив, що університет, без сумніву, повинен думати про кадровий потенціал, “щоб найкращі люди були в найкращих умовах”.

Ми маємо зробити все для того, щоб ті викладачі, які поїхали до Європи, повернулися до нас. Я вірю у їх повернення за умови створення нормальних умов тут. Тоді вони з задоволенням знову викладатимуть у ЛНУ.

Кухарський вважає, що одним з кроків, які треба зробити в межах програми розвитку ЛНУ, — це запропонувати спеціалістам роботу в гідних умовах.

На жаль, наші кафедри та приміщення дуже важко назвати сучасними. І ми маємо це виправити, бо коли людина працює в комфортних умовах, то може робити ті речі, які пов’язані з сучасними дослідженнями. Віталій Кухарський Проректор ЛНУ

Ще однією важливою річчю для працівників ЛНУ Кухарський назвав можливість максимально широкого стажування в європейських університетах.

Ми маємо всі передумови для того, щоб наші працівники один раз на два роки проходили стажування у провідних університетах Європи. Це цифра, яку я назвав по мінімуму, думаю, ми можемо зробити значно більше для наших викладачів. Так, вони повинні брати участь у міжнаціональних проєктах. Тоді це автоматично забезпечить і стажування, і рівень комунікації та зв’язків, і, зрештою, необхідний рівень залучення коштів. Бо для того, щоб ми були в цих проєктах, треба постійно розширювати мережу університетів, з якою ми працюємо. Це теж є однією частиною нашої програми. Поширити

Це теж є однією частиною моєї Програми.