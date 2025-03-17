Цифровізація ЛНУ. Проректор Кухарський анонсував дорожню карту — відео
Категорія
Економіка
Дата публікації

Цифровізація ЛНУ. Проректор Кухарський анонсував дорожню карту — відео

Цифровізація ЛНУ. Проректор Кухарський анонсував дорожню карту — відео
Джерело:  Перший Західний

Проректор Львівського національного університету імені Івана Франка (ЛНУ) Віталій Кухарський анонсував ключові тези цифровізації університету як складової його Програми на посаді ректора ЛНУ в етері телеканалу “Перший Західний”. Дорожня карта цього документу буде опублікована найближчим часом.

Головні тези:

  • Інтеграція у європейський освітній простір є однією з ключових тенденцій у програмі цифровізації Львівського національного університету.
  • Необхідно створити комфортні умови для працівників університету, щоб забезпечити сучасні дослідження, вважає Віталій Кухарський.
  • Пропонується максимально широке стажування в європейських університетах для працівників ЛНУ з метою розвитку співпраці та залучення коштів для проєктів.

Віталій Кухарський наголосив на складності тих історичних умов, в яких наразі перебуває вища освіта України. 

Найперше те, що стосується умов, у яких ми зараз перебуваємо. Звичайно, стратегія розвитку ЛНУ на майбутні роки має передбачати те, що зараз ми під час війни очікуємо післявоєнного відновлення, в якому університети відіграватимуть ключову роль як стосовно підготовки фахівців для ринку, так і стосовно наукових розробок і досліджень, які рухатимуть країну вперед.

Віталій Кухарський

Віталій Кухарський

Проректор ЛНУ

Кухарський назвав ще одну ключову тенденцію, яка врахована у програмі розвитку Львівського національного університету.

Це наша інтеграція в європейський освітній простір. Вона неминуча, ми всі рухаємося в ЄС.

Кухарський зазначив, що університет, без сумніву, повинен думати про кадровий потенціал, “щоб найкращі люди були в найкращих умовах”.

Ми маємо зробити все для того, щоб ті викладачі, які поїхали до Європи, повернулися до нас. Я вірю у їх повернення за умови створення нормальних умов тут. Тоді вони з задоволенням знову викладатимуть у ЛНУ.

Кухарський вважає, що одним з кроків, які треба зробити в межах програми розвитку ЛНУ, — це запропонувати спеціалістам роботу в гідних умовах.

На жаль, наші кафедри та приміщення дуже важко назвати сучасними. І ми маємо це виправити, бо коли людина працює в комфортних умовах, то може робити ті речі, які пов’язані з сучасними дослідженнями.

Віталій Кухарський

Віталій Кухарський

Проректор ЛНУ

Ще однією важливою річчю для працівників ЛНУ Кухарський назвав можливість максимально широкого стажування в європейських університетах.

Ми маємо всі передумови для того, щоб наші працівники один раз на два роки проходили стажування у провідних університетах Європи. Це цифра, яку я назвав по мінімуму, думаю, ми можемо зробити значно більше для наших викладачів. Так, вони повинні брати участь у міжнаціональних проєктах. Тоді це автоматично забезпечить і стажування, і рівень комунікації та зв’язків, і, зрештою, необхідний рівень залучення коштів. Бо для того, щоб ми були в цих проєктах, треба постійно розширювати мережу університетів, з якою ми працюємо. Це теж є однією частиною нашої програми.

Це теж є однією частиною моєї Програми.

Слід зазначити, що кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, проректор ЛНУ Віталій Кухарський є одним із кандидатів на посаду ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

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