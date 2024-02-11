Чому дівчата обирають STEM. Надихаюча історія Анастасії Зброй про переваги технічної освіти

Рішення обрати бакалаврську програму «Інженерія відновлюваної енергетики» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) і попри війну здобувати вищу освіту в Україні, сьогоднішня другокурсниця Анастасія Зброй вважає таким, на яке кардинально вплинуло повномасштабне вторгнення і прицільні обстріли Росії по українських енергетичних обʼєктах.
Про своє рішення єдина дівчина-другокурсниця жодного разу не пошкодувала.
Анастасія додає, що окрім війни, на її остаточний вибір професії вплинули три речі: сучасні лабораторії і можливість здобути необхідні для роботи практичні навички ще під час навчання, викладачі-практики і велика кількість годин практики.
А про бажання й наполегливість студентки досконало опанувати обраний STEM напрямок переконливо свідчить її найвищий рівень успішності серед одногрупників.
Своїм прикладом Анастасія мотивує й інших дівчат обирати технічну освіту. Зустріч-знайомство з програмою, на якій нині навчається Зброй, для підлітків з рідної школи — свідоме бажання студентки поширювати здобуті знання про відновлювану енергетику і переконувати дівчат не боятись обирати й опановувати ті STEM напрямки, які їм до душі.
Дівчина додає, що частково своїм вибором завдячує старшому братові Костянтину, який навчається на 4-му курсі цієї ж освітньої програми.
Бакалаврська програма «Інженерія відновлюваної енергетики» у Івано-Франківському національно-технічному університеті нафти і газу стала можливою за грантової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).
Ця програма — практична відповідь на запит сектору на кваліфікованих фахівців з питань відновлюваної енергетики.
Грантова підтримка програми впродовж перших двох років з моменту запуску (2020-2021 роки) дозволила укомплектували аудиторії і лабораторії сучасним обладнанням для практичного відпрацювання навичок.
А можливість залучати кращих українських та іноземних викладачів дала поштовх до подальшого самостійного розвитку програми й уможливила нові набори студентів попри війну.
На той час гарант освітньої програми, а нині — проректор Університету Короля Данила Максим Карпаш говорить, що співпраця з USAID Проєктом енергетичної безпеки та іншими міжнародними організаціями дозволила ІФНТУНГу створити єдину в Україні найсучаснішу і — що важливо — конкурентоспроможну програму з відновлюваної енергетики.
На думку cтудентки Зброй, післявоєнне відновлення України особливо потребуватиме кваліфікованих кадрів у сфері відновлюваної енергетики.
На її думку, розвиток відновлюваних джерел енергії може сприяти децентралізації генерації в Україні, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України.
Вже більше року Анастасія — член команди наукового містечка «Нова Енергія». Тут вона проводить екскурсії відвідувачам наукового музею і долучається до різноманітних проєктів, пов’язаних з її навчанням на програмі «Інженерія відновлюваної енергії».
Студентка бере участь у наукових конференціях і вважає, що основними складовими успішної кар’єри є прогреcивність і бажання постійно професійно самовдосконалюватись.
А ще Анастасія вважає, що професії у будь-якій сфері не варто розділяти на суто жіночі та чоловічі: