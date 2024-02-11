Чому дівчата обирають STEM. Надихаюча історія Анастасії Зброй про переваги технічної освіти

Рішення обрати бакалаврську програму «Інженерія відновлюваної енергетики» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) і попри війну здобувати вищу освіту в Україні, сьогоднішня другокурсниця Анастасія Зброй вважає таким, на яке кардинально вплинуло повномасштабне вторгнення і прицільні обстріли Росії по українських енергетичних обʼєктах.

Про своє рішення єдина дівчина-другокурсниця жодного разу не пошкодувала.

Анастасія додає, що окрім війни, на її остаточний вибір професії вплинули три речі: сучасні лабораторії і можливість здобути необхідні для роботи практичні навички ще під час навчання, викладачі-практики і велика кількість годин практики.

А про бажання й наполегливість студентки досконало опанувати обраний STEM напрямок переконливо свідчить її найвищий рівень успішності серед одногрупників.

Своїм прикладом Анастасія мотивує й інших дівчат обирати технічну освіту. Зустріч-знайомство з програмою, на якій нині навчається Зброй, для підлітків з рідної школи — свідоме бажання студентки поширювати здобуті знання про відновлювану енергетику і переконувати дівчат не боятись обирати й опановувати ті STEM напрямки, які їм до душі.

Анастасія Зброй (фото: особистий архів)

Мене приваблюють перспективи кар’єрного розвитку в сфері енергетики. А оскільки обрана мною освітня програму «Інженерія відновлюваної енергетики» передбачає можливість поєднання здобуття освіти та роботи за фахом (дуальна освіта), то я планую розпочати свою професійну карʼєру ще будучи студенткою. Так отримаю цінний практичний досвід і матиму переваги у пошуку роботи по закінченню навчання, — каже Анастасія Зброй. Поширити

Дівчина додає, що частково своїм вибором завдячує старшому братові Костянтину, який навчається на 4-му курсі цієї ж освітньої програми.

Бакалаврська програма «Інженерія відновлюваної енергетики» у Івано-Франківському національно-технічному університеті нафти і газу стала можливою за грантової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Фото з особистого архіву Анастасії Зброй

Ця програма — практична відповідь на запит сектору на кваліфікованих фахівців з питань відновлюваної енергетики.

Грантова підтримка програми впродовж перших двох років з моменту запуску (2020-2021 роки) дозволила укомплектували аудиторії і лабораторії сучасним обладнанням для практичного відпрацювання навичок.

А можливість залучати кращих українських та іноземних викладачів дала поштовх до подальшого самостійного розвитку програми й уможливила нові набори студентів попри війну.

На той час гарант освітньої програми, а нині — проректор Університету Короля Данила Максим Карпаш говорить, що співпраця з USAID Проєктом енергетичної безпеки та іншими міжнародними організаціями дозволила ІФНТУНГу створити єдину в Україні найсучаснішу і — що важливо — конкурентоспроможну програму з відновлюваної енергетики.

Фото з особистого архіву Анастасії Зброй

Найбільше мене вразили не тільки і не стільки комп’ютерний клас зі спеціалізованим ліцензійним програмним забезпеченням, а моделі-конструктори сонячної та вітрової електростанцій, розумної мережі (smart-grid), на яких теоретичні знання можна одразу ж перевірити на практиці, — ділиться враженнями Анастасія від матеріально-технічногозабезпечення освітньої програми. Поширити

На думку cтудентки Зброй, післявоєнне відновлення України особливо потребуватиме кваліфікованих кадрів у сфері відновлюваної енергетики.

Мене особисто дуже цікавить оцінка можливостей впровадження заходів з енергоефективності з використанням ВДЕ, — каже дівчина. Поширити

Анастасія Зброй (фото: особистий архів)

На її думку, розвиток відновлюваних джерел енергії може сприяти децентралізації генерації в Україні, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України.

Вже більше року Анастасія — член команди наукового містечка «Нова Енергія». Тут вона проводить екскурсії відвідувачам наукового музею і долучається до різноманітних проєктів, пов’язаних з її навчанням на програмі «Інженерія відновлюваної енергії».

Студентка бере участь у наукових конференціях і вважає, що основними складовими успішної кар’єри є прогреcивність і бажання постійно професійно самовдосконалюватись.

А ще Анастасія вважає, що професії у будь-якій сфері не варто розділяти на суто жіночі та чоловічі: