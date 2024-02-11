Чому дівчата обирають STEM. Надихаюча історія Анастасії Зброй про переваги технічної освіти
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Чому дівчата обирають STEM. Надихаюча історія Анастасії Зброй про переваги технічної освіти

Анастасія Зброй
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Джерело:  USAID Проєкт енергетичної безпеки

Рішення обрати бакалаврську програму «Інженерія відновлюваної енергетики» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (ІФНТУНГ) і попри війну здобувати вищу освіту в Україні, сьогоднішня другокурсниця Анастасія Зброй вважає таким, на яке кардинально вплинуло повномасштабне вторгнення і прицільні обстріли Росії по українських енергетичних обʼєктах.

Про своє рішення єдина дівчина-другокурсниця жодного разу не пошкодувала.

Анастасія додає, що окрім війни, на її остаточний вибір професії вплинули три речі: сучасні лабораторії і можливість здобути необхідні для роботи практичні навички ще під час навчання, викладачі-практики і велика кількість годин практики.

А про бажання й наполегливість студентки досконало опанувати обраний STEM напрямок переконливо свідчить її найвищий рівень успішності серед одногрупників.

Своїм прикладом Анастасія мотивує й інших дівчат обирати технічну освіту. Зустріч-знайомство з програмою, на якій нині навчається Зброй, для підлітків з рідної школи — свідоме бажання студентки поширювати здобуті знання про відновлювану енергетику і переконувати дівчат не боятись обирати й опановувати ті STEM напрямки, які їм до душі.

Анастасія Зброй (фото: особистий архів)

Мене приваблюють перспективи кар’єрного розвитку в сфері енергетики. А оскільки обрана мною освітня програму «Інженерія відновлюваної енергетики» передбачає можливість поєднання здобуття освіти та роботи за фахом (дуальна освіта), то я планую розпочати свою професійну карʼєру ще будучи студенткою. Так отримаю цінний практичний досвід і матиму переваги у пошуку роботи по закінченню навчання, — каже Анастасія Зброй.

Дівчина додає, що частково своїм вибором завдячує старшому братові Костянтину, який навчається на 4-му курсі цієї ж освітньої програми.

Бакалаврська програма «Інженерія відновлюваної енергетики» у Івано-Франківському національно-технічному університеті нафти і газу стала можливою за грантової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Фото з особистого архіву Анастасії Зброй

Ця програма — практична відповідь на запит сектору на кваліфікованих фахівців з питань відновлюваної енергетики.

Грантова підтримка програми впродовж перших двох років з моменту запуску (2020-2021 роки) дозволила укомплектували аудиторії і лабораторії сучасним обладнанням для практичного відпрацювання навичок.

А можливість залучати кращих українських та іноземних викладачів дала поштовх до подальшого самостійного розвитку програми й уможливила нові набори студентів попри війну.

На той час гарант освітньої програми, а нині — проректор Університету Короля Данила Максим Карпаш говорить, що співпраця з USAID Проєктом енергетичної безпеки та іншими міжнародними організаціями дозволила ІФНТУНГу створити єдину в Україні найсучаснішу і — що важливо — конкурентоспроможну програму з відновлюваної енергетики.

Фото з особистого архіву Анастасії Зброй

Найбільше мене вразили не тільки і не стільки комп’ютерний клас зі спеціалізованим ліцензійним програмним забезпеченням, а моделі-конструктори сонячної та вітрової електростанцій, розумної мережі (smart-grid), на яких теоретичні знання можна одразу ж перевірити на практиці, — ділиться враженнями Анастасія від матеріально-технічногозабезпечення освітньої програми.

На думку cтудентки Зброй, післявоєнне відновлення України особливо потребуватиме кваліфікованих кадрів у сфері відновлюваної енергетики.

Мене особисто дуже цікавить оцінка можливостей впровадження заходів з енергоефективності з використанням ВДЕ, — каже дівчина.

Анастасія Зброй (фото: особистий архів)

На її думку, розвиток відновлюваних джерел енергії може сприяти децентралізації генерації в Україні, що сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України.

Вже більше року Анастасія — член команди наукового містечка «Нова Енергія». Тут вона проводить екскурсії відвідувачам наукового музею і долучається до різноманітних проєктів, пов’язаних з її навчанням на програмі «Інженерія відновлюваної енергії».

Студентка бере участь у наукових конференціях і вважає, що основними складовими успішної кар’єри є прогреcивність і бажання постійно професійно самовдосконалюватись.

А ще Анастасія вважає, що професії у будь-якій сфері не варто розділяти на суто жіночі та чоловічі:

Якщо вам щось подобається, то я не бачу причин не обрати свій шлях за бажанням. Жінки все частіше обирають спеціальності технічного спрямування, тож глобальна спільнота дівчат та жінок в STEM продовжує рости. І хоча в умовах війни в Україні будь яке планування може видаватись проблематичним, єдине, що я можу сказати напевно, — це те, що я планую активно долучатися до відновлення та модернізації енергосистеми, а це мотивує мене поглиблювати мої знання і набувати нових навичок, — підсумовує Анастасія Зброй.

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