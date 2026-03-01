Депозити без ілюзій: де міф, а де реальність
Питання захисту заощаджень від інфляції та їхнього примноження завжди залишається актуальним. Особливо гостро воно постає  в періоди економічної нестабільності, коли одночасно потрібно максимально захистити свої кошти від фінансових  ризиків і зберегти оперативний доступ до них. Серед доступних інструментів у цьому балансі  найкраще поєднуються безпека і зручність банківського депозиту. Зважаючи на розмаїття депозитних програм і умов, депозит  часто виглядає найбільш привабливим та універсальним вибором.

Головні тези:

  • Банківський депозит комбінує безпеку та зручність, що робить його одним з найпривабливіших варіантів для збереження коштів.
  • Міфи про ненадійність банків шкодять інвесторам, оскільки кошти на депозитах застраховані та гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб.
  • Вибір між валютним та гривневим депозитом залежить від цілей інвестора: захист від інфляції або примноження заощаджень.
  • Дохід від депозиту підлягає оподаткуванню, але розрахунки можна легко виконати за допомогою депозитного калькулятора на сайті банку.
  • Українські банки пропонують конкурентні депозитні програми, сприяючи як захисту, так і примноженню коштів для клієнтів.

Проте довіра  до депозитів не завжди є абсолютною. Частина населення віддає перевагу збереженню готівки вдома через міфи про ненадійність банків. Один із найпоширеніших — що вклад можна втратити при банкрутстві банку. Насправді ж, якщо банк входить до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, то кожному вкладнику буде відшкодовано його кошти разом з відсотками у повному обсязі, незалежно від фінансового стану банку. Тому про безпеку своїх інвестицій хвилюватися точно не варто.

Інша поширена помилка — думка, що валютний депозит завжди вигідніший. Проте ставки по депозитах у гривні значно вищі, ніж за вкладами у доларах чи євро. Слід розуміти, що призначення валютного депозиту полягає в ефективному захисті накопичень від нестабільності національної валюти, інфляції, а також у забезпеченні зручності подальшого використання для розрахунків із міжнародними контрагентами чи за кордоном без додаткової конвертації. Якщо ж метою вкладу є саме примноження заощаджень, потрібно обирати серед гривневих депозитів.

Проте й це твердження вимагає додаткових пояснень. Жоден депозит не в змозі забезпечити збільшення суми в 2 рази й більше. Головна його функція — безпечне зберігання коштів із захистом їх купівельної спроможності. Відсотки, що нараховує банк, — це лише премія за довіру клієнта. Вона може принести певний дохід, якщо відсоток за депозитом перевищуватиме рівень інфляції. Але слід пам’ятати, що дохід від депозиту підлягає оподаткуванню. З нього вираховується ПДФО у розмірі 18% та військовий збір за ставкою 5%.

Передбачити результати вкладення коштів зовсім не складно. Всі відрахування та ризики не є секретом та завжди висвітлюються банком у депозитному калькуляторі на сайті. Вказавши  планову суму вкладу, строк і спосіб нарахування відсотків, ви миттєво отримуєте розрахунок очікуваних фінансових результатів: суми нарахованих відсотків (доходу) до оподаткування, загальної суми вкладу наприкінці строку, сум податків і реальної ставки з урахуванням відрахувань. Це допомагає сформувати чітке розуміння своїх перспектив та порівняти ефективність різних депозитних програм.

Банківський депозит — один з найпростіших і відносно безпечних та простих інструментів для збереження заощаджень. Українські банки, зацікавлені в довгостроковій репутації, розробляють конкурентні депозитні програми, що поєднують захист коштів і вигідні умови для клієнтів.

