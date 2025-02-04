Експорт металів приніс країні 4,5 млрд дол у 2024 році — Анзін

Металургійна галузь є критично важливою для економіки України, особливо у воєнний час. Експорт металопрокату забезпечує значний приплив валютної виручки, що підтримує стабільність платіжного балансу країни.

Наприклад, у 2024 році експорт металопрокату приніс до країни понад 4,5 мільярда доларів. Але при цьому українським металургам треба адаптуватися до нових зовнішніх викликів. Про це розповів генеральний директор компанії VARTIS Роман Анзін у своїй колонці.

Попри позитивні тенденції — українська металургія зростає другий рік поспіль, відновлюючись після катастрофи 2022 року — галузь стикається з викликами, розповідає підприємець. Зокрема йдеться про зниження попиту на сталь у Європі та конкуренцію з боку китайських виробників, які встановили рекордні обсяги експорту.

Зниження попиту на метал у Європі — довгострокова тенденція, яка ще раз підкреслює важливість боротьби за інші ринки збуту. Роман Анзін Гендиректор VARTIS

Експансія на нові ринки вимагає глибокої трансформації. Прозорість ведення бізнесу, екологічні стандарти та соціальна відповідальність — це три ключові вимоги.

Для збереження конкурентоспроможності українські компанії вже інвестують у новітні технології, підвищують екологічність виробництва та адаптуються до потреб партнерів.

Бізнеси, які ігнорують ці аспекти, ризикують залишитися поза глобальними ринками. Поширити

З розвитком експорту з високою доданою вартістю Україна може не лише вистояти у війні, а й стати глобальним гравцем у післявоєнному світі, резюмував Анзін.