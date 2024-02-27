Про важливі складники енергобезпеки з редакцією online.ua у своєму есе поділилася Анастасія Корягіна, переможниця конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Для того, щоб зміцнити енергетичну безпеку України, до стандартного визначення поняття енергобезпеки, яке включає впевненість у наявності, доступності та можливості стабільно отримувати енергію належної якості щодня і за надзвичайних обставин, на мою думку, варто додати диверсифікацію енергоносіїв, енергоефективність і свідоме споживання енергії.

Енергобезпека — це захищеність держави, громадян та економіки від дефіциту енергії, одного з найважливіших елементів національної безпеки і невід’ємної складової енергетичної безпеки Європи.

Окремо зупинюсь на енергоефективності як одному з аспектів ефективності використання ресурсів, що означає співвідношення між отриманою вигодою і використаною енергією.

Які енергоефективні заходи можна можна інтегрувати у своє життя? Візьмемо один приклад — це наші домівки.

Часто вони не достатньо енергоефективні, що призводить до втрат енергії через надмірне споживання енергії старими приладами, наприклад холодильників, фенів тощо. Що я можу зробити, роблю сьогодні і у планую робити у майбутньому:

встановити LED лампи,

купувати побутові прилади з позначкою “A+++” (найвищий клас енергоефективності).

під час будівництва власного будинку врахувати правила енергоефективного будівництва, такі як орієнтація великих вікон на південний бік для підвищення інсоляції та пасивного обігріву, а також встановлення сонячних панелей на даху та теплої підлоги в будинку.

А от свідоме споживання допомагає сформувати звичку споживати менше енергії. Зараз я щодня практикую свідоме споживання, щоб зменшити навантаження на українську енергосистему, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок російських атак.

Кип’ячу воду у газовому чайнику, а не електричному, сушу волосся природним шляхом, не залишаю зарядні пристрої увімкненим у мережу, мию посуд і перу білизну за відповідно повного завантаження посудомийної та пральної машини.

До речі, а ви знали, що вчасне очищення заповненого мішка для збору пилу у пилососі, адже заповнений на третину збільшує енерговтрати на 40%? Є над чим замислитись.

Далі я окремо хочу виділити ВДЕ — енергію з відновлюваних джерел (вітру, води, геотермальній, сонячній енергія та енергії з біомаси).

Для зміцнення енергобезпеки ми можемо активніше використовувати сонячні панелі та енергію вітру для генерації електроенергії. Встановлення сонячних панелей може не лише задовольняти мої власні потреби в електроенергії, а й за сприятливих умовах дозволить продавати енергію державі.

Як підсумок я розглядаю можливість поділитися власними знаннями з однолітками, щоб підвищити їхню обізнаність. На мою думку, все разом, це сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України.