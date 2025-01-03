Як провести різдвяні вихідні — гайд експозицією "Під Різдвяною Зіркою"

У розпал свят зали Національного музею “Київська картинна галерея” перетворились на простір, де традиція зустрічається з сучасністю, щоб надихнути, здивувати й занурити в атмосферу справжнього українського Різдва. Саме такою є ціль міжмузейного виставкового проєкту “Під Різдвяною Зіркою”, що досліджує еволюцію українських народних ремесел: від автентичних ужиткових речей до їх новітніх інтерпретацій у сучасному мистецтві.

Експозиція створена спільно із Національним музеєм народної архітектури та побуту України в рамках ”Крафтового Різдва” — проєктом, що популяризує українські звичаї та підтримує розвиток крафту.

Ми раді співтворити цей проєкт, адже підтримка українських майстрів і популяризація традицій — це внесок у збереження нашої культурної спадщини, — коментує Андрій Мельник, керівник маркетингу KredoBank. Поширити

Виставка охоплює кожен знаковий елемент Різдва й пропонує поглянути, як змінюються живі традиції. Тож, розповідаємо, на що варто звернути увагу під час відвідин, та в чому особливість кожного залу.

Різдвяна атрибутика Володимира Шагала

У першій залі представлено частину різдвяно-новорічної колекції львівського етнографа та художника Володимира Шагала.

Вироби, надані з фондів Національного музею народної архітектури та побуту України, висвітлюють автентичну святкову атрибутику Галичини.

Шопки, вертеп, різдвяні зірки, декоративні “гарбузики” та солом’яні павуки — ці речі показують, як виглядали оселі наших предків на різдвяні свята, а також як приносили благу вість колядники.

Святвечір

Друга зала виставки запрошує поглянути на давню традицію — вечерю у переддень Різдва. Родини збиралися за столом із 12 пісними стравами, щоб провести разом час і розділити вдячність за прожитий рік.

Стіл застелений скатертиною із різдвяної колекції бренду Ptashatam, що виготовляє лляні вироби із вишивкою.

На ньому представлені зразки косівської кераміки XIX-XX століть та сучасний посуд із кам’яної керамічної маси від QUIET FORM, що поєднує природні текстури, кольори й форми.

Український релігійний живопис

Окрема кімната присвячена іконам — важливій частині Різдва, що нагадує про сакральність та духовну силу свята.

Виставка пропонує дослідити різноманіття технік і сюжетів українського релігійного живопису, від традиційних ікон до сучасних інтерпретацій сакральних тем від GUNIA Project.

Доповнюють атмосферу теплом та символічним світлом вироби ручної роботи від MEDOVI SVICHKY, що виготовляються з бджолиного воску за давніми техніками.

Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” Виставковий проєкт “Під Різдвяною Зіркою” 1 з 12

Свічники-трійці

У фокусі наступної зали — триєдність і світло. Тут представлені різноманітні свічники-трійці, що є елементами різдвяних богослужінь та святкувань переважно на Гуцульщині та Покутті.

Експозиція демонструє розвиток цього ремесла від автентичних свічників із фондової колекції Національного музею народної архітектури та побуту України до модерних інтерпретацій від Triytsya collection й Hutsul Authentica.

Сучасного акценту додають вироби бренду Guculiya, що поєднують традицію чорнодимленої кераміки та обрядового свічника в мінімалістичних формах.

Щедрий вечір

Щедрівка — неодмінна частина пісень та святкувань різдвяного циклу, що несе надію на добробут й багатий урожай. Ця зала представляє атрибути святкування Маланки — маска кози, виготовлена майстернею Жорна, й маски для маланкування від гурту ”Київська Маланка”.

Тут ви також зможете послухати рідкісні колядки, зібрані та записані етногуртом “Курбаси” з різних регіонів України. Вони є частиною проєкту ”Коляда”, організованого KredoBank та брендом “Ґроно”, що презентував ялинкові прикраси, натхненні українськими різдвяними піснями.

Ініціатива прагне оживити колоритні сюжети колядок із Львівщини, Чернігівщини, Харківщини, Рівненщини, Бойківщини та Гуцульщини.

Вертеп

Виставка не оминула й біблійний сюжет народження Ісуса.

Інсталяція на першому поверсі музею відтворює вертепну сценку з традиційними персонажами: Марія, святий Йосип, немовля у яслах, волхви, пастухи та ангели.

Різдвяна зірка

Центральною частиною експозиції є дві різдвяні зірки, які розташовані у бальній залі на другому поверсі Київської картинної галереї.

Інсталяція, створена художником Михайлом Алексеєнком, втілює розмаїття та глибину українського Різдва, символізує світло, що лине ще з давніх обрядів і освітлює сучасні інтерпретації святкових традицій. Це мистецьке бачення стало уособленням проєкту “Крафтове Різдво” від KredoBank.

Для нас цей обʼєкт — символ цінностей, які ми плекаємо у компанії. В усіх ініціативах “Крафтового Різдва” ми прагнемо підтримувати українську культуру та майстрів. Центральним символом проєкту є зірка — небесне тіло, що об’єднує людей. Ми переконані, що традиції повинні продовжувати жити у творчості сучасних майстрів, знаходити нові форми, розвиватися разом із суспільством та обʼєднувати в складні часи. Це і є фокусом усіх частин “Крафтового Різдва”, — додає Андрій Мельник. Поширити

Затишний етнопростір

Золота зала музею пропонує відпочити у затишному етнопросторі серед робіт сучасних майстрів. Тут зібрано вироби, що підтримують зв’язок із ремеслами й транслюють його крізь призму сучасності: великий дідух, витинанки від Дарії Альошкіної, вовняні пуфи MAPICO й книги про креативну культуру від Creative Publishing.

У залі представлені прикраси від ROCKAH, автентичні намиста від Творчої майстерні Олени Мазурок. А також розміщено підвіски бренду Dukachi, що створюють ювелірні вироби у вигляді ляльок-мотанок. Це унікальна інтерпретація давнього оберега, що перетворює традиційний символ на стильний талісман, створений із дорогоцінних металів, емалі та каміння.

Відчути атмосферу справжнього українського Різдва, а також побачити, як ремесла і звичаї розвиваються та змінюються під впливом часу можна до 19 січня у Національному музеї “Київська картинна галерея”.