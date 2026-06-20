Як законно позбутися боргів перед МФО: правові механізми, що працюють у 2026 році

Мікрофінансові організації стали для мільйонів українців швидким способом перекрити касовий розрив: гроші на картку за 15 хвилин, без довідок і поручителів. Але та сама швидкість, з якою видають мікропозики, обертається борговою пасткою. Щоденні відсотки, штрафи, пеня та настирливі дзвінки колекторів здатні перетворити позику в кілька тисяч гривень на десятки тисяч боргу вже за кілька місяців. Хороша новина в тому, що закон дає боржникові цілком легальні інструменти, щоб зменшити суму до сплати або взагалі звільнитися від зобов'язання. Розберімо ключові механізми по черзі.
Головні тези:
- Перевірте розрахунок боргу від МФО та колекторів і використовуйте юридичні аргументи для урегулювання сум
- Визначте строк позовної давності та скористайтеся можливістю відмовити у сплаті через суд
- Ініціюйте переговори про реструктуризацію боргів або розгляньте варіант банкрутства фізичної особи
- Захищайте свої права від незаконних дій колекторів та підтримуйте доказову базу
- Не ризикуйте ховатися від проблем, а скористайтеся кваліфікованою допомогою адвоката для оптимального вирішення питань з боргами перед МФО
1. Перевірте, скільки вам нарахували насправді.
Перше, що варто зробити, — запросити в МФО детальний розрахунок заборгованості з розбивкою: тіло кредиту, відсотки, штрафи, пеня. Закон «Про споживче кредитування» обмежує граничний розмір штрафних санкцій, і дуже часто підсумкова сума, яку вимагають колектори, юридично завищена. Якщо ви бачите, що пеня та штрафи перевищують усі розумні межі, це перший аргумент на вашу користь — як у переговорах, так і в суді.
2. Позовна давність — три роки.
Загальний строк позовної давності в Україні становить три роки. Якщо МФО або колекторська компанія, яка викупила ваш борг, протягом трьох років не звернулася до суду, ви маєте право заявити про сплив позовної давності. Суд у такому разі відмовляє кредитору у стягненні. Важливий нюанс: позовну давність суд застосовує не автоматично, а лише за вашою заявою, тому мовчати в суді не можна — про це обов'язково треба заявити письмово.
3. Реструктуризація та досудове врегулювання.
Якщо борг реальний, але платити всю суму одразу ви не можете, є сенс ініціювати переговори про реструктуризацію: розстрочку, списання частини пені, фіксацію суми без подальшого нарахування відсотків. МФО часто погоджуються на компроміс, бо стягнення через суд та виконавче провадження для них — це час і витрати. Грамотно складена пропозиція про врегулювання нерідко дає змогу закрити питання за 30–50% від суми, яку спершу вимагали.
4. Банкрутство фізичної особи.
Це найпотужніший механізм для тих, хто об'єктивно не може обслуговувати борги. Кодекс України з процедур банкрутства дозволяє фізичній особі відкрити провадження, реструктуризувати або списати борги, зокрема й перед МФО. Процедура має свої умови та наслідки (обмеження на нові кредити, можливий продаж частини майна), тому рішення про банкрутство ухвалюють зважено й бажано після консультації з юристом, який порахує, чи вигідно це саме у вашій ситуації.
5. Захист від незаконних дій колекторів.
Закон прямо забороняє колекторам телефонувати вночі, погрожувати, дзвонити вашим родичам, колегам чи роботодавцю, поширювати інформацію про борг. Усі дзвінки мають записуватися, а контактувати можна лише з самим боржником і не частіше визначеної законом періодичності. За порушення цих правил колекторську компанію можна притягнути до відповідальності через скаргу до Національного банку України. Фіксуйте кожен дзвінок, скриншоти повідомлень та погроз — це доказова база.
Чого робити не варто.
Не варто ховатися й ігнорувати листи із суду — рішення можуть ухвалити заочно. Не варто брати нову позику, щоб закрити стару, — це класичний шлях у боргову спіраль. І не варто підписувати «угоди про визнання боргу» з колекторами не читаючи: такий документ може перервати позовну давність і перекреслити ваш найсильніший аргумент.
Підсумок.
Борги перед МФО — це не вирок. У більшості випадків грамотна правова стратегія дозволяє суттєво зменшити суму до сплати, а нерідко й повністю звільнитися від зобов'язання законним шляхом. Головне — діяти на випередження, а не чекати, поки колектори дотиснуть. Якщо ситуація заплутана й сума зростає щодня, кваліфікована допомога по кредитах та МФО від профільного адвоката дозволить обрати оптимальний механізм саме під ваш випадок і зберегти і гроші, і нерви.