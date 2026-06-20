Як законно позбутися боргів перед МФО: правові механізми, що працюють у 2026 році

Мікрофінансові організації стали для мільйонів українців швидким способом перекрити касовий розрив: гроші на картку за 15 хвилин, без довідок і поручителів. Але та сама швидкість, з якою видають мікропозики, обертається борговою пасткою. Щоденні відсотки, штрафи, пеня та настирливі дзвінки колекторів здатні перетворити позику в кілька тисяч гривень на десятки тисяч боргу вже за кілька місяців. Хороша новина в тому, що закон дає боржникові цілком легальні інструменти, щоб зменшити суму до сплати або взагалі звільнитися від зобов'язання. Розберімо ключові механізми по черзі.

1. Перевірте, скільки вам нарахували насправді.

Перше, що варто зробити, — запросити в МФО детальний розрахунок заборгованості з розбивкою: тіло кредиту, відсотки, штрафи, пеня. Закон «Про споживче кредитування» обмежує граничний розмір штрафних санкцій, і дуже часто підсумкова сума, яку вимагають колектори, юридично завищена. Якщо ви бачите, що пеня та штрафи перевищують усі розумні межі, це перший аргумент на вашу користь — як у переговорах, так і в суді.

2. Позовна давність — три роки.

Загальний строк позовної давності в Україні становить три роки. Якщо МФО або колекторська компанія, яка викупила ваш борг, протягом трьох років не звернулася до суду, ви маєте право заявити про сплив позовної давності. Суд у такому разі відмовляє кредитору у стягненні. Важливий нюанс: позовну давність суд застосовує не автоматично, а лише за вашою заявою, тому мовчати в суді не можна — про це обов'язково треба заявити письмово.

3. Реструктуризація та досудове врегулювання.

Якщо борг реальний, але платити всю суму одразу ви не можете, є сенс ініціювати переговори про реструктуризацію: розстрочку, списання частини пені, фіксацію суми без подальшого нарахування відсотків. МФО часто погоджуються на компроміс, бо стягнення через суд та виконавче провадження для них — це час і витрати. Грамотно складена пропозиція про врегулювання нерідко дає змогу закрити питання за 30–50% від суми, яку спершу вимагали.

4. Банкрутство фізичної особи.

Це найпотужніший механізм для тих, хто об'єктивно не може обслуговувати борги. Кодекс України з процедур банкрутства дозволяє фізичній особі відкрити провадження, реструктуризувати або списати борги, зокрема й перед МФО. Процедура має свої умови та наслідки (обмеження на нові кредити, можливий продаж частини майна), тому рішення про банкрутство ухвалюють зважено й бажано після консультації з юристом, який порахує, чи вигідно це саме у вашій ситуації.

5. Захист від незаконних дій колекторів.

Закон прямо забороняє колекторам телефонувати вночі, погрожувати, дзвонити вашим родичам, колегам чи роботодавцю, поширювати інформацію про борг. Усі дзвінки мають записуватися, а контактувати можна лише з самим боржником і не частіше визначеної законом періодичності. За порушення цих правил колекторську компанію можна притягнути до відповідальності через скаргу до Національного банку України. Фіксуйте кожен дзвінок, скриншоти повідомлень та погроз — це доказова база.

Чого робити не варто.

Не варто ховатися й ігнорувати листи із суду — рішення можуть ухвалити заочно. Не варто брати нову позику, щоб закрити стару, — це класичний шлях у боргову спіраль. І не варто підписувати «угоди про визнання боргу» з колекторами не читаючи: такий документ може перервати позовну давність і перекреслити ваш найсильніший аргумент.

Підсумок.

Борги перед МФО — це не вирок. У більшості випадків грамотна правова стратегія дозволяє суттєво зменшити суму до сплати, а нерідко й повністю звільнитися від зобов'язання законним шляхом. Головне — діяти на випередження, а не чекати, поки колектори дотиснуть. Якщо ситуація заплутана й сума зростає щодня, кваліфікована допомога по кредитах та МФО від профільного адвоката дозволить обрати оптимальний механізм саме під ваш випадок і зберегти і гроші, і нерви.