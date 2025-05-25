Як зробити проєкт квартири самостійно

Якщо ви вирішили самостійно розробити проєкт квартири, важливо усвідомлювати, що задуманий дизайн інтер’єру має бути реалістичним для подальшого ремонту.

Що потрібно враховувати при створенні проєкту кімнати онлайн

На перший погляд, це може здаватися простим, але створити дизайн власної кімнати чи квартири самостійно – досить складне завдання.

В першу чергу визначте для себе головні критерії:

кількість осіб, що планує проживати в кімнаті;

особисті потреби;

вид та кількість меблів;

розмір відведеного простору для зберігання особистих речей.

На початку важливо врахувати особисті потреби кожного, щоб зробити дизайн кімнати онлайн, який насамперед буде функціональним.

Як самостійно зробити дизайн кімнати онлайн

Завдяки широкому вибору оздоблювальних матеріалів сьогодні можна втілити будь-який проєкт кімнати онлайн у житлових або комерційних приміщеннях.

Якщо ви плануєте самостійно працювати над дизайн-проєктом, дотримуйтесь наступних кроків:

створіть креслення кожної кімнати в масштабі з точними вимірами всіх стін;

виріжте шаблони корпусних та м’яких меблів у масштабі та розмістіть їх на кресленні;

визначте, де будуть встановлені електроприлади, такі як телевізор і стереосистема;

позначте розетки на кресленні.

Якщо ви є власником житла, напевно, у вас є технічний паспорт, в якому зазначені площа, опорні конструкції, а також розташування дверей і вікон. Використайте цей документ як основу для проєкту кімнати онлайн, але доповніть його своїми детальнішими вимірами.

В якому стилі замовити дизайн квартири: актуальні тенденції

Щоб обрати відповідний стиль та замовити дизайн-проєкт, ознайомтеся з основними стилістичними напрямками.

Мінімалізм. Мінімалістичний дизайн передбачає використання обмеженої кількості предметів та елементів, а також максимально відкритий простір. Хай-тек. Замовити дизайн квартири у стилі хай-тек означає поєднати технологічність, функціональність і зручність. У ньому домінують стримані кольори, такі як білий, сірий і чорний, а також металеві, хромовані та скляні елементи. Лофт. Інтер’єр у стилі лофт вирізняється сміливим індустріальним дизайном та високою технологічністю. Цей стиль ідеально підходить для квартир-студій і барів. У ремонті часто використовують оздоблення «під цеглу» та тинькування, що імітує бетон. Колірна палітра максимально наближена до природних відтінків. Ф’южн. Цей стиль відкриває можливості для втілення унікальних творчих ідей, об’єднуючи елементи різних культур і традицій. Колірна палітра практично безмежна, дозволяючи поєднувати легкі, світлі природні відтінки з насиченими штучними тонами.

Також сучасні тенденції виділяють такі стилістичні напрямки, як класика, ар-деко, етностиль, скандинавський, середземноморський стиль та прованс.

Обирайте серед безлічі стилів той, що підходить саме вам та вашому приміщенню.

Які креслення необхідні, щоб замовити дизайн-проєкт

Розроблення дизайн-проєкту вимагає ретельної уваги до кожної деталі. Для цього потрібні такі креслення:

обмірне креслення з усіма результатами вимірювання квартири;

планування (визначення основних зон та функціональних елементів);

схема оптимального розміщення меблів;

план підлогового покриття;

план встановлення стелі (містить визначення місць для монтажу освітлювальних приладів);

план розміщення вимикачів, розеток та сантехнічних приладів;

схема вентиляційної системи;

схема розташування дверей та напрямків їх відкривання.

Дизайн-проєкт – це набір креслень, колажів та візуалізацій. Він має містити детальний кошторис, щоб уникнути непередбачених витрат під час ремонтних робіт.

Найкраще довірити розроблення проєкту професіоналам, які точно знімуть заміри та проведуть необхідні технічні розрахунки.