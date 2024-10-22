Які особливості потрібно знати під час вибору заклепок?

Заклепки широко використовуються в будівництві, тому що дозволяють створювати з'єднання, здатні справлятися з підвищеними навантаженнями. Вони виробляються з нержавіючої сталі, що забезпечує їх стійкість до появи корозії. Це гарантує тривалий термін служби навіть якщо конструкція експлуатується в агресивному оточенні. Перш, ніж купити заклепки із нержавійки в Dinmark, пропонуємо детальніше дізнатися про них.

Конструктивні особливості

Метиз виробляється у вигляді циліндричного стержня, з одного боку якого є бортик. Залежно від модифікації він може бути плоским або напівкруглим. Якщо він прихований у поглибленні, така модель буде потайною. До переваг використання заклепок відносять:

Можливість створення з'єднань за короткий період часу, використовуючи спеціальний інструмент;

Простоту монтажу металовиробів, оскільки жодних навичок мати не потрібно;

Мінімальну вартість;

Стійкість до механічних навантажень порівняно з гайкою;

Можливість використання у приміщеннях з підвищеним рівнем вологості.

Також потрібно визначитися, яка модель заклепки потрібна:

Витяжна – вона пропонується у вигляді трубочки з кулькою та додатковим стержнем. Для формування кріплення, стержень витягується назовні, що дозволяє відкрити кульку та забезпечити кріплення;

Заставна – вона славиться простотою у використанні та забивається інструментом з одного боку;

Клепальна – має внутрішнє різьблення, що обґрунтовує якість кріплення.

Метиз використовується тоді, коли спосіб з приварюванням або інші методи не підходять. Застосування сполучної деталі дає можливість зберегти структуру поверхні, що є актуальним при роботі з матеріалом, що не має захисного покриття. Це виключає можливість появи корозії, і продовжує термін експлуатації. Кріплення можуть застосовуватися при температурі від -60С до +300С.

Особливості витяжної та різьбової заклепки

Представлений металовиріб користується найбільшою популярністю, так як його застосовують для з'єднання листів. Залежно від типу виробу, він може виготовлятись із сталі класом від А1 до А5. В основному діаметр виробу коливається від 4 мм до 4,8 мм, але у продажу є й інші варіанти. Низька вартість та відмінні експлуатаційні якості роблять витяжні заклепки популярними у будівництві.

Якщо говорити про різьбові моделі, то вони складаються із трьох частин: основна з бортиком, середня та нижня. Як матеріал виробництва використовується нержавіюча сталь. Основна сфера використання – з'єднання тонколистового листа. Класична довжина металовиробу – від 1 см до 2,8 см.

Де зробити покупку?

Якщо вам потрібно купити нержавіючі заклепки в https://dinmark.com.ua/shop/zaklepky/, ви можете придбати їх на сайті посачальника. У наявності пропонується широкий асортимент виробів. Для пошуку потрібного товару, скористайтесь фільтром та додавайте продукцію в кошик. Якісне заклепування забезпечить міцність з'єднання.