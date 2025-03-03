Коли на Землі очікується наступний льодовиковий період — прогноз науковців
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Коли на Землі очікується наступний льодовиковий період — прогноз науковців

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Джерело:  Science

Вчені виявили, що вирішальне значення для виникнення льодовикових періодів відіграє орбітальний рух Землі. За їхніми даними, повсюдні морози вкриють планету не раніше, ніж за 10 тисяч років, однак через людську діяльність цього взагалі може не трапитися.

Головні тези:

  • Орбітальний рух Землі є ключовим фактором у виникненні льодовикових періодів на планеті.
  • Зміни в розташуванні Землі в космосі, включаючи ексцентриситет, нахил та прецесію, впливають на кліматичні зміни.
  • Наступний льодовиковий період мав би настати приблизно через 10 тисяч років, але активна людська діяльність збільшує ймовірність його затримки або навіть уникнення.

Чи буде на Землі колись наступний льодовиковий період

Науковці зіставили зміну орбітального руху нашої планети та глобальне коливання температур. Так вдалося виявити, що можливими причинами льодовикових періодів можуть бути незначні зміни в розташуванні Землі в космосі, зокрема в орбіті (ексцентриситет), нахилі та зміні напрямку осі обертання (прецесія).

Науковці пояснили, що нахил планети щодо орбіти спричиняє зміну сезонності протягом періоду, який триває 41 тисячу років. Це впливає на те, скільки загальної енергії світла отримують вищі широти влітку.

Натомість прецесія змінює пік літньої інтенсивності в середніх і високих широтах з періодом 21 тисячу років.

Автори роботи вважають, що важливою є обидва параметри та їхня взаємодія, однак на початок льодовикових періодів більший вплив має прецесія. Зміна нахилу планети має значення для піку міжльодовикових проміжків часу.

Порівнявши зміни параметрів орбіти із льодовиковими періодами, вчені встановили, що ексцентриситет змінюється в межах циклів тривалістю 100 тисяч років

За останні мільйони років ми знайшли передбачувану закономірність зміни клімату Землі між льодовиковими періодами та м’якими теплими періодами, такими як сьогодні, які називаються міжльодовиковими періодами, — заявила співавторка дослідження, професорка Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі (США) Лоррейн Лісієцкі.

Дослідниця додала, що разом із колегами була "вражена", коли виявила такі чіткі тенденції впливу орбітальних параметрів на кліматичні зміни.

Вчені підрахували, що наступний льодовиковий період мав би наступити через 10 тисяч років, однак люди значно вплинули на природні зміни клімату через викиди вуглекислого газу в атмосферу.

Такий перехід до льодовикового стану через 10 тисяч років дуже малоймовірний, — вважає співавтор дослідження з Інституту Альфреда Вегенера Грегор Норр.

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Категорія
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