Кросівки від Adidas: Огляд популярних моделей

Кеди Adidas та інше взуття німецького бренду вже давно стали іконою спорту та стилю, залишаючи неперевершений слід в історії моди. Сьогодні ми поглибимося у захоплюючий світ витонченого стилю і розглянемо найпопулярніші моделі які коли-небудь створював Adidas бренд. Ми розкажемо про культові моделі як Gazelle, Forum Mid, Superstar та багато інших популярних Adidas кросівок.

Adidas Superstar

Кеди Adidas Superstar були представлені в 1969 році як баскетбольні кросівки з низьким верхом. Вони були створені, щоб конкурувати зі знаменитими Converse Superstar. Втім, кросівки Adidas Superstar, як і кросівки Tommy Hilfiger вже давно заслужили своє місце на алеї слави взуття - якщо така коли-небудь існувала.

З моменту свого дебюту модель Superstar змінила правила гри в хіп-хопі, скейтбордингу та вуличному одязі. Бренд Adidas щороку вдосконалює легендарну модель Superstar та створює цікаві колаборації, як Adidas Superstar W x Ksenia Schnaider. Ми сумніваємося, що кросівки Adidas Superstar коли-небудь вийдуть з моди.

Adidas Stan Smith

Adidas Stan Smith – це ще одна пара взуття, яка стала синонімом бренду. З'явившись у 1963 році як тенісні кросівки, вони є одними з небагатьох моделей Adidas, які не мають культового дизайну з трьома смужками. Натомість, цей мотив замінено трьома рядами вентиляційних отворів.

Чому ж Stan Smiths такі популярні? Є кілька причин. По-перше, вони дуже комфортні. Верх із натуральної шкіри легко пристосовується до стопи, що забезпечує ідеальну посадку.

По-друге, вони мають стиль, який просто працює. Простий дизайн Stan Smiths дозволяє їм поєднуватися з будь-яким одягом. По-третє, вони мають довгу історію. Stan Smiths з'явилися в 1963 році і з того часу залишаються одними з найпопулярніших кросівок у світі.

Сьогодні Stan Smiths є таким же культовими, як і шість десятиліть тому. Особливо популярним є біло-зелене забарвлення, яке є класичним для цієї моделі.

Adidas Gazelle

Gazelle – це одна з перших ретро-кросівок, які задали тренд на цей стиль в 60-х роках. Вони були розроблені як футбольні кросівки, але швидко стали популярними серед молоді як стильні і зручні повсякденні кросівки.

Gazelle відрізняються своїм характерним дизайном, який поєднує в собі замшу з трьома смужками Adidas. Замша забезпечує комфорт і м'якість, а три смужки – впізнаваність і стиль.

Остання модель Gazelle, випущена у 2023 році, поєднує в собі найкращі риси класичної моделі з сучасними технологіями. Вона має зручну посадку, міцну підошву і стильний дизайн, який ідеально підходить для будь-якого випадку.

Adidas Forum Mid

Це безстрашне на вигляд взуття як кросівки Michael Kors було створене для сміливого прояву індивідуальності. Adidas Forum Mid допомогли сформувати баскетбольну культуру у 1980-х роках, але їх вплив на модні тенденції можна відчути і через десятиліття. Від позачасового високого профілю до контрастних кольорів і загальної невимушеної атмосфери - ці вуличні кеди стали по-справжньому легендарною парою від Adidas.

Adidas TERREX Trail

Легкі, чутливі та міцні, Adidas TERREX Trail для трейлового бігу допоможуть вам рухатися вперед, незалежно від рельєфу та стану дороги. Якщо ви бігаєте швидко, амортизація Lightstrike та чіпка підошва забезпечать вам стабільність руху.