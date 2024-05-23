Круглий стіл високого рівня підкреслив необхідність енергетичних реформ в Україні

21 травня посол США в Україні Бріджит Брінк, Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова та Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк спільно обговорили те, наскільки важливою є незалежність регулятора енергетичного та комунального секторів.

До дискусії у форматі круглого столу також долучилися представники інших зацікавлених сторін з боку Уряду США, ЄС та Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Круглий стіл відзначив той критично важливий поступ, що відбувається сьогодні, та окреслив шлях подальшого просування України до інтеграції з енергетичними ринками ЄС — що є неодмінною умовою забезпечення довготривалої стійкості до агресії з боку Росії та її намагань використовувати енергію як зброю.

Посли та Голова НКРЕКП обговорили важливість незалежної роботи регулятора та прозорості енергетичних ринків України. Ця незалежність здатна поліпшити якість надання енергетичних і комунальних послуг та роботу відповідних підприємств, сприяти європейській інтеграції України та залученню приватних інвестицій, які будуть критично важливими для її відбудови.

Нині Україна створює інструментарій та нормативно-правову основу, яких потребує для того, щоб привести свій енергосектор у відповідність із європейськими стандартами та практикою.

У ході круглого столу було згадано про Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках», що забезпечує впровадження у країні Регламенту ЄС про доброчесність і прозорість у цій сфері (REMIT).

За допомоги з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та ЄС, REMIT уже став частиною законів і підзаконних актів, які регламентують діяльність НКРЕКП — згідно з оптимальною європейською практикою, яка також вимагає більшої незалежності регуляторів енергетичного сектору.

За підтримки США та ЄС, Україна робить подальші кроки до зміцнення доброчесності та прозорості енергоринків шляхом розбудови діяльності незалежного, безстороннього та повноважного регулятора цього сектору.