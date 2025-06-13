"Місце Сили". Як клуб на Подолі об’єднав київських підлітків під час війни

Юні учасники клубу для молоді на Подолі поділилися з редакцією Online.UA щемкими історіями про можливість об'єднатися завдяки творчості та знайти друзів у “Місці Сили” під час війни.
Головні тези:
- Клуб “Місце Сили” на Подолі об’єднує підлітків під час війни, надаючи їм можливість спілкуватися, творити та розвиватися в безпечній обстановці.
- Простір “Місця Сили” надає різноманітні можливості для самореалізації підлітків через творчі заняття та майстер-класи.
- Учасники клубу мають можливість брати участь у заходах з відомими гостями та зустрічатися з впливовими особистостями для натхнення та обміну досвідом.
Як клуб для молоді на Подолі об’єднує підлітків під час війни
Ниточки, пір’їнки — і все це сплетено у химерну павутинку, куди, як вірять деякі, можна приманити хороші сни.
Софії п’ятнадцять — вона сплела собі такого ловця снів з друзями у “Місці Сили”, клубі для молоді на Подолі. Дівчинка прийшла туди вперше у пошуках гарного настрою і компанії.
Мені просто бракує місця, де можна проявити свою творчість, — розказує дівчина.
Здається, це вдалось — там просторо, світло, багато місця, де можна просто посидіти. В тому числі простір доступний для людей з інвалідністю.
Ми розпитали у подільських підлітків, чи знають вони про “Місце Сили” — дехто там зависає постійно, але більшість навіть не чули про нього, хоча цей клуб доступний всім і участь в майстеркласах безплатна.
Ніколи там не була, — каже девʼятирічна мешканка Подолу Дарʼя, — Але хотіла б піти!
“Місце Сили” створив благодійний фонд «Клуб Добродіїв» в кінці 2023 року, бо в Київ переїхало багато підлітків зі сходу і півдня України. Та й тим підліткам, що лишились у Києві, нелегко пристосуватись до нового життя.
Термомозаїка, ліплення з глини, музика та інші творчі заняття обʼєднують підлітків і допомагають підтримувати настрій.
Поліна, 15 років, ходить у простір на арттерапію, щоб познайомитись з новими людьми і побувати на Подолі.
Тут прикольно, — каже вона.
У “Місці Сили” часом можна зустріти і таких відомих людей як Сергій Притула, Антон Птушкін, Женя Янович, Сергій Рудинський, Євген Клопотенко та багато інших. Адже тут є формат натхненних зустрічей із зірками, а також формат воркшопів World Life Balance, коли зіркові гості приходять, діляться своїм шляхом, переживаннями, порадами і відповідають на питання підлітків.
Спільні заняття допомагають адаптуватись, а робота руками заспокоює нервову систему, — пояснює психолог Катя Кудла. За її словами, діти, які разом проводять час, більш стресостійкі. — Просто збиратись буде корисно, але робота руками дуже зближує. Це не обов'язково має бути рукоділля, можна навіть просто збирати сміття.
Ідея зібрати дітей для цього матеріалу народилась в роботі над другим випуском друкованої збірки сусідської спільноти Подолу «Подільський вісник». Зараз він на паузі через те, що засновниця і головна редакторка Анастасія мобілізувалася до українського війська. Вона має надію відновити випуск збірки, коли налагодиться графік в армії.
Авторки:
Я люблю Поділ за його вулички, архітектуру та його заклади, а ще за цікаві місця, за атмосферу і за оглядове колесо. Я хочу писати про Поділ одноліткам, щоб познайомити їх з новими місцями та ближче познайомити їх з Подолом.
Тут багато цікавих місць куди можна сходити як самому, так і з друзями. Ну і загалом дуже затишний простір.
Я люблю Поділ, тому що там живе моя бабуся, і там я навчаюсь.
Фотографи:
Я люблю Поділ, тому що я тут часто гуляю з сім’єю і тому для мене це місце особливе, з ним повʼязані багато гарних спогадів. Я хочу писати про Поділ, щоб якомога більше людей дізналися, що він такий крутий і могли створити тут собі свої улюблені спогади.
Хочу фотографувати Поділ і людей на Подолі, бо мені хочеться робити щось разом з друзями і для друзів.
Цей текст є закликом підлітків збиратися разом і щось робити разом для своїх улюблених райончиків!