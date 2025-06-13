"Місце Сили". Як клуб на Подолі об’єднав київських підлітків під час війни

Юні учасники клубу для молоді на Подолі поділилися з редакцією Online.UA щемкими історіями про можливість об'єднатися завдяки творчості та знайти друзів у “Місці Сили” під час війни.

Як клуб для молоді на Подолі об’єднує підлітків під час війни

Ниточки, пір’їнки — і все це сплетено у химерну павутинку, куди, як вірять деякі, можна приманити хороші сни.

“Ловець снів”

Софії п’ятнадцять — вона сплела собі такого ловця снів з друзями у “Місці Сили”, клубі для молоді на Подолі. Дівчинка прийшла туди вперше у пошуках гарного настрою і компанії.

Мені просто бракує місця, де можна проявити свою творчість, — розказує дівчина.

Ніка Кудла бере інтервʼю у Ангеліни у “Місці Сили”

З початком великої війни багато підлітків втратили друзів і стали більш ізольованими», — пояснює Софія, операційна директорка “Місця Сили”. — Ми хотіли створити офлайн-простір, де підлітки могли б спілкуватись, дружити і почуватись в безпеці. Поширити

Здається, це вдалось — там просторо, світло, багато місця, де можна просто посидіти. В тому числі простір доступний для людей з інвалідністю.

Анна Кусяк бере інтервʼю у Софії, операційної директорки “Місця Сили”

Ми розпитали у подільських підлітків, чи знають вони про “Місце Сили” — дехто там зависає постійно, але більшість навіть не чули про нього, хоча цей клуб доступний всім і участь в майстеркласах безплатна.

Ніколи там не була, — каже девʼятирічна мешканка Подолу Дарʼя, — Але хотіла б піти!

“Місце Сили”

“Місце Сили” створив благодійний фонд «Клуб Добродіїв» в кінці 2023 року, бо в Київ переїхало багато підлітків зі сходу і півдня України. Та й тим підліткам, що лишились у Києві, нелегко пристосуватись до нового життя.

“Місце Сили”

Термомозаїка, ліплення з глини, музика та інші творчі заняття обʼєднують підлітків і допомагають підтримувати настрій.

Ангеліна, 11 років

Дуже цікаві майстерки, мінусів немає, — каже 11-річна Ангеліна, яка вже десь рік із друзями ходить в “Місце Сили”, бо там їй радісно і не самотньо. Поширити

Поліна, 15 років

Поліна, 15 років, ходить у простір на арттерапію, щоб познайомитись з новими людьми і побувати на Подолі.

Тут прикольно, — каже вона.

У “Місці Сили” часом можна зустріти і таких відомих людей як Сергій Притула, Антон Птушкін, Женя Янович, Сергій Рудинський, Євген Клопотенко та багато інших. Адже тут є формат натхненних зустрічей із зірками, а також формат воркшопів World Life Balance, коли зіркові гості приходять, діляться своїм шляхом, переживаннями, порадами і відповідають на питання підлітків.

“Місце Сили”

Ми сформували сильну спільноту, — каже Софія, директорка клубу. — Мрію, щоб підлітки змінювали своє життя на краще, відчували впевненість. І найголовніша мрія — щоб “Місце Сили” було не одне, а з’явились такі простори в різних містах України. Поширити

МК у “Місці Сили”

Спільні заняття допомагають адаптуватись, а робота руками заспокоює нервову систему, — пояснює психолог Катя Кудла. За її словами, діти, які разом проводять час, більш стресостійкі. — Просто збиратись буде корисно, але робота руками дуже зближує. Це не обов'язково має бути рукоділля, можна навіть просто збирати сміття.

Ідея зібрати дітей для цього матеріалу народилась в роботі над другим випуском друкованої збірки сусідської спільноти Подолу «Подільський вісник». Зараз він на паузі через те, що засновниця і головна редакторка Анастасія мобілізувалася до українського війська. Вона має надію відновити випуск збірки, коли налагодиться графік в армії.

Авторки:

Анна Кусяк, 12 років

Люблю Поділ за те, що він завжди дивує — тут можна знайти навіть “Місце Сили”, про яке майже ніхто не знає. Ми пишемо про нього, бо хочемо, щоб більше підлітків відкрили для себе таку можливість. Поширити

Ніка Кудла, 13 років

Я люблю Поділ за його вулички, архітектуру та його заклади, а ще за цікаві місця, за атмосферу і за оглядове колесо. Я хочу писати про Поділ одноліткам, щоб познайомити їх з новими місцями та ближче познайомити їх з Подолом.

Соломія Тріщук, 11 років

Тут багато цікавих місць куди можна сходити як самому, так і з друзями. Ну і загалом дуже затишний простір.

Майя Кисельова, 12 років

Я люблю Поділ за цю класну його атмосферу, за місця які тут є. Це прям місце для підлітків, де вони завжди можуть зібратися. Поширити

Агнія Горобець, 11 років

Я люблю Поділ, тому що там живе моя бабуся, і там я навчаюсь.

Фотографи:

Златослава Ткач, 12 років

Я люблю Поділ, тому що я тут часто гуляю з сім’єю і тому для мене це місце особливе, з ним повʼязані багато гарних спогадів. Я хочу писати про Поділ, щоб якомога більше людей дізналися, що він такий крутий і могли створити тут собі свої улюблені спогади.

Назар Вареніков, 14 років

Хочу фотографувати Поділ і людей на Подолі, бо мені хочеться робити щось разом з друзями і для друзів.