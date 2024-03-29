Міста України модернізують системи теплопостачання за підтримки USAID ПЕБ

USAID через ПЕБ підтримує місцеві громади України щодо розробки схем теплопостачання міст з метою модернізації та покращення систем централізованого теплопостачання (ЦТ) для підвищення сталості та стійкості муніципального теплопостачання, покращення якості надання послуг та підвищення енергоефективності. Проєкт міжнародної технічної допомоги USAID ПЕБ імплементує програму розробки схем теплопостачання для 12-ти міст України.

Наразі міські ради Славутича, Луцька, Хмельницького та Охтирки вже затвердили запропоновані фахівцями USAID ПЕБ стратегії модернізації ЦТ та впровадження енергозберігаючих технологій на всіх стадіях процесу теплопостачання. На фінальній стадії розробки знаходяться схеми теплопостачання для Полтави та Херсону.

Наприклад, схема теплопостачання м. Славутич, що була затверджена в лютому 2024 р., передбачає набір оптимальних технічних рішень для забезпечення сталого розвитку та функціонування ефективної системи теплопостачання міста з метою:

підвищити енергоефективність, якість, надійність і екологічну стійкість муніципальної системи теплопостачання;

поступово замінювати традиційні джерела (наразі це природний газ), засновані на викопному паливі, відновлюваною енергією (ВДЕ), які становитимуть принаймні 25% в процесі теплогенерації, ефективною когенерацією та скидною тепловою енергією;

зменшити теплові втрати в теплових мережах до показника, що не перевищує 10%.

Розробка 10-річної стратегії теплопостачання м. Славутич тривала трохи більше 1,5 року, на розгляд муніципалітету USAID ПЕБ презентував декілька сценаріїв, рекомендувавши з поміж них найоптимальніший.

Рекомендований сценарій передбачає роботу центральної котельні міста разом з незалежними виробниками теплової енергії, які працюють в м. Славутич.

Таким чином, запропонована стратегія має на меті також розширення можливостей доступу третіх сторін до сегменту генерації теплової енергії та забезпечення можливостей використання відновлюваних видів палива та альтернативних джерел енергії.

Заходи, запропоновані в рамках рекомендованого сценарію, включають встановлення енергоефективних мережевих насосів з частотним регулюванням, водогрійного котла на трісці з модулем ORC турбіни, індивідуальних теплових пунктів (ІТП), часткову заміну магістральних трубопроводів та розподільчих мереж, часткову реконструкцію центральної котельні міста, термо модернізацію деяких будівель, оптимізацію диспетчеризації за рахунок встановлення сучасного обладнання тощо.

Реалізації зазначених заходів протягом 10-річного періоду забезпечить значну економію природного газу та електричної енергії, збільшення частки теплової енергії, виробленої з ВДЕ, скорочення викидів CO2, а головне – чиста економія бюджетних коштів міста може скласти більше 200 мільйонів гривень за десять років.

Схема теплопостачання є інструментом довгострокового планування теплопостачання населених пунктів, який сформовано за результатами комплексного розгляду та аналізі існуючих і очікуваних об’єктів у сфері теплопостачання та будівель.

При розробці схем теплопостачання експерти USAID ПЕБ проводять велику аналітичну та розрахункову роботу, що дає змогу індивідуально підійти до розробки пакету проектних рішень та врахувати особливості кожного міста.

Крім того, враховані законодавчі вимоги, зокрема Закону України «Про теплопостачання» та Закону України «Про енергетичну ефективність», а також Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів України (затверджено Міністерством інфраструктури 02.10.2020 р.), що регулюють питання комунальної теплоенергетики, забезпечення сталого функціонування систем ЦТ, їх технологічної модернізації і розвитку для підвищення якості надання послуг, переходу до максимально можливої частки відновлювальних джерел енергії в процесі теплогенерації та забезпечення енергоефективності, адже перспектива членства України в ЄС збільшує цінність використання відновлюваних джерел енергії та важливість переходу до «зеленої» енергетики.