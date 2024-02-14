Мрію винайти технологію, щоб збільшити термін служби сонячних панелей і розосередити генерацію електроенергії
Категорія
Технології
Дата публікації

Мрію винайти технологію, щоб збільшити термін служби сонячних панелей і розосередити генерацію електроенергії

Андрій Кульчак
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Джерело:  USAID Проєкт енергетичної безпеки

Як зміцнити енергетичну безпеку України з редакцією online.ua у своєму есе поділився Андрій Кульчак, переможець конкурсу есе серед молоді про енергетичну безпеку, який провів USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ).

Питання енергетичної безпеки особливо гостро постало перед Україною з початком повномасштабного вторгнення. А зупинка постачання енергетичних ресурсів з Росії (природного газу, ядерного палива, нафти та нафтопродуктів) змусили Уряд України переглянути питання енергетичної безпеки.

Ця війна дала зрозуміти роль енергетичного сектору України у забезпеченні енергетичної безпеки європейського континенту.

Енергетична безпека — це і забезпечення енергетичних потреб населення не тільки у достатній кількості, але й без шкоди навколишньому середовищу.

Тож Україна поступово реалізує Європейський Зелений курс, що передбачає розвиток української енергетики, заміну теплової генерації відновлюваними джерелами енергії і повноцінну трансформацію вугільних регіонів, зростання частки відновлюваної енергетики тощо.

Зміцнення енергетичної безпеки для України у стані війни особливо важливо. Bорог продовжує обстрілювати електростанції, а наші енергетики ризикують життям, щоб забезпечити нас світлом, теплом і гарячою водою.

А ще Україні необхідно збільшити видобуток свого газу, щоб ми перестали залежати від імпорту. Окремо хочу згадати захоплення окупантами Запорізької АЕС, регулярні спроби вдарити по Хмельницькій АЕС — маємо на майбутнє подбати про більш надійний захист наших енергооб’єктів.

Зміцнення енергетичної безпеки України є також важливим для мене особисто, тому що я мрію про енергетично-екологічну безпеку навколишнього середовища.

Надійний захист наших електростанцій, ліній електропередач, теплових станцій і мереж — все це дозволить мати доступ до всього того, що можна назвати відносним комфортом під час війни і можливістю продовжувати навчання, залишаючись у рідній країні.

Як я можу зміцнити енергетичну безпеку України?

Я би хотів, щоб відбувся повний перехід на відновлювані джерела енергії, які не будуть завдавати шкоди навколишньому середовищу.

Шкода, що сонячна і вітрова генерації дуже чутливі до погодних умов. Тому я би хотів винайти технологію, яку можна було би застосувати до сонячних панелей, щоб підвищити їхню енергоефективність, та збільшити термін їх служби.

Що можу робити зараз і що вже роблю — це вчуся сам і вчу всю родину споживати свідомо. І багато розмірковую над тим, як підвищити енергетичну безпеки через вироблення якоїсь частки енергії домогосподарствами та підприємствами.

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