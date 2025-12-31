Оренда авто: поліс чи повне страхування

Оренда автомобіля передбачає не тільки вибір марки та класу транспортного засобу, але й визначення рівня страхового захисту. Для багатьох клієнтів важливо знати, чи вистачить стандартного полісу — або краще доплатити за повне страхування, щоб уникнути ризиків та непередбачених витрат.

Стандартний поліс оренди

Більшість прокатних компаній включає базову страховку до тарифу. ОСЦПВ або часткове КАСКО покриває лише певні види збитків. Наприклад, пошкодження іншого автомобіля або майна в разі ДТП. Такий варіант підходить для коротких поїздок у знайомих містах, де водій упевнений у дорожніх умовах і власних навичках. У разі серйозної аварії фінансові зобов’язання лягають на клієнта.

Переваги повного страхування

Таке страхування покриває майже всі можливі ризики. Оформлювати його, вибравши сервіс прокату NarsCars, не обов’язково, але корисно в певних ситуаціях, зокрема для тривалих поїздок, подорожей у незнайомі регіони або оренди преміальних машин.

Послуга «Повний захист» не передбачає застави та суттєво знижує ризики в разі таких проблем:

пошкодження кузова, скла та шин; викрадення автомобіля або якогось його компонента; нещасні випадки з водієм та пасажирами;

Повне страхування відшкодовує витрати в разі ДТП незалежно від вини водія. Також воно значно знижує хвилювання під час поїздки, дозволяє зосередитися на маршруті та подорожі, а не на потенційних збитках.

На що звернути увагу під час вибору

Перед підписанням договору варто детально вивчити умови:

які ризики покриває базовий поліс; розмір франшизи або власного внеску в разі пошкоджень; чи включено послуги евакуації та технічної підтримки; які документи треба надати для оформлення страхування.

Отримана інформація дозволяє оцінити реальні витрати і вирішити, чи варто доплачувати за повний захист.

Корисна інформація, яку треба знати

Під час вибору страхування варто зважати на кілька нюансів. Перший — географічна дія страхового полісу. Базовий ОСЦПВ покриває лише територію України. Якщо планується подорож до країни ЄС, треба додатково обсудити це питання з прокатником.

Другий нюанс — допоміжні послуги в разі ДТП або ламання. Навіть за наявності базової страховки корисно уточнити, чи входять до неї евакуація, технічна підтримка, можливість орендувати інше авто на час ремонту пошкодженого.

Нарешті, франшиза. Навіть часткове КАСКО передбачає власний внесок у разі пошкодження. Розмір франшизи варіюється від кількох сотень до тисяч гривень залежно від класу автомобіля.

Що у висновку

Вибір між стандартним полісом і повним страхуванням залежить від характеру поїздки, впевненості водія та класу машини. Якщо маршрут короткий та знайомий, зазвичай достатньо базового страхового пакету. Для тривалих, потенційно ризикованих дальніх поїздок доцільнішим буде «Повний захист».