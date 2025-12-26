Переведення з ЗСУ в НГУ: що змінилося і як тепер подати рапорт
Переведення з ЗСУ в НГУ: що змінилося і як тепер подати рапорт

Багато військових із часом шукають можливість змінити напрям служби. Причини різні: хтось хоче іншу спеціалізацію, а комусь важливо опинитися в підрозділі, де його досвід буде використано більш ефективно. Наприклад, оператор БПЛА здатен переходити туди, де формується новий підрозділ безпілотних систем і потрібні люди з уже напрацьованими навичками.

Раніше будь-яке переведення з ЗСУ до НГУ означало обхід десятка кабінетів та довгі очікування. У 2025 році запрацювала електронна процедура — і тепер рапорт подають у «Армія+» без зайвої бюрократії.

Хто може подати онлайн-запит?

Онлайн-переведення можуть оформити військовослужбовці, які мають не менше ніж 6 місяців служби у ЗСУ. У «Армія+» доступні як запити на зміну місця служби в межах роду військ, так і перехід із ЗСУ до НГУ — зокрема й у підрозділи 1-го корпусу НГУ «Азов». Такий формат дає змогу одразу бачити свої дії в системі й уникнути зайвих кроків, які раніше затягували процедуру.

Як працює електронна система

Поданий рапорт не потрібно нести командиру особисто — документ одразу потрапляє до електронного документообігу Кадрового центру ЗСУ або ГУ НГУ.

Терміни розгляду стали значно коротшими:

  • до 72 годин — якщо мова про переведення всередині одного роду військ;

  • до 7 днів — якщо військовий переходить між ЗСУ та НГУ.

Після виходу наказу підрозділ ЗСУ має до 20 днів, щоб виконати рішення.

Як подати рапорт у «Армія+»?

Приклад переходу до 12-ї бригади спецпризначення «Азов» (в/ч 3057):

  1. Відкрити застосунок «Армія+».

  2. Обрати розділ «Рапорти».

  3. Вибрати «Зміна місця служби».

  4. Вказати напрям «Із ЗСУ до НГУ».

  5. У пункті 2/16 вписати 12-ту бригаду «Азов».

Щоб рапорт прийняли, потрібно додати два документи: копію військового квитка (або посвідчення) та рекомендаційний лист. Який саме формат потрібен, варто уточнити в підрозділі, який розглядає ваше переведення.

Підрозділи 1 корпусу НГУ «Азов»

До корпусу входять:
 – 1 Президентська бригада «Буревій»;
 – 12 бригада «Азов»;
 – 14 бригада «Червона Калина»;
 – 15 бригада «Кара-Даг»;
 – 20 бригада «Любарт».

У кожної — різні завдання, види підготовки та потреби у фахівцях. Важливо, щоб ваш досвід збігався з тим, що шукає бригада.

Чому все стало швидше?

Перехід на електронний порядок прибрав зайві ланки та скоротив шлях рапорту. Військовий бачить статус документу безпосередньо в системі, а строки розгляду чітко визначені.

Підрозділи 1 корпусу НГУ «Азов» додатково супроводжують кандидатів — пояснюють порядок подачі, допомагають оформити рекомендаційний лист. Це також зменшує час очікування.

Зараз переведення стало інструментом, а не проблемою: військові можуть переходити туди, де їхній фах справді потрібен, а підрозділи — отримувати людей, які свідомо обрали службу саме в них.

Інструкції, контакти рекрутингу та анкети для кандидатів доступні на офіційних ресурсах корпусу, зокрема на azov.org.ua, офіційних ресурсах корпусу та сторінках кожної бригади.

