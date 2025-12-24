Перехід до нової школи в середині року: чому не варто чекати вересня?

Дитина не ходить до школи з вересня, бо замість укриття — підвал, де немає умов для навчання. Уроки в школі лише кілька годин на тиждень, а решта часу — “дистанційка”, на якій дитина сидить перед екраном, але реально не вчиться. Батьки не можуть повноцінно працювати, бо потрібно бути поруч, щоб контролювати, вмикати зв'язок та перевіряти завдання. Редакція поспілкувалась із засновницею та очільницею школи «Unique School» Іриною Стефанською, щоб дізнатись, з якими труднощами стикаються діти і навчальні заклади у передмісті Києва під час війни, та чи варто батькам приймати рішення про зміну школи в середині навчального року.

Другий семестр — це не «середина року»

Перший семестр 2025 навчального року минув в умовах постійних тривог, відключень електроенергії, вимушеного дистанційного навчання. Формально освітній процес триває. Але якщо подивитися уважніше: що відбувається з дітьми? Вони втрачають не лише академічні знання, а й відчуття належності до спільноти, соціальні навички, що формуються тільки в живому спілкуванні з однолітками. Школярі втрачають концентрацію, відчуття структурованого дня, мотивацію до навчання, бо самостійно вчитися вдома впродовж місяців можуть хіба що дорослі з високою самодисципліною.

Єдиний вихід — це переведення до іншої школи, де є сертифіковане укриття та реальна можливість безпечного навчання офлайн. Але чи варто це робити в середині року? Чи зможе дитина адаптуватися, знайти друзів, добре навчатися? Можливо, краще дочекатися вересня?

Ірина Стефанська, очільниця Unique School у селі Чайки, що на околицях Києва, розповідає, що за час війни до цієї приватної школи перейшла велика кількість учнів з інших навчальних закладів.

Основна причина — втома батьків від дистанційної форми навчання та пошук безпечного для дітей середовища. Школа має сертифіковане укриття майже на тисячу учнів та, чи не єдина в околиці, гарантує повноцінний навчальний процес навіть під час повітряних тривог.

На думку експертки, в умовах, що склалися на Київщині, пріоритетом має бути безпека дитини. А перехід до нової школи в січні навіть має свої переваги:

Новий рік — це своєрідна психологічна точка, коли хочеться розпочати нове життя. Січень — природний період для змін. Другий семестр це не якась умовна "середина" навчального року, де всі процеси вже налагоджені та нові учні не передбачені. Це лише початок нового навчального циклу, не більше. Семестрові контрольні здані ще в грудні, стартує вивчення наступних тем. Це чудовий час, щоб розпочати навчання в новій школі. Поширити

Діти адаптуються швидше за дорослих. Їхня психіка більш гнучка, потреба в соціальних зв'язках сильніша за страх перед новим оточенням.

Те, що дорослому здається серйозною проблемою ("як же він там без друзів"), для дитини може вирішитися за два тижні природним шляхом. Чекати до вересня означає ще пів року втраченої соціалізації, ще пів року життя в режимі "дистанційка з мамою вдома", ще пів року відсутності повноцінного навчального середовища.

У школах з продуманою системою адаптації процес прийому нових учнів відбувається цілий рік. Тому що діти переїжджають, повертаються з-за кордону, змінюють формат навчання тоді, коли це потрібно їм та їхнім родинам — не за календарем, а за реальними життєвими обставинами, — пояснює Ірина Стефанська. Поширити

Ірина Стефанська, засновниця та очільниця приватної школи «Unique School» у с. Чайки

Чи встигатиме дитина академічно?

Найпоширеніший страх батьків, чи впорається дитина з навчанням, якщо увіллється до нового колективу посеред року? Яніна Хіжінська, співзасновниця методичного центру «Powered» та академічна директорка Unique School, пояснює, що питання не в тому, коли дитина прийшла до нової школи, а як її зустріли. Важлива діагностика рівня знань на початку навчання та зрозуміла «дорожня мапа» адаптації.

У нашій школі, до прикладу, для новачків проводять тестування з ключових предметів: математика, українська мова, англійська. Плюс обов'язкова зустріч із психологом. Мета — не оцінити, а зрозуміти стартову точку. Це потрібно для того, щоб побачити динаміку через місяць, два, семестр: рухаємося вперед чи стоїмо на місці? Поширити

Ми складаємо індивідуальний навчальний план. Якщо дитина сильна в математиці, але має труднощі з гуманітарними предметами — вибудовуємо маршрут із урахуванням цього. Якщо є особливості розвитку (наприклад, СДУГ, дислексія) — це також враховуємо під час планування навантаження та форматів роботи.

Додатково у 5-8 класах, де програма стає складнішою, є обов’язкові індивідуальні консультації з предметів. Не встиг на уроці? Не зрозумів тему? Захворів і пропустив матеріал? Вчитель чекає на консультаціях. Це не покарання за відставання, а зрозуміла учням частина навчального процесу. Поширити

Із таким підходом середній час академічної адаптації — один місяць. Не рік. Не семестр. За місяць дитина зрозуміє ритм навчання, ознайомиться з вимогами різних вчителів, навчиться орієнтуватися в системі оцінювання. Важливий момент — індивідуальний підхід до новачків фізично неможливий, якщо в класі понад 25 учнів. Вчитель просто не встигне приділити достатньо уваги кожному,– пояснює Яніна Хіжінська.

Чи знайде дитина нових друзів?

Цей страх справедливий для великих класів по 30-35 учнів, де соціальні групи вже давно сформовані і нові учні дійсно можуть опинитися на узбіччі. А в приватних школах із невеликими класами ситуація принципово інша. Коли в класі 16-20 дітей, кожен новий учень — це подія. Не в сенсі "всі дивляться і обговорюють", а в сенсі "з'явилася нова людина, з якою можна познайомитися". Діти природно тягнуться до новачків, особливо якщо в школі культивують атмосферу відкритості та взаємодопомоги. Поширити

У 5-8 класах, де багато предметів проводять у підгрупах за рівнем або інтересами, можливостей для знайомства ще більше. Дитина не прив'язана до одного колективу весь день: вона рухається між різними групами, зустрічає нових людей, знаходить тих, із ким цікаво. Середній час емоційної адаптації — два тижні. Повної соціальної адаптації — усе той же місяць, — запевняє Хіжінська.

Експертка також рекомендує при виборі нової школи, обов’язково поцікавитись шкільними правилами та наслідками за їх порушення. Батьки мають розуміти, як школа працює із конфліктами, з випадками булінгу. Якщо вам кажуть: «Ми конфлікти вирішуємо». Без деталей це нічого не означає. Попросіть описати покрокову процедуру.

Спостерігайте, як спілкуються діти між собою під час вашої екскурсії школою. Як дорослі звертаються до дітей. Тон, інтонації, жести скажуть більше, ніж будь-які слова про «повагу до особистості».

Звертайте увагу на мову, якою послуговуються на перервах, у їдальні. Чи не потрапить ваша дитина в середовище, де спілкуються мовою окупанта? Це може бути болючим досвідом, особливо у дітей, які втратили на війні близьких або побували в зоні окупації.

Яніна Хіжінська, співзасновниця методичного центру «Powered» та академічна директорка «Unique School»

Чи звикне дитина до нових вчителів?

Звичайно, дитині потрібен час, щоб звикнути до викладачів. Але такі труднощі можуть виникнути незалежно від того, у який період року школяр приходить до класу. Поцікавтеся в новій школі, хто з дорослих допомагатиме вашій дитині в адаптації? Познайомтеся з цими людьми до прийняття рішення. Якщо школа не готова комунікувати з цього приводу, це тривожний знак.

Школа, яка відмовляє у зустрічі до вступу, навряд чи буде відкритою після. У навчальних закладах, де пріоритетом є психологічний стан дітей, вчителі охоче контактують із майбутніми учнями.

А алгоритм адаптації чітко регламентований — від моменту знайомства дитини з однокласниками та вчителями до першої екскурсії школою, під час якої покажуть спортзал, туалет, їдальню, шафку для речей тощо.

Центральною фігурою для школяра, який потрапив до нашої Unique School є ментор — індивідуальний наставник. Це педагог, який веде карту розвитку дитини: фіксує інтереси, цілі, сильні сторони, відстежує прогрес, академічні досягнення. Перша зустріч проходить у форматі знайомства за чаєм. Ментор розповідає про себе, дитина — теж, батьки озвучують очікування. Це не співбесіда і не іспит, а діалог про те, як усім разом зробити навчання комфортним та результативним. Перший місяць відбуваються щотижневі менторські години. Плюс короткі щоденні контакти: «Як пройшов день? Усе зрозуміло, чи є питання?». План адаптації розписаний на 30 днів. Ментор — це людина, яка знає твою дитину як конкретну особистість з її мріями, страхами, талантами. Поширити

Із організаційними питаннями в нашій школі допомагає тімлід/куратор — це людина, яка відповідає за всі «технічні» аспекти шкільного життя класу: графік занять, систему гуртків, харчування, правила перебування в укритті, орієнтація в просторі школи.

Усе, що може збивати з пантелику в перші дні. Це важливо, бо є, до прикладу, окремі туалети для дівчаток та хлопчиків, є індивідуальні шафки для одягу та особистих речей. З усім цим новенькому допоможуть розібратися.

Третій «корисний» дорослий для новачка — це шкільний психолог. Він аналізує емоційний стан нового учня, особливості сприйняття інформації. Це важливо для розуміння, як дитина краще засвоює матеріал, звикає до нового оточення, де їй потрібно допомогти.

Я розповідаю про досвід конкретної школи на Чайці, але наш приклад може бути чудовим орієнтиром для батьків з інших міст та регіонів. Новому учневі потрібна адаптація на побутовому, психологічному та навчальному рівні. Це працює скрізь однаково, — пояснює Яніна Хіжінська, академічна директорка Unique School. Поширити

При виборі нової школи, експертка рекомендує запросити чіткий план адаптації на перший місяць, з покроковими інструкціями: що відбувається в перший день, перший тиждень, перший місяць.

Якщо вам відповідають, що все залежить від дитини, то це погана ознака. Дитина має чітко знати, хто конкретно їй допоможе зорієнтуватися в графіку, гуртках, правилах. Хто відповість на прості побутові питання: де їдальня, як замовити обід, куди йти під час тривоги.

Поцікавтеся, як інформують батьків про події, зміни в розкладі, досягнення дитини. Як вам повідомлять, що дитина в безпеці під час повітряної тривоги? Чи є шкільний додаток із розкладом, завданнями, можливістю швидкої комунікації з конкретним вчителем. Це важливі нюанси, особливо в умовах війни.

Безпека на першому місці

В сучасних реаліях найважливішим фактором під час вибору нової школи є наявність власного укриття.

Ірина Стефанська, очільниця «Unique School», пояснює, що приміщення шкільного бомбосховища має бути сертифікованим за стандартами ДБН.

В ідеалі це доступне для швидкого доступу приміщення з аварійними виходами та припливно-витяжною вентиляцією (діти перебувають в укритті 5-10 годин на тиждень, тому якість повітря критично важлива).

Зверніть увагу на розміри: норма — 0,6 м² на одного учня. Це не забаганка, це санітарний стандарт. Порахуйте: скільки дітей у школі, яка площа укриття. Математика проста. Приміщення сховища має бути теплим та придатним для повноцінного навчання — укомплектоване меблями, дошками, якісним освітленням. Поширити

Також варто поцікавитися, чи має навчальний заклад потужний генератор. На четвертому році війни це вже не розкіш, це «золотий стандарт».

Шкільне опалення, освітлення, вентиляція, інтернет мають працювати незалежно від стану електромережі. Це базові речі, які гарантують безпеку вашої дитини під час масованих обстрілів, — стверджує освітянка. Поширити

Сертифіковане укриття в приватній школі «Unique School» площею 1,600 кв. м. розраховане на 960 учнів, зараз в школі 200 дітей. Приміщення обладнане вентиляцією, автономним живленням та необхідними для навчання меблями.

Сертифіковане укриття в приватній школі «Unique School»

Як батькам «пережити» перехід дитини до нової школи?

Рішення ухвалено. Школа обрана. Дитина починає навчання. Що робити вам, щоб адаптація пройшла максимально м'яко?

Ірина Стефанська, очільниця приватної школи «Unique School», рекомендує насамперед бути чесними з дитиною та пояснити справжні причини переходу:

Нам важливо, щоб у тебе було безпечне укриття. Щоб ти міг вчитися офлайн, а не тільки з екрану. Щоб у тебе були друзі і повноцінне шкільне життя. Поширити

Експертка пояснює, що перші два тижні можуть бути складними і це нормально. Варто дати дитині час на адаптацію, активно комунікувати зі вчителями.

У разі виникнення перших труднощів важливо не порівнювати нову школу з попередньою, особливо в присутності дитини, бо це може знищити довіру до нового місця. Дайте можливість новому досвіду розкритися.

Також, варто відзначати маленькі успіхи. Дитина почала розповідати про когось із однокласників чи вчителів, менше нервує перед школою — це вже прогрес у соціалізації. Отже, усе йде за планом.

Перехід у середині року — це дійсно виклик. Це вимагає зусиль від дитини, уваги від батьків, професіоналізму від школи. Але це не має бути драмою. Кожен день, проведений у неналежних умовах — без безпечного укриття, без живого спілкування, без структурованого навчання, — це день, який не повернути. Питання не в тому, чи зручно вам як батькам переводити дитину зараз. Поширити

Питання в тому, скільки днів повноцінного шкільного життя ви готові втратити, чекаючи на вересень. Школа, яка має вибудовану систему адаптації, готова прийняти дитину в будь-який момент року. Школа, де кожну дитину бачать як особистість, знає, як зробити перехід комфортним. Іноді найкраще рішення — це те, яке ви ухвалюєте не за календарем, а за реальними потребами вашої родини. Іноді найкращий момент — це зараз, — коментує Ірина Стефанська, засновниця «Unique School» в селі Чайки Бучанського району.