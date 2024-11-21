Питання безпеки при використанні хмарних сервісів

Незалежно від кваліфікації кожен користувач знає, наскільки великою для особистих даних може бути небезпека, що надходить з мережі. Для підприємств отримання даних третіми особами може коштувати дуже дорого.

Водночас, все більше компаній використовує хмарні сервіси. Постачальники таких послуг вкладають шалені кошти в захист своїх серверів. Міграція в хмару неможлива без cloud security solutions – сучасних рішень, які гарантують безпеку.

Види загроз для хмарних сервісів

Перш за все, користувачі хмар повинні ознайомитися з загрозами в мережі, які можуть виникнути при використанні хмар:

людський фактор – самостійний перехід за незрозумілими посиланнями, що призводить до втрати даних;

недоліки програмного забезпечення;

копії сайтів, де вводяться паролі, після чого втрачається авторизація на оригінальному сайті;

відсутність захисту в реальному часі та належної пріоритезації ризиків.

Це найпопулярніші ризики, які несуть небезпеку для особистих даних. Якщо втрачається важлива інформація, то це може призвести до вкрай негативних наслідків для організації.

Проблема безпеки хмарного сервісу полягає в тому, що ІТ-відділ більш сконцентрований на міграції в хмару, а до захисту ставиться менш відповідально. Тому, при прийнятті рішення щодо використання хмарних сервісів, необхідно отримати консультації фахівців.

Основні принципи хмарної безпеки

Існує кілька простих принципів, про які має пам’ятати кожен користувач. Найголовніші з них:

обмеження доступу (вхід за допомогою складного пароля чи іншого ідентифікатора);

програмне забезпечення, яке надає захист в режимі реального часу;

захищена інфраструктура;

реагування на активну небезпеку;

відновлення інформації при втраті.

Зазвичай використання хмарних сервісів пов’язане з великими обсягами інформації. Слідкувати за їх цілісністю неможливо, тому самі постачальники послуг пропонують різноманітні додаткові сервіси, які створені для захисту особистих даних.

Проте таких інструментів десятки, і далеко не кожен з них однаково добре підходить для компаній, які займаються певним видом діяльності. Саме тому слід звернутися до компанії SoftwareOne, спеціалісти якої порекомендують оптимальний набір інструментів для захисту даних.

Фахівці SoftwareOne пропонують оперативний центр безпеки, який цілодобово слідкує за небезпекою, яка йде з мережі. Завдяки їхній роботі вдається надійно захистити інформацію клієнтів від атак кіберзлочинців. Співпраця з професіоналами – гарантія безпеки для підприємства, яке використовує хмарні сервіси.