Молода науковиця Ірина Ващишак викладає одразу кілька дисциплін для студентів бакалаврської програми «Інженерія відновлюваної енергетики» у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ): лабораторні роботи «Гідроенергетика, біоенергетика та низькопотенційні джерела енергії», практичні заняття «Сонячна та вітрова енергетика», лекції «Енергетичний аудит» і є керівником бакалаврських робіт двох випускників програми.

Дивуємось: чимало! На запитання, чи лишається час на власну наукову роботу і що мотивує, Ващишак ствердно киває і додає:

Попит сектору відновлюваної енергетики на кваліфікованих спеціалістів стрімко зростав до війни і продовжує рости попри війну. В той же час освітніх програм і вищих навчальних закладів, які дозволяли б ще в університеті долати прірву між теорією і практикою, а глобальніше — між освітніми можливостями українських університетів та попитом сектору на фахівців і фахівчинь з практичними знаннями та навичками, — одиниці. Поширити

Ірина Ващишак (фото: особистий архів науковиці)

На думку пані Ірини, бакалаврська програма з інженерії відновлюваної енергетики, започаткована ІФНТУНГ за підтримки USAID, надає студентам максимум практичних навичок через виробничу практику.

Ми перейняли підхід, який практикують міжнародні технічні університети, де понад 60% навчання — це практика, що робить наших майбутніх інженерів більш конкурентоспроможними на ринку праці відновлюваної енергетики. Поширити

Фото: особистий архів Ірини Ващишак

Перша спеціальність, здобута Іриною — «Бухгалтерський облік». Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська дівчина закінчила з відзнакою, завдяки чому отримала квоту на навчання в ІФНТУНГ.

Зізнається, що крім економічного фаху, вона завжди цікавилась точними науками та технікою. Саме тому серед запропонованого переліку спеціальностей обрала «Прилади і методи неруйнівного контролю».

Навчання в університеті допомогло розвинути інженерні і творчі здібності. Виконання курсових проєктів і проходження практик дозволили добре опанувати професію і дали поштовх до наукової роботи.

Трудову діяльність Ірина Ващишак розпочала як інженер з технічної діагностики у «Науково-виробничій фірмі «Зонд», де займалась обстеженням стану трубопроводів методом неруйнівного контролю.

Мені стало цікаво, яким чином можна визначити стан об’єкта, не розкопуючи його. Почала вивчати це питання глибше, вступила до аспірантури, почала займатись науковими дослідження і успішно захистила дисертацію на тему «Удосконалення методів безконтактного контролю стану підземних теплових мереж». Поширити

Після захисту дисертації Ірина залишилась на кафедрі енергетичного менеджменту та технічної діагностики (ЕМТД) ІФНТУНГу, де долучилась до науково-дослідної роботи і де нині найбільше часу приділяє питанням енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки.

Ірина на «ти» з різноманітним обладнанням. На кафедрі ЕМТД вже функціонують лабораторії відновлюваної енергетики, фізичних основ відновлюваної енергетики, інформаційних технологій в енергетиці і ще — монтажу, налаштування та експлуатації фотоелектричних станцій, — всі обладнані коштом USAID через грантову програму від USAID Проєкту енергетичної безпеки.

Ірина Ващишак (фото: особистий архів науковиці)

На запитання про найближчі плани, молода викладачка зізнається, що навесні розпочинає навчатись на тренера з енергоаудиту будівель та промисловості і планує активно застосовувати свої знання й уміння для вирішення актуальних завдань у енергетичному секторі України.

Що ж до ролі жінок в науці й у енергетиці зокрема, Ірина вважає, що потрібно відходити від стереотипів, що енергетикою можуть займатись лише чоловіки.

Зростаюча кількість жінок-науковців та їхніх наукових праць підтверджує, що жінки успішно можуть і реалізують себе в технічних галузях.

Молоді особливо хотілося б побажати обирати енергетику як галузь, від якої залежать всі сфери життєдіяльності людини і розвиток економіки.

Людині важливо бути дотичним до чогось критично важливого, а енергетика — опора, незалежність і безпека, — каже Ірина. Поширити

Стрімкий розвиток сучасних технологій вимагає ґрунтовних технічних знань і постійного професійного самовдосконалення.