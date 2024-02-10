Молода науковиця Ірина Ващишак викладає одразу кілька дисциплін для студентів бакалаврської програми «Інженерія відновлюваної енергетики» у Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ): лабораторні роботи «Гідроенергетика, біоенергетика та низькопотенційні джерела енергії», практичні заняття «Сонячна та вітрова енергетика», лекції «Енергетичний аудит» і є керівником бакалаврських робіт двох випускників програми.
Дивуємось: чимало! На запитання, чи лишається час на власну наукову роботу і що мотивує, Ващишак ствердно киває і додає:
На думку пані Ірини, бакалаврська програма з інженерії відновлюваної енергетики, започаткована ІФНТУНГ за підтримки USAID, надає студентам максимум практичних навичок через виробничу практику.
Перша спеціальність, здобута Іриною — «Бухгалтерський облік». Вище професійне училище №21 м. Івано-Франківська дівчина закінчила з відзнакою, завдяки чому отримала квоту на навчання в ІФНТУНГ.
Зізнається, що крім економічного фаху, вона завжди цікавилась точними науками та технікою. Саме тому серед запропонованого переліку спеціальностей обрала «Прилади і методи неруйнівного контролю».
Навчання в університеті допомогло розвинути інженерні і творчі здібності. Виконання курсових проєктів і проходження практик дозволили добре опанувати професію і дали поштовх до наукової роботи.
Трудову діяльність Ірина Ващишак розпочала як інженер з технічної діагностики у «Науково-виробничій фірмі «Зонд», де займалась обстеженням стану трубопроводів методом неруйнівного контролю.
Після захисту дисертації Ірина залишилась на кафедрі енергетичного менеджменту та технічної діагностики (ЕМТД) ІФНТУНГу, де долучилась до науково-дослідної роботи і де нині найбільше часу приділяє питанням енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки.
Ірина на «ти» з різноманітним обладнанням. На кафедрі ЕМТД вже функціонують лабораторії відновлюваної енергетики, фізичних основ відновлюваної енергетики, інформаційних технологій в енергетиці і ще — монтажу, налаштування та експлуатації фотоелектричних станцій, — всі обладнані коштом USAID через грантову програму від USAID Проєкту енергетичної безпеки.
На запитання про найближчі плани, молода викладачка зізнається, що навесні розпочинає навчатись на тренера з енергоаудиту будівель та промисловості і планує активно застосовувати свої знання й уміння для вирішення актуальних завдань у енергетичному секторі України.
Що ж до ролі жінок в науці й у енергетиці зокрема, Ірина вважає, що потрібно відходити від стереотипів, що енергетикою можуть займатись лише чоловіки.
Зростаюча кількість жінок-науковців та їхніх наукових праць підтверджує, що жінки успішно можуть і реалізують себе в технічних галузях.
Молоді особливо хотілося б побажати обирати енергетику як галузь, від якої залежать всі сфери життєдіяльності людини і розвиток економіки.
Стрімкий розвиток сучасних технологій вимагає ґрунтовних технічних знань і постійного професійного самовдосконалення.