Розвиток людського капіталу є запорукою успішної євроінтеграції та відновлення України

У Києві відбулася стратегічна сесія за участі Офісу Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Представники Офісу Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, представники донора USAID, представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Директорату публічної адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України, представник Міністерства юстиції України, працівники Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, представники ГО “UA Experts”, студенти та викладачі Інституту міжнародних відносин, проректорка з науково-педагогічної роботи КНУ, представниця Європейського університету, представники Natolin4Ukraine Project.

Під час сесії Голова UA Experts Сергій Ніжинський представив Програму "Менторство для лідерів": її цілі, задачі та вибір менторів - серед яких лідери та лідерки зі сфер державного управління, міжнародних відносин та юриспруденції.

Метою стратегічної сесії є представлення Проєкту ОВП та іншим представникам органам державної влади та представникам вищих навчальних закладів, ознайомлення аудиторії з проблемою відтоку людського капіталу, браком експертів та експерток у сфері права ЄС та євроінтеграції в умовах повномасштабної війни. Поширити

Для вдалого запуску Проєкту необхідно ставити перед собою чіткі цілі, які приведуть до високих результатів, а саме: створення нового пулу висококваліфікованих кадрів як серед студентів-випускників, так і серед державних службовців та управлінців. З метою досягнення цих цілей буде проведено 8 менторських сесій, які в подальшому можуть трансформуватися у довгостроковий Проєкт з састейнебл політикою. Поширити

Сьогоднішня стратегічна сесія є стартом Проєкту, який допоможе залучити максимальну кількість зацікавлених та кваліфікованих кадрів.

"Наша діяльність та діяльність проєкту мають спільні цілі. Тож ми докладемо зусиль, щоб посприяти досягненню мети проєкту, а саме створенню пулу висококваліфікованих експертів та експерток", - зазначив Олег Войтович, заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України. Поширити

До участі в стратегічній сесії долучилися представники ключових державних органів та установ, а також представників регіональних управлінь освіти та вищих навчальних закладів. Під час обговорення розвитку людського капіталу вони висловили свої думки та перспективи щодо формування лідерських якостей серед студентства та в контексті державної служби.