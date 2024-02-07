Розвиток людського капіталу є запорукою успішної євроінтеграції та відновлення України

У Києві відбулася стратегічна сесія за участі Офісу Віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Представники Офісу Віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, представники донора USAID, представники Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та Директорату публічної адміністрації Секретаріату Кабінету Міністрів України, заступник Державного Секретаря Кабінету Міністрів України, представник Міністерства юстиції України, працівники Секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, представники ГО “UA Experts”, студенти та викладачі Інституту міжнародних відносин, проректорка з науково-педагогічної роботи КНУ, представниця Європейського університету, представники Natolin4Ukraine Project.
Під час сесії Голова UA Experts Сергій Ніжинський представив Програму "Менторство для лідерів": її цілі, задачі та вибір менторів - серед яких лідери та лідерки зі сфер державного управління, міжнародних відносин та юриспруденції.
Сьогоднішня стратегічна сесія є стартом Проєкту, який допоможе залучити максимальну кількість зацікавлених та кваліфікованих кадрів.
До участі в стратегічній сесії долучилися представники ключових державних органів та установ, а також представників регіональних управлінь освіти та вищих навчальних закладів. Під час обговорення розвитку людського капіталу вони висловили свої думки та перспективи щодо формування лідерських якостей серед студентства та в контексті державної служби.