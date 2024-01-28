Астронавты "Аполлон-17" видели странные вспышки на Луне — фото

Ученые из NASA создают задачи для предстоящей пилотируемой миссии к Луне, которая состоится в сентябре 2025 года. Астронавты миссии Artemis 2 должны полететь на Луну, выйти на орбиту вокруг спутника Земли и провести наблюдение за поверхностью Луны. Путешествие на космическом корабле Orion будет длиться 10 дней. Интересно, что одна из задач для четырех астронавтов состоит в том, чтобы они попытались увидеть удивительные вспышки света на поверхности Луны. Дело в том, что астронавты миссии "Аполлон-17" более 50 лет назад наблюдали три таких вспышки.

Астронавты "Аполлон-17" видели удивительные вспышки на Луне

Во время миссии "Аполлон-17" 1972 года астронавт Гаррисон Шмитт, двенадцатый человек, побывавший на Луне, когда еще находился на орбите спутника Земли, заметил три странных вспышки света на поверхности Луны.

Ученые предполагают, что эти вспышки могли появиться в результате падения метеоритов или же быть космическими лучами, которые заметили астронавты. Но получить прямые доказательства этого ученые надеются на пилотируемой миссии Artemis 2.

Хотя астронавтам "Аполлон-17" не удалось запечатлеть эти продолжающиеся доли секунды вспышки света, ситуация может измениться благодаря новым камерам. Хотя шансы, по словам ученых, очень малы. Возможно, астронавты миссии Artemis 3, впервые за более 50 лет высадятся на Луне, наконец-то смогут зафиксировать эти странные вспышки на камеру.

По словам ученых из NASA, примерно 5 метеоритов размером с теннисный мяч ежечасно падают на поверхность Луны. В то же время в Луну врезаются каждый час миллионы крошечных метеоритов. Но ученые считают, что они не представляют угрозы астронавтам, ведь шанс столкновения очень мал.

Ученые говорят, что наблюдения за вспышками света на Луне, появившиеся в результате падения метеоритов, могут помочь астронавтам обнаружить новые ударные кратеры. Исследователи предполагают, что такие вспышки света от падения метеоритов не редки, поэтому участники миссии Artemis 2 могут их увидеть.

Если шанс повреждения скафандра астронавтов на Луне падающего метеорита считается маленьким, то эти падения составляют большую проблему — нужно будет использовать очень прочные материалы.