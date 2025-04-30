Атлас удивительных галактик. Телескоп «Хаббл» снял уникальную звездную систему

Космический телескоп «Хаббл» заснимал спиральную галактику Arp 184 или NGC 1961, расположенную в 190 миллионах световых лет от Земли в созвездии Жирафа.
Главные тезисы
- В атлас вошли 338 галактик со странной формой, как правило, не полностью эллиптической или спиральной.
- Arp 184 заняла свое место в каталоге благодаря широкому спиральному рукаву со тянущимися к стороне звездами, откуда «смотрит» телескоп.
Телескоп «Хаббл» снял уникальную галактику
Галактика имеет два названия, потому что название Arp 184 происходит от «Атласа странных галактик», составившего астроном Хелтон Арп в 1966 году. В атлас вошли 338 галактик со странной формой, как правило, не полностью эллиптической или спиральной.
Об этом пишет Европейское космическое агентство.
Arp 184 заняла свое место в каталоге благодаря широкому спиральному рукаву со тянущимися к стороне звездами, откуда «смотрит» телескоп. На дальней стороне галактики существует несколько частиц газа и звезд, но там нет столь же выраженного спирального рукава.
Изображение Хаббла объединяет данные из трех программ наблюдения Snapshot. Одна из этих программ выбрала галактику Arp 184 из-за ее необычного вида.
Две другие программы изучали последствия кратковременных космических событий, например взрывов сверхновых или случаев, когда звезду разорвала сверхмассивная черная дыра. За последние 30 лет в Arp 184 зафиксировали четыре сверхновых, поэтому она стала интересной целью для таких наблюдений.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-