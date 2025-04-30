Атлас удивительных галактик. Телескоп «Хаббл» снял уникальную звездную систему

Космический телескоп «Хаббл» заснимал спиральную галактику Arp 184 или NGC 1961, расположенную в 190 миллионах световых лет от Земли в созвездии Жирафа.

Телескоп «Хаббл» снял уникальную галактику

Галактика имеет два названия, потому что название Arp 184 происходит от «Атласа странных галактик», составившего астроном Хелтон Арп в 1966 году. В атлас вошли 338 галактик со странной формой, как правило, не полностью эллиптической или спиральной.

Об этом пишет Европейское космическое агентство.

Часть галактик находится во взаимодействии с другими галактиками, тогда как остальные являются карликовыми галактиками без четко определенных структур. Поделиться

Arp 184 заняла свое место в каталоге благодаря широкому спиральному рукаву со тянущимися к стороне звездами, откуда «смотрит» телескоп. На дальней стороне галактики существует несколько частиц газа и звезд, но там нет столь же выраженного спирального рукава.

Изображение Хаббла объединяет данные из трех программ наблюдения Snapshot. Одна из этих программ выбрала галактику Arp 184 из-за ее необычного вида.

Две другие программы изучали последствия кратковременных космических событий, например взрывов сверхновых или случаев, когда звезду разорвала сверхмассивная черная дыра. За последние 30 лет в Arp 184 зафиксировали четыре сверхновых, поэтому она стала интересной целью для таких наблюдений.