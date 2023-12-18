"Зима" - кадровый офицер, чей военный путь начался с мечты стать врачом, но судьба решила иначе. В настоящее время его призвание защищать Родину от российской орды. Командир группы спецподразделения KRAKEN ГУР МОУ рассказал об истории собственного военного опыта и ведении боя с врагом.

Быть разведчиком – это состояние души

Зима: Я родом из Харьковской области. С детства мечтал стать врачом. Поступил в медучилище, хорошо учился, в КВН попал. Отучился ровно один год, а дальше учеба не пошла.

"Зима" (фото: KRAKEN)

Я сам из области, а учился в городе. Понятно, что это ребенок, увидевший большой город… И потом, даже внезапно для себя, я поступил в военный лицей, а затем в военный институт, который окончил в 2007 году.

А поскольку у меня в семье отец и дед военные, мы – целая династия военных, поэтому восприятие родных было абсолютно нормальным по моему решению изменить профессию, как и должно быть.

Война 2022 года. Удар в спину от "братского" соседа.

Открытая военная интервенция со стороны РФ относительно территориальной целостности Украины началась еще в 2014 году, но факт, что война 2022 года будет неизбежной, не был для Зимы новостью. Он говорит, что за 8 лет войны наше государство имело возможность и готовилось к широкомасштабному вторжению.

Зима: Я думал, что война начнется немного раньше, а потом думал, что позже. Ну, россияне вообще хитро поступили. Но то, что война будет – было очевидным фактом. Хорошо видно, что у них развита агентура в нашей власти… Очень! У нас коррумпированная власть. И враг этим воспользовался, улучив достаточно удобный момент.

Были силы, которые поступали так, что эта подготовка на каком-то этапе даже останавливалась. Перед началом войны, может, помните, происходило разминирование минных полей на выходе из Крымского полуострова, запускали автобусы «дружбы», то есть разные варианты.

Есть много фактов и свидетелей среди военных, как сотрудники СБУ работали на врага. Все эти факторы привели к внезапности-неготовности. Но основная часть военных знали и готовились к вторжению, например, такие как 92 бригада [92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко - ред.].

Они знали, что война будет и к ней готовились. Без команд сверху все делали так быстро и четко, что враг этого не ожидал.

У врага был другой план и по тактике видно, что они не надеялись встретить такое сопротивление.

Кто понимал, тот понимал, а кто служит идеалам "русского мира", останется на их совести. Все равно за ними придут: если не сейчас, то потом, пусть через 10 лет, но все равно за ними придут!

Лично для меня, 24 февраля 2022 года, начался еще с 23 февраля. К тому же, если я еще сомневался в чем-то, то по состоянию на это время ситуация уже была понятна.

Особенно, когда "господин" путин записал на видео свое и своих сторонников выступление: премьер-министра и еще некоторых лиц… Наверное, для своего суда и суда своих приспешников собирает коллекцию видеозаписей.

В начале войны 2022 года я не участвовал, потому что имел предприятие, которое привлек к строительству блокпостов: по окружной, по городу, за городом, по области… Никто за эту работу не брался, ну, а мы принялись выполнять эту работу. Может, помните, грузовик с манипулятором и желтой кабиной, который носился по Харькову? Это мы.

Со мной работали ребята, у которых был боевой опыт, поэтому не боялись ездить. Строили и помогали, как могли. А потом, когда более или менее стабилизировалась ситуация, около месяца спустя, уже принимали участие как военнослужащие.

Фото: KRAKEN

Домашних предупредил, все, что нужно собрал, родителей с детьми вывезли… Жена осталась и помогала гражданским как волонтер.

За свои средства покупали многое: детское питание, одежду, развозила хлеб, шила желтые и синие ленты для военных по ночам без света...

Все что могла, все делала. Когда плотность обстрелов была слишком велика, тогда она уехала на месяц, но потом вернулась назад.

Служба в спецподразделении "KRAKEN" ГУР МОУ. Участие в боевых операциях

В апреле после начала широкомасштабного вторжения офицер Зима пришел на службу в спецподразделение "KRAKEN" и участвовал в его военных операциях.

С момента создания, это подразделение неоднократно давало взбучку врагу и успело зарекомендовать себя как одно из самых профессиональных подразделений в выполнении боевых задач. Основной секрет успеха бойцов офицер раскрывает дальше в материале.

Зима: Самое главное – создать условия, когда противник не понимает, что ты делаешь. Если он не понимает, что ты делаешь, теряется управление ситуацией.

Если управление потеряно, и мы смогли уничтожить еще и систему связи, тогда вражеского подразделения нет. Для этого мы можем использовать все наличные средства: от психологической до артиллерийской подготовки или даже БПЛА с колонками, имитирующими полет снарядов или мопедов.

Оно врага раздражает. А раз раздражает – значит злит. Надо смотреть по ситуации и хитрить. Можно растягивать их внимание, чтобы противник не концентрировался в конкретном месте.

Фото: KRAKEN

Чем профессиональнее военные, тем быстрее они будут отступать и менять собственную тактику. А для этого, как говорится, нужно "откатиться" назад, собраться на перепланировку и готовиться к дальнейшим действиям. На этом все друг друга ловят. Мобилизированные паникуют.

Как в Балаклейском направлении, когда во время операций бросали все оружие на наших, потому что вообще не понимали, что происходит. Враг не понимал, что делать. Бежать? Но куда?

Где профессиональные военные, там паника отсутствует. Они могут точно так же двигаться, как мы.

Профессионалы знают, что сегодня можно отступить, а завтра сделать десять шагов вперед.

Есть такие задачи, где нужно работать головой и умом – планировать, хитрить. В лоб мы никогда не идем.

Мы все сделаем для того, чтобы минимизировать потери, минимизировать ресурсы, которые нужно задействовать, чтобы максимально было упрощено и понятно быстро и внезапно. А уж потом исполнение, поэтому таков результат многих операций.

У нас еще общие задачи были с 92-й, 80-й бригадами [80-я отдельная десантно-штурмовая бригада - ред.].

К примеру, вместе с 92 бригадой выполняли общую задачу во время освобождения населенных пунктов Харьковщины. Эта бригада очень мощная, эффективная и в техническом, и в личном плане, там умелое руководство. Она имеет большой опыт.

Большое количество подразделений, с которыми мы выполняли задания.

И в этом наша сила – мы делаем все вместе.

Никто не меряет звезды и никто не тянет на себя одеяло: кто быстрее, кто лучше. Мы договариваемся, кто что может сделать, нарезаем друг другу задачи. Задача, которая планируется и разрабатывается вместе, выполняется на все 100% успешно.

Общалась Ева Гликман

Это первая часть интервью с командиром группы спецподразделения KRAKEN ГУР МОУ. Вторая часть будет скоро доступна на online.ua.