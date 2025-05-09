Что нужно знать перед покупкой моторного масла ЗИК 5W30: выбор, преимущества, где купить в Украине
Категория
Авто
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Что нужно знать перед покупкой моторного масла ЗИК 5W30: выбор, преимущества, где купить в Украине

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Что нужно знать перед покупкой моторного масла ЗИК 5W30: выбор, преимущества, где купить в Украине

Главные тезисы

  • Моторное масло ЗИК 5W30 обладает высочайшими стандартами качества и преимуществами, такими как универсальность масла к широкому диапазону температур и использование собственной базы YUBASE.
  • ЗИК 5W30 предлагает комплекс высокотехнологичных решений, включая высокую термическую стабильность, низкий уровень испаряемости и отличные моющие свойства.
  • Стандартный интервал замены масла ЗИК 5W30 составляет от 8 000 до 12 000 км, однако для автомобилей в сложных условиях эксплуатации рекомендуется замена чаще.
  • Оригинальное моторное масло ЗИК 5W30 можно приобрести в интернет-магазине UkrParts, где представлен широкий ассортимент продукции с доставкой по всей Украине.
  • Для предотвращения попадания поддельных продуктов на рынок, следует обращать внимание на целостность упаковки, наличие QR-кода и покупать у проверенных поставщиков, таких как UkrParts.

Для стабильной, безопасной и эффективной работы двигателя крайне важно регулярно использовать качественное моторное масло. Одним из наиболее популярных вариантов среди украинских автолюбителей является моторное масло ЗИК 5W30 — продукт южнокорейского бренда, известного своим вниманием к инновациям и высочайшим стандартам качества.

Масла ZIC производятся корпорацией SK Lubricants, входящей в топ-5 мировых нефтехимических компаний. Основное конкурентное преимущество этих масел — использование собственной базы YUBASE, которая признана эталоном среди синтетических базовых масел.

Почему стоит выбрать моторное масло ЗИК 5W30?

Маркировка 5W30 указывает на универсальность и адаптацию масла к широкому диапазону температур. Оно остаётся текучим при низких температурах (до -30°C), обеспечивая быстрый запуск зимой, и надёжно защищает двигатель при высоких нагрузках и жаре. Однако в случае с ZIC это не просто «универсальное масло», а комплекс высокотехнологичных решений:

  • Высокая термическая стабильность — предотвращает разрушение масляной плёнки при высоких оборотах и нагрузках.

  • Низкий уровень испаряемости — масло долго сохраняет рабочий объём, снижая частоту доливки.

  • Отличные моющие свойства — предотвращают образование нагара и шлама, особенно в условиях городского цикла с частыми остановками.

  • Технология Low SAPS — делает масло подходящим для современных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами (DPF).

  • Полное соответствие стандартам API SN/CF, ILSAC GF-5 и ACEA C2/C3 — можно использовать для автомобилей азиатского, европейского и американского производства.

Когда и как менять моторное масло?

Даже самое качественное масло требует регулярной замены. В случае с ZIC 5W30 стандартный интервал замены составляет от 8 000 до 12 000 км в зависимости от условий эксплуатации. Для автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях (городские пробки, частые поездки на короткие дистанции, агрессивный стиль вождения), замена должна производиться чаще.

Не стоит экономить на фильтре — при каждой замене масла необходимо обязательно менять масляный фильтр, чтобы обеспечить циркуляцию исключительно чистой смазки.

Где выгодно купить моторное масло ЗИК 5W30 в Украине?

Если вы ищете оригинальное моторное масло ZIC с гарантией качества, удобной доставкой и честной ценой — рекомендуем интернет-магазин UkrParts. В каталоге представлен широкий выбор масел ZIC, включая линейки:

  • ZIC X7 5W30 (полусинтетика с отличным соотношением цены и качества);

  • ZIC X9 5W30 (премиальное синтетическое масло с увеличенным ресурсом);

  • ZIC TOP 5W30 (масло нового поколения для самых современных моторов).

Преимущества покупки в UkrParts:

  • 100% оригинальная продукция от официальных поставщиков;

  • подробные описания и допуски к каждой позиции;

  • возможность фильтрации по марке автомобиля и допускам;

  • доставка по всей Украине — от Киева до самых отдалённых уголков страны;

  • квалифицированные консультации специалистов по выбору масла.

Кроме того, магазин регулярно проводит акции и распродажи, что даёт возможность купить качественное масло по более доступной цене.

Как не нарваться на подделку?

К сожалению, рынок моторных масел не застрахован от подделок. Особенно это касается популярных брендов, таких как ZIC. Вот на что стоит обращать внимание:

  • Упаковка должна быть целой, с чёткой полиграфией и фирменной крышкой.

  • Наличие QR-кода или кода аутентификации, который можно проверить на официальном сайте.

  • Цена — если она подозрительно низкая, стоит насторожиться.

  • Покупка только у проверенных продавцов, таких как UkrParts, минимизирует любые риски.

Заключение

Моторное масло ЗИК 5W30 — это отличный выбор для тех, кто заботится о своём автомобиле и не готов идти на компромиссы в вопросах технического обслуживания. Сбалансированная формула, высокие эксплуатационные показатели и доступность делают его одним из лидеров на рынке Украины.

Переходите по ссылке на страницу каталога ZIC 5W30 в магазине UkrParts, чтобы выбрать подходящее масло для вашего авто и быть уверенными в качестве каждой поездки — от старта двигателя до финиша маршрута.

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