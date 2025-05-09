Что нужно знать перед покупкой моторного масла ЗИК 5W30: выбор, преимущества, где купить в Украине

Для стабильной, безопасной и эффективной работы двигателя крайне важно регулярно использовать качественное моторное масло. Одним из наиболее популярных вариантов среди украинских автолюбителей является моторное масло ЗИК 5W30 — продукт южнокорейского бренда, известного своим вниманием к инновациям и высочайшим стандартам качества.

Масла ZIC производятся корпорацией SK Lubricants, входящей в топ-5 мировых нефтехимических компаний. Основное конкурентное преимущество этих масел — использование собственной базы YUBASE, которая признана эталоном среди синтетических базовых масел.

Почему стоит выбрать моторное масло ЗИК 5W30?

Маркировка 5W30 указывает на универсальность и адаптацию масла к широкому диапазону температур. Оно остаётся текучим при низких температурах (до -30°C), обеспечивая быстрый запуск зимой, и надёжно защищает двигатель при высоких нагрузках и жаре. Однако в случае с ZIC это не просто «универсальное масло», а комплекс высокотехнологичных решений:

Высокая термическая стабильность — предотвращает разрушение масляной плёнки при высоких оборотах и нагрузках.

Низкий уровень испаряемости — масло долго сохраняет рабочий объём, снижая частоту доливки.

Отличные моющие свойства — предотвращают образование нагара и шлама, особенно в условиях городского цикла с частыми остановками.

Технология Low SAPS — делает масло подходящим для современных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами (DPF).

Полное соответствие стандартам API SN/CF, ILSAC GF-5 и ACEA C2/C3 — можно использовать для автомобилей азиатского, европейского и американского производства.

Когда и как менять моторное масло?

Даже самое качественное масло требует регулярной замены. В случае с ZIC 5W30 стандартный интервал замены составляет от 8 000 до 12 000 км в зависимости от условий эксплуатации. Для автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях (городские пробки, частые поездки на короткие дистанции, агрессивный стиль вождения), замена должна производиться чаще.

Не стоит экономить на фильтре — при каждой замене масла необходимо обязательно менять масляный фильтр, чтобы обеспечить циркуляцию исключительно чистой смазки.

Где выгодно купить моторное масло ЗИК 5W30 в Украине?

Если вы ищете оригинальное моторное масло ZIC с гарантией качества, удобной доставкой и честной ценой — рекомендуем интернет-магазин UkrParts. В каталоге представлен широкий выбор масел ZIC, включая линейки:

ZIC X7 5W30 (полусинтетика с отличным соотношением цены и качества);

ZIC X9 5W30 (премиальное синтетическое масло с увеличенным ресурсом);

ZIC TOP 5W30 (масло нового поколения для самых современных моторов).

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Кроме того, магазин регулярно проводит акции и распродажи, что даёт возможность купить качественное масло по более доступной цене.

Как не нарваться на подделку?

К сожалению, рынок моторных масел не застрахован от подделок. Особенно это касается популярных брендов, таких как ZIC. Вот на что стоит обращать внимание:

Упаковка должна быть целой, с чёткой полиграфией и фирменной крышкой.

Наличие QR-кода или кода аутентификации, который можно проверить на официальном сайте.

Цена — если она подозрительно низкая, стоит насторожиться.

Покупка только у проверенных продавцов, таких как UkrParts, минимизирует любые риски.

Заключение

Моторное масло ЗИК 5W30 — это отличный выбор для тех, кто заботится о своём автомобиле и не готов идти на компромиссы в вопросах технического обслуживания. Сбалансированная формула, высокие эксплуатационные показатели и доступность делают его одним из лидеров на рынке Украины.

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