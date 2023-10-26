Имущество авиакомпании "МАУ" распродают на аукционах — Аvianews

Имущество авиакомпании "Международные авиалинии Украины", которая до полномасштабного российского вторжения была крупнейшей в Украине, распродают на аукционах государственного предприятия "СЕТАМ".

Что известно о продающем имуществе "МАУ"

Уже проданы торговые марки с названием и логотипом МАУ и дочерней компании "МАУТЕХНИК", которая ремонтировала самолеты.

"С молотка ушли доля 99% в "МАУТЕХНИК", доля 62,43% в хендлинговой компании "Интеравиа", которая регистрировала пассажиров и подавала трапы в самолеты в аэропортах Украины, а также помещение авиакасс в центре Киева.

Сейчас на "СЕТАМ" продаются запчасти для самолетов и инструменты для технического обслуживания авиалайнеров. На аукционе можно купить кресла для самолетов, установку для мойки воздушных судов, авиазапчасти и водило для транспортировки воздушных судов", - говорится в сообщении.

Что известно о компании "МАУ"

При этом все торговые марки МАУ, выставленные на аукцион, выкупило ООО "Океалос Компани", созданное 29 июля 2022 года. Эта компания купила и самый дорогой лот – долю 62,43% у хендлинговой компании "Интеравиа" за 38,9 млн грн.

Авиакассы в центре Киева продали Константину Герасименко за 6,7 млн. грн. А 99% долю у "МАУТЕХНИКА" за 195 грн выкупил Олег Ткачук, добавляет avianews.com.

Как напоминает издание, в 2022 году МАУ прекратила полеты на фоне конфликта партнеров Арона Майберга и Игоря Коломойского.

В 2023 году три самолета из парка МАУ перешли во флот украинской авиакомпании "Роза Ветров", которую также связывают с Игорем Коломойским.