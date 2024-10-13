Ученые выяснили, что птицы горные гаички, обитающие вблизи горы Боулдер в США, создали собственные уникальные мелодии пения с целью сообщения с другими птицами, что подтверждает теорию Чарльза Дарвина о смещении характера.
Главные тезисы
- Пение горных гаичек в районе горы Боулдер подтверждает теорию Дарвина о смещении характера.
- Уникальные песни помогают птицам отличать своих от чужих и уменьшать конкуренцию.
- Исследование характеристик пения горных гаичек важно для понимания влияния человека на дикую природу и процессов адаптации животных к изменениям в среде.
- Горные гаички создают уникальные мелодии для коммуникации и защиты территории в контексте сопряжения с видами светлокрылых гаичек.
- Исполнение уникальных песен птицами горного рода отражает адаптивные стратегии в условиях изменяющейся среды и конкуренции в природе.
Что известно об особенностях горных гаичек
Отмечается, что горные рощицы, обитающие в высокогорных хвойных лесах вдоль западного побережья Северной Америки и Скалистых горах, известны своим выразительным пением.
В частности, они используют свист для поиска партнера или при необходимости защиты территории.
Близкими родственниками этих птиц являются гаички светокрылые, имеющие много общего с горными рощами.
Отличить представителей двух видов можно разве что за парой белых полос над глазами, напоминающими брови. Уникальный признак свидетельствует, что перед вами — рощица горная.
По предварительным исследованиям, при сосуществовании светокрылые гаички преимущественно доминируют над своими горными родственниками.
Первые обычно отгоняют самок другого вида, если те подходят слишком близко.
Кроме того, горные рощицы часто ждут, пока светокрылые закончат есть, только потом приближаются к кормушкам.
По мнению ученых, эти два вида могут совмещаться между собой, но их потомки женского пола не могут иметь потомства.
Для изучения того, как именно общаются эти птицы, ученые исследовали характерные черты пения обеих популяций, которые не пересекаются в Нью-Йорке и Калифорнии.
Также ученые проанализировали свист представителей гаичек, проживающих вблизи горы Боулдер в штате Юта.
По результатам исследования, ученые записали более 2 тыс случаев пения птиц и обнаружили, что горные рощицы родом из Боулдера поют иначе, чем проживающие в Калифорнии.
Птицы из Юты вместо обычной песни, в состав которой входят четыре ноты, высвисают гораздо дольше — от пяти до шести нот.
Продолжительность их пения также отличается от того, как свистят светокрылые рощицы в той же местности.
Горные рощицы родом из Боулдера также часто добавляют к щебетанию одну или дни вступительные ноты в начале песни, что отличает их как от родственников из Калифорнии, так и от представителей схожего вида.
С какой целью птицы могут прибегать к образованию уникального пения
Ученые подчеркивают, что исполнение уникальных песен может помогать этим птицам отличать своих от чужих и избегать скрещивания с другими видами.
Исследователи подчеркивают, что горные рощицы воссоздали уникальное пение после того, как у горы Боулдер в лесах появилось большое количество светокрылых гаичек.
Это произошло после того, как американские поселенцы населили регион и начали насаживать там клены и ясени — благоприятную среду для обитания светлокрылых гаичек.
Эти выводы подтверждают теорию Дарвина под названием "смещение характера". Согласно ей, среди тесно родственных видов существует тенденция к возникновению различий по признакам, например внешностью или зовом. Посредством этого существам удается уменьшить конкуренцию или избежать спаривания между представителями разных видов.
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