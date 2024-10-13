Ученые выяснили, что птицы горные гаички, обитающие вблизи горы Боулдер в США, создали собственные уникальные мелодии пения с целью сообщения с другими птицами, что подтверждает теорию Чарльза Дарвина о смещении характера.

Что известно об особенностях горных гаичек

Отмечается, что горные рощицы, обитающие в высокогорных хвойных лесах вдоль западного побережья Северной Америки и Скалистых горах, известны своим выразительным пением.

В частности, они используют свист для поиска партнера или при необходимости защиты территории.

Близкими родственниками этих птиц являются гаички светокрылые, имеющие много общего с горными рощами.

горная рощица

Отличить представителей двух видов можно разве что за парой белых полос над глазами, напоминающими брови. Уникальный признак свидетельствует, что перед вами — рощица горная.

По предварительным исследованиям, при сосуществовании светокрылые гаички преимущественно доминируют над своими горными родственниками.

Первые обычно отгоняют самок другого вида, если те подходят слишком близко.

Кроме того, горные рощицы часто ждут, пока светокрылые закончат есть, только потом приближаются к кормушкам.

По мнению ученых, эти два вида могут совмещаться между собой, но их потомки женского пола не могут иметь потомства.

Для изучения того, как именно общаются эти птицы, ученые исследовали характерные черты пения обеих популяций, которые не пересекаются в Нью-Йорке и Калифорнии.

Также ученые проанализировали свист представителей гаичек, проживающих вблизи горы Боулдер в штате Юта.

По результатам исследования, ученые записали более 2 тыс случаев пения птиц и обнаружили, что горные рощицы родом из Боулдера поют иначе, чем проживающие в Калифорнии.

Птицы из Юты вместо обычной песни, в состав которой входят четыре ноты, высвисают гораздо дольше — от пяти до шести нот.

Продолжительность их пения также отличается от того, как свистят светокрылые рощицы в той же местности.

Горные рощицы родом из Боулдера также часто добавляют к щебетанию одну или дни вступительные ноты в начале песни, что отличает их как от родственников из Калифорнии, так и от представителей схожего вида.

Наши уши не могли уловить эти длинные вводные ноты, и мы заметили это только после того, как записали и проанализировали песни. Но слух птиц гораздо лучше нашего, поэтому они, безусловно, могут их различать, — объясняет соавтор исследования Скотт Тейлор. Поделиться

С какой целью птицы могут прибегать к образованию уникального пения

Ученые подчеркивают, что исполнение уникальных песен может помогать этим птицам отличать своих от чужих и избегать скрещивания с другими видами.

Гибридизация друг с другом связана с репродуктивными затратами. С точки зрения эволюции, бесплодные самки — это безысходность в размножении. И, возможно, гибридные самцы также испытывают некоторые физиологические затраты, о которых мы еще не знаем. Учитывая, что два вида адаптированы на разных высотах, некоторым гибридам может быть тяжело выжить в холодные зимы в высоких горах, отметил Скотт Тейлор Поделиться

Исследователи подчеркивают, что горные рощицы воссоздали уникальное пение после того, как у горы Боулдер в лесах появилось большое количество светокрылых гаичек.

Это произошло после того, как американские поселенцы населили регион и начали насаживать там клены и ясени — благоприятную среду для обитания светлокрылых гаичек.

Эти выводы подтверждают теорию Дарвина под названием "смещение характера". Согласно ей, среди тесно родственных видов существует тенденция к возникновению различий по признакам, например внешностью или зовом. Посредством этого существам удается уменьшить конкуренцию или избежать спаривания между представителями разных видов.