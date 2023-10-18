Исследователи предупредили об опасном свойстве чат-ботов

В результате нового исследования стало известно, что чат-боты могут делать о пользователе весьма точные выводы на основе очень незначительных и неосознанных подсказок.
Что важно знать о чат-ботах
Авторы исследования обращают внимание на то, что чаты, такие как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, учатся на огромных массивах данных, которые они берут из сети.
Однако именно в этом главный нюанс: они могут быть использованы для идентификации личной информации о человеке.
В первую очередь речь идет о местонахождении, расе или другой конфиденциальной информации, которая может быть ценной для рекламодателей или хакеров.
Стоит обратить внимание на то, что модели GPT-4 от OpenAI удалось правильно определить приватную информацию в 85-95 процентах случаев.
Более того, довольно часто ИИ угадывает цвет кожи пользователя, а также место его нахождения.
Как эту информацию комментируют эксперты по кибербезопасности
Исследователи кибербезопасности часто призывают пользователей социальных сетей быть осторожными в распространении личных данных.
Однако, что важно понимать, это крайне тяжело контролировать, ведь большинство людей не обращают внимания на все, что они пишут в Интернете.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-