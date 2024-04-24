Известный производитель модной одежды Hugo Boss окончательно уходит из РФ

Hugo Boss окончательно уходит из РФ

Hugo Boss не разглашает финансовые условия соглашения. Россия требует, чтобы иностранные компании продавали активы со скидками не менее 50%.

В результате соглашения Hugo Boss больше не будет присутствовать в России с собственным юридическим лицом, — говорится в заявлении модного дома. Поделиться

Правительственная комиссия России по продаже иностранных активов одобрила соглашение. Ожидается, что соглашение, которое еще предстоит одобрить национальным европейским органом, будет завершено в третьем квартале этого года.

Стоит отметить, что Hugo Boss вместе со многими сетями магазинов приостановил свой розничный бизнес в России вскоре после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Компания также приостановила свою деятельность в сфере электронной коммерции на русском рынке и прекратила рекламу.

Hugo Boss оказался под давлением из-за продолжения поставок некоторых товаров в Россию со стороны общественных организаций, требующих от западных компаний разорвать связи с Россией.

Что касается нашего оптового бизнеса, то мы выполняли контрактные обязательства перед нашими партнерами. В этом контексте Hugo Boss всегда соблюдал и соблюдает действующие санкции ЕС, — заявил немецкий производитель. Поделиться

Stockmann — финская компания розничной торговли и одноименная сеть магазинов по продаже одежды и товаров для дома.

Выход западного бизнеса из РФ

Немецкий производитель строительных материалов Knauf полностью сворачивает свою работу на российском рынке. Производитель стройматериалов не назвал конкретных причин, указав лишь на то, что решение было принято на фоне "текущих событий". Отметим, что Knauf работала на российском рынке более 30 лет.

В то же время, ЕС планирует заставить известную банковскую группу свернуть бизнес в России. Европейский центральный банк готовится приказать итальянскому UniCredit сократить бизнес в РФ.