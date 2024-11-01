Как выбрать оборудование для теплоснабжения: что нужно учитывать

При проектировании отопительной системы одним из ключевых вопросов является выбор подходящего агрегата для генерации тепла. Сегодня наиболее популярны газовые, электрические и твердотопливные агрегаты, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Кроме этого, вам понадобится заказать трубы, батареи, циркуляционный насос и другое оборудование для теплоснабжения, о котором мы поговорим в статье ниже.

Почему покупка качественного оборудования для обогрева — это важно?

1) Комфорт.

Качественное оборудование отопительных систем обеспечивает равномерное распределение тепла и поддержание комфортной температуры в помещениях. Двухконтурные модели обеспечат дом также автономным горячим водоснабжением.

2) Долговечность.

Сертифицированное оборудование для системы отопления, изготовленное с применением современных материалов и технологий, имеет высокий уровень надежности и длительный срок службы. При ежегодном обслуживании, система будет стабильно работать без каких-либо поломок, протечек и других ЧП.

3) Энергоэффективность.

Эффективные и экономичные приборы для отопления обеспечивают максимально высокий КПД + за счет автоматизации работы и точной регулировки температуры, исключают перерасход топлива. Все это позволит сократить расходы на отопление.

4) Простота управления.

В современных системах отопления реализуется широчайший спектр возможностей, в том числе ручное/автоматическое управление, синхронизация с приложением на смартфоне по Wi-Fi. Владелец может регулировать температуру, создавать недельные и суточные графики, получать уведомления о состоянии помещений и многое другое.

Как выбрать котел для оборудования системы отопления?

Преимущественно, выбор типа котла зависит от наличия / стоимости того или иного вида топлива в каждом конкретном случае. Перед покупкой системы необходимо рассчитать требуемую мощность, учитывая площадь дома, теплопотери и климат региона.

Тип котла Плюсы Минусы Кому подойдет? Электрические Экологичный (нет выбросов);Высокий КПД;Простой монтаж без особых разрешений, в отличие от газовой техники;Бесшумная работа;Компактность, по сравнению с твердотопливными котлами. Высокая стоимость электроэнергии, если нет возможности оформить льготный тариф;Не подходит для регионов с продолжительными перебоями в электроснабжении. Для зданий площадью до 1500 кв.м, если нет газификации или установка газового/твердотопливного котла невозможна.Отличный выбор, если в приоритете эффективные и экологичные решения. Газовые Доступная цена топлива;Высокая энергоэффективность, особенно в конденсационных моделях. Необходима газификация здания;Если нет электричества, многие модели не смогут запуститься;Обязательное получение разрешения на установку;Требуется котельная и дымоход. Экономичное решение для зданий, подключенных к газовой магистрали. Твердотопливные Позволяет создать полностью автономное от газа и света отопление;Для многих будет самым экономичным оборудованием для обогрева — дрова, уголь или пеллеты повсеместно доступны в Украине. Требует ручной загрузки топлива и склада для его хранения;Проект отопления должен включать котельную и дымоход;Нужно регулярно очищать прибор от золы и сажи. Для тех, кто имеет доступ к недорогому твердому топливу. Идеальный выбор для загородных домов без газа и с высоким тарифом на электроэнергию.

Подбор циркуляционного насоса

Первым делом стоит определиться с типом насоса:

1) Приборы с "мокрым" ротором

Здесь роторный элемент погружен в теплоноситель вместе с валом и рабочей крыльчаткой. Эти насосы характеризуются тихой работой, так как большая часть вибраций гасится жидкостью. Они компактны, просты в установке и обслуживании, однако КПД составляет не более 65%.

2) Насосы с "сухим" ротором

В отличие от предыдущего варианта, здесь роторный элемент не контактирует с водой. Устройства обладают высокой производительностью с КПД до 80%, но из-за отсутствия воды в системе отличаются большим шумом при работе.

На что еще обратить внимание?

Производительность, мощность, напор; Вольтаж электросети; Максимально допустимая температура теплоносителя; Габариты и размеры; Автоматика и защита; Максимальное выходное давление; Бренд, наличие лицензий, гарантий и т.д.

Выбор оптимальных труб и радиаторов отопления

При выборе оптимальных труб, обратите внимание на:

Материал: это может быть металл (сталь, медь, чугун), пластик (ПВХ, полипропилен), металлопластик;

Диаметр труб и способ их крепления.

В радиаторах главное учесть:

Материал: наиболее популярны чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллически модели;

Количество секций и их конструкция;

Мощность, теплоотдача и другие характеристики;

Способ монтажа приборов.

Для проектирования отопления, в том числе подбора хорошего оборудования для системы отопления, рекомендуем обратиться к специалистам, например в офис профессиональной климатической компании или инженерной фирмы.