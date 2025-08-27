Камеры Hikvision с ИК, LED и двойной подсветкой: сравнение

Системы видеонаблюдения позволяют вести контроль даже в полной темноте, а качество ночной съемки напрямую зависит от типа подсветки. В линейке производителя Hikvision доступны разные варианты — от классических камер с ИК подсветкой https://hikvision.co.ua/kamery-videonablyudeniya/ik-podsvetka/ до моделей с LED и комбинированной системой. Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учитывать при выборе для дома, офиса или охраны периметра.

Технология ИК-подсветки обеспечивает черно-белое ночное видение, LED — дает цветное изображение при любом уровне освещенности, а двойная подсветка сочетает преимущества обеих (автоматический выбор режима, универсальность, адаптация). Разберем, чем отличаются эти решения, какие у них плюсы и для каких условий подходят лучше всего.

Особенности ИК-подсветки

Классическая камера с ИК подсветкой использует инфракрасный свет в диапазоне 850–940 нм, невидимый человеческому глазу. Это позволяет вести наблюдение незаметно, не привлекая внимания к устройству.

Преимущества ИК-подсветки:

невидимость для посторонних;

дальность до 30–80 м (в зависимости от модели);

низкое энергопотребление (до 3–5 Вт при работе);

отсутствие засветок от фар, прожекторов и других ярких источников света.

Недостатки:

обеспечивает исключительно черно-белый режим съемки;

дальность работы зависит от количества и мощности ИК-диодов.

LED-подсветка: яркий свет для четкого изображения

В отличие от ИК, LED-подсветка работает в видимом спектре и освещает зону ярким белым светом. IP камеры Hikvision с LED-подсветкой позволяют фиксировать события в цвете даже ночью, а также психологически воздействуют на нарушителей.

Преимущества LED-подсветки:

сохранение цветного изображения;

высокая детализация при ночной съёмке;

дальность до 20–50 м при равномерном световом пятне;

эффект дополнительного освещения территории.

Недостатки:

высокая заметность камеры;

дополнительная нагрузка на питание (до 6–10 Вт).

Двойная подсветка: универсальность в одном устройстве

Многие современные IP камеры Hikvision оснащаются комбинированной системой, сочетающей ИК и LED-подсветку. В зависимости от сценария, камера автоматически выбирает: незаметный инфракрасный режим или яркий белый свет.

Преимущества двойной подсветки:

Гибкость работы — автоматическое переключение режимов. Сохранение цветного изображения при низком освещении. Оптимизация энергопотребления за счет автоматического переключения режимов. Дальность работы в ИК-режиме до 80 м, в LED-режиме до 50 м.

На что обратить внимание при выборе

При подборе камеры Hikvision важно учитывать:

условия освещения на объекте;

необходимую дальность наблюдения (20, 40, 60 или 80 м);

режим работы (нужна ли скрытность или эффект отпугивания);

энергопотребление и возможности питания;

температурный диапазон работы (многие модели работают от -30 °C до +60 °C).

Например:

для помещений достаточно камеры с ИК-подсветкой (дальность до 30 м, энергопотребление около 3 Вт);

для улицы и охраны периметра — подойдет LED-подсветка или комбинированная система.

Правильно подобранная камера Hikvision с нужным типом подсветки обеспечит стабильный контроль в любое время суток. А широкий выбор моделей позволяет найти решение под любые задачи безопасности — от небольшой квартиры до масштабной системы охраны периметра.