Камеры Hikvision с ИК, LED и двойной подсветкой: сравнение
Категория
Технологии
Дата публикации

Камеры Hikvision с ИК, LED и двойной подсветкой: сравнение

Промо

Камеры Hikvision с ИК, LED и двойной подсветкой: сравнение

Системы видеонаблюдения позволяют вести контроль даже в полной темноте, а качество ночной съемки напрямую зависит от типа подсветки. В линейке производителя Hikvision доступны разные варианты — от классических камер с ИК подсветкой https://hikvision.co.ua/kamery-videonablyudeniya/ik-podsvetka/ до моделей с LED и комбинированной системой. Каждый из них имеет свои особенности, которые важно учитывать при выборе для дома, офиса или охраны периметра.

Технология ИК-подсветки обеспечивает черно-белое ночное видение, LED — дает цветное изображение  при любом уровне освещенности, а двойная подсветка сочетает преимущества обеих (автоматический выбор режима, универсальность, адаптация). Разберем, чем отличаются эти решения, какие у них плюсы и для каких условий подходят лучше всего.

Особенности ИК-подсветки

Классическая камера с ИК подсветкой использует инфракрасный свет в диапазоне 850–940 нм, невидимый человеческому глазу. Это позволяет вести наблюдение незаметно, не привлекая внимания к устройству.

Преимущества ИК-подсветки:

  • невидимость для посторонних;

  • дальность до 30–80 м (в зависимости от модели);

  • низкое энергопотребление (до 3–5 Вт при работе);

  • отсутствие засветок от фар, прожекторов и других ярких источников света.

Недостатки:

  • обеспечивает исключительно черно-белый режим съемки;

  • дальность работы зависит от количества и мощности ИК-диодов.

LED-подсветка: яркий свет для четкого изображения

В отличие от ИК, LED-подсветка работает в видимом спектре и освещает зону ярким белым светом. IP камеры Hikvision с LED-подсветкой позволяют фиксировать события в цвете даже ночью, а также психологически воздействуют на нарушителей.

Преимущества LED-подсветки:

  • сохранение цветного изображения;

  • высокая детализация при ночной съёмке;

  • дальность до 20–50 м при равномерном световом пятне;

  • эффект дополнительного освещения территории.

Недостатки:

  • высокая заметность камеры;

  • дополнительная нагрузка на питание (до 6–10 Вт).

Двойная подсветка: универсальность в одном устройстве

Многие современные IP камеры Hikvision оснащаются комбинированной системой, сочетающей ИК и LED-подсветку. В зависимости от сценария, камера автоматически выбирает: незаметный инфракрасный режим или яркий белый свет.

Преимущества двойной подсветки:

  1. Гибкость работы — автоматическое переключение режимов.

  2. Сохранение цветного изображения при низком освещении.

  3. Оптимизация энергопотребления за счет автоматического переключения режимов.

  4. Дальность работы в ИК-режиме до 80 м, в LED-режиме до 50 м.

На что обратить внимание при выборе

При подборе камеры Hikvision важно учитывать:

  • условия освещения на объекте;

  • необходимую дальность наблюдения (20, 40, 60 или 80 м);

  • режим работы (нужна ли скрытность или эффект отпугивания);

  • энергопотребление и возможности питания;

  • температурный диапазон работы (многие модели работают от -30 °C до +60 °C).

Например:

  • для помещений достаточно камеры с ИК-подсветкой (дальность до 30 м, энергопотребление около 3 Вт);

  • для улицы и охраны периметра — подойдет LED-подсветка или комбинированная система.

Правильно подобранная камера Hikvision с нужным типом подсветки обеспечит стабильный контроль в любое время суток. А широкий выбор моделей позволяет найти решение под любые задачи безопасности — от небольшой квартиры до масштабной системы охраны периметра.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?