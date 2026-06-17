Лазер при глаукоме: когда вмешательство становится точкой опоры

Глаукома не болит — в этом её главная опасность. Человек может годами не замечать, как периферическое зрение постепенно сужается, пока потери не станут очевидными. К тому моменту нервные волокна уже повреждены необратимо. Именно поэтому усилия направлены не на восстановление, а на остановку разрушения. Среди методов контроля внутриглазного давления лазерное лечение глаукомы занимает особое место: оно действует прицельно, не требует госпитализации и хорошо переносится даже при сопутствующих системных заболеваниях.

Важно понимать с самого начала: лазер не устраняет глаукому как таковую и не восстанавливает уже утраченное поле зрения. Его задача — снизить давление, то есть устранить главный управляемый фактор прогрессирования. Если давление стабилизировано до наступления тяжёлых потерь, человек сохраняет то зрение, которое у него есть.

Как лазер снижает давление

При открытоугольной глаукоме, наиболее распространённой форме, нарушается отток водянистой влаги через трабекулярную сеть. Лазерная трабекулопластика воздействует точечными импульсами именно на эту зону, вызывая микроструктурные изменения в ткани и активируя клетки, ответственные за очистку дренажных каналов. Давление снижается без дополнительной медикаментозной нагрузки или позволяет уменьшить дозу уже применяемых капель.

При закрытоугольной глаукоме применяется лазерная иридотомия — формирование небольшого отверстия в радужке, которое выравнивает давление между камерами глаза. Процедура нередко предотвращает острый приступ, состояние с резким скачком давления, способным привести к быстрой потере зрения.

Кому может быть показана процедура

Давление не удаётся контролировать каплями, несмотря на правильно подобранную схему.

Пациент плохо переносит медикаменты или имеет противопоказания к их длительному применению.

Есть сложности с режимом закапывания — нарушения памяти, проблемы с моторикой.

Анатомия угла передней камеры создаёт риск острого приступа.

При этом лазер — не универсальное решение. При далеко зашедших стадиях или после предыдущих неудачных процедур его эффективность снижается. В таких случаях рассматривается хирургическое лечение.

Как проходит процедура

Вмешательство проводится амбулаторно. В глаз закапывают подготовительные капли, затем устанавливают гониолинзу, которая позволяет направить луч точно в нужную зону. Процедура занимает около 10–15 минут и практически безболезненна. После нее давление может временно подняться — нормальная реакция ткани, которую контролируют дополнительными каплями. Полный эффект трабекулопластики оценивают через 4–6 недель.

Снижение давления после лазера сохраняется в среднем несколько лет, после чего у части пациентов требуется повторная процедура или корректировка схемы. Это не означает неудачи: глаукома — хроническое заболевание, и тактика её ведения закономерно меняется со временем.

Наблюдение важнее однократного вмешательства

Ни капли, ни лазер не отменяют необходимости регулярного контроля. Только динамика — периметрия, тонометрия, оценка диска зрительного нерва показывает, стабилизировался ли процесс. В клинике Visiobud в рамках программы «Стоп глаукома» ежегодно под постоянным наблюдением находятся более 200 пациентов. Благодаря регулярному мониторингу и соблюдению индивидуальных схем лечения, удаётся стабилизировать течение заболевания примерно у 70% из них, результат достигаемый не одним вмешательством, а системной работой с каждым конкретным случаем.

Лазер в этой системе — точный и щадящий инструмент, часто незаменимый. Но по-настоящему он работает только тогда, когда встроен в долгосрочную стратегию наблюдения и своевременной коррекции лечения.