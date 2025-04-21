Люди в центре перемен. Почему университет Франко должен следовать этим путем — проректор ЛНУ Кухарский
Категория
Технологии
Дата публикации

Люди в центре перемен. Почему университет Франко должен следовать этим путем — проректор ЛНУ Кухарский

Кухарский
Читати українською
Источник:  ЛИГА.net

Формирование университета будущего — это не только о видениях, но и о ежедневной работе с людьми. От преподавателей и исследователей до работников администрации, технических служб, библиотек, музеев или ботанического сада все они ежедневно формируют ту среду, которая определяет качество образования, науки и повседневного опыта студентов, отмечает проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко (ЛНУ) Виталий Кухарский.

Главные тезисы

  • Прозрачные механизмы финансовой мотивации и развитие компетенций персонала - ключевые элементы формирования качественной образовательной среды в университете.
  • Уменьшение административной нагрузки, модернизация материально-технической базы и создание условий для эффективного труда преподавательского и административного персонала — основные приоритеты.
  • Интеграция в мировое академическое сообщество, участие в международных проектах и развитие сотрудничества с европейскими университетами - важные шаги на пути к улучшению статуса университета.

Участие в международных проектах, создание инновационных курсов, администрирование цифровых решений, аккредитация образовательных программ, преподавание на иностранном языке является одним из приоритетов для формирования четкой политики вознаграждения за вклад в развитие университета. Эти подходы должны быть дополнены прозрачными механизмами финансовой мотивации гарантов и рабочих групп образовательных программ.

Проректор призывает создать систему развития компетенций для преподавательского и административного персонала. Ведь школы лидерства, поддержка женского представительства в управлении и науке, открытые конкурсы всех административных и руководящих позиций формируют новую культуру прозрачности и ответственности.

Один из ключевых вызовов для украинских университетов — создать условия, при которых преподаватели смогут сосредоточиться на главном в своей работе. Уменьшение административной нагрузки включает переход к электронному документообороту, автоматизацию типовых процессов и делегирование непрофильных функций.

Не менее важно переосмыслить саму структуру преподавательской нагрузки. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке научной работы в высших учебных заведениях» открывает гибкие возможности для привлечения к преподаванию специалистов-практиков — без обязанности осуществлять научную деятельность.

По мнению проректора Кухарского, качественное образование начинается с простого вопроса: удобно ли тем, кто его обеспечивает? Нужна не только планировка времени, но и среда, позволяющая эффективно работать — преподавать, исследовать, развиваться.

Среди приоритетов — современные офисы, учебные пространства, модернизация устаревших помещений, стабильный высокоскоростной интернет, резервное питание, надежная техника и доступ ко всем необходимым инструментам.

В частности, современная LMS, интерактивные платформы для гибридного обучения, доступ к ведущим научным базам, использование инструментов искусственного интеллекта — все это должно быть не исключением, а стандартом.

А важными элементами, влияющими на ежедневную эффективность, по мнению проректора являются зоны отдыха, поддержка ментального здоровья, профилактика выгорания, инфраструктура для работников с детьми и доступность пространства для людей с инвалидностью.

Кроме того, интеграция в мировое академическое сообщество включает в себя системную работу с международными рейтингами, участие в профессиональных объединениях, сотрудничество с европейскими университетами. Это и совместные программы, и академическая мобильность, и грантовые инициативы. Университет должен присутствовать на таких площадках как Европейская ассоциация международного образования (EAIE), участвовать в создании двойных дипломов, международных исследованиях и краткосрочных стажировках.

Проректор Кухарский добавляет, что важно не только участвовать в проектах, но и развивать инфраструктуру для этого: цифровые сервисы типа Erasmus Dashboard, поддержка мобильности, сотрудничество с бизнесом и фондами, продвижение образовательных программ на глобальном уровне.

Такое привлечение — не о престиже ради престижа. Это путь к новым ресурсам, к взаимному обучению, к тому, чтобы украинские университеты были частью мирового академического ландшафта и сохраняли при этом собственную уникальность.

Лучшие изменения — те, которые работают не только на стратегическом уровне, но и ощущаются в ежедневной работе. И именно так должны стать изменения в университетской среде — реальными, ощутимыми и ориентированными на развитие.

Виталий Кухарский

Виталий Кухарский

Проректор ЛНУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?