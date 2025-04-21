Люди в центре перемен. Почему университет Франко должен следовать этим путем — проректор ЛНУ Кухарский

Формирование университета будущего — это не только о видениях, но и о ежедневной работе с людьми. От преподавателей и исследователей до работников администрации, технических служб, библиотек, музеев или ботанического сада все они ежедневно формируют ту среду, которая определяет качество образования, науки и повседневного опыта студентов, отмечает проректор Львовского национального университета имени Ивана Франко (ЛНУ) Виталий Кухарский.

Участие в международных проектах, создание инновационных курсов, администрирование цифровых решений, аккредитация образовательных программ, преподавание на иностранном языке является одним из приоритетов для формирования четкой политики вознаграждения за вклад в развитие университета. Эти подходы должны быть дополнены прозрачными механизмами финансовой мотивации гарантов и рабочих групп образовательных программ.

Проректор призывает создать систему развития компетенций для преподавательского и административного персонала. Ведь школы лидерства, поддержка женского представительства в управлении и науке, открытые конкурсы всех административных и руководящих позиций формируют новую культуру прозрачности и ответственности.

Один из ключевых вызовов для украинских университетов — создать условия, при которых преподаватели смогут сосредоточиться на главном в своей работе. Уменьшение административной нагрузки включает переход к электронному документообороту, автоматизацию типовых процессов и делегирование непрофильных функций.

Не менее важно переосмыслить саму структуру преподавательской нагрузки. Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке научной работы в высших учебных заведениях» открывает гибкие возможности для привлечения к преподаванию специалистов-практиков — без обязанности осуществлять научную деятельность.

По мнению проректора Кухарского, качественное образование начинается с простого вопроса: удобно ли тем, кто его обеспечивает? Нужна не только планировка времени, но и среда, позволяющая эффективно работать — преподавать, исследовать, развиваться. Поделиться

Среди приоритетов — современные офисы, учебные пространства, модернизация устаревших помещений, стабильный высокоскоростной интернет, резервное питание, надежная техника и доступ ко всем необходимым инструментам.

В частности, современная LMS, интерактивные платформы для гибридного обучения, доступ к ведущим научным базам, использование инструментов искусственного интеллекта — все это должно быть не исключением, а стандартом.

А важными элементами, влияющими на ежедневную эффективность, по мнению проректора являются зоны отдыха, поддержка ментального здоровья, профилактика выгорания, инфраструктура для работников с детьми и доступность пространства для людей с инвалидностью.

Кроме того, интеграция в мировое академическое сообщество включает в себя системную работу с международными рейтингами, участие в профессиональных объединениях, сотрудничество с европейскими университетами. Это и совместные программы, и академическая мобильность, и грантовые инициативы. Университет должен присутствовать на таких площадках как Европейская ассоциация международного образования (EAIE), участвовать в создании двойных дипломов, международных исследованиях и краткосрочных стажировках.

Проректор Кухарский добавляет, что важно не только участвовать в проектах, но и развивать инфраструктуру для этого: цифровые сервисы типа Erasmus Dashboard, поддержка мобильности, сотрудничество с бизнесом и фондами, продвижение образовательных программ на глобальном уровне.

Такое привлечение — не о престиже ради престижа. Это путь к новым ресурсам, к взаимному обучению, к тому, чтобы украинские университеты были частью мирового академического ландшафта и сохраняли при этом собственную уникальность.