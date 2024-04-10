Может ли Иран создать ядерное оружие — данные WP

Прошло шесть лет после ухода администрации бывшего президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном. Тегеран быстро накапливает обогащенный уран, показатели которого близки к оружейному уровню. Эксперты опасаются, что создание ядерной бомбы может быть делом в ближайшее время.

Может ли Иран создать ядерное оружие

The Washington Post пишет, что иранская ядерная программа, уже 15 лет привлекающая мировое внимание, в большинстве своем скрыта в объекте под землей в горе возле Большой Соляной Пустыни.

Установка, известная как Фордо, является крепким охраняемым внутренним святилищем ядерного комплекса Ирана и частым пунктом назначения международных инспекторов, чьи визиты должны предотвратить любые секретные попытки Ирана создать ядерное оружие.

Журналисты уточнили, что последний визит инспекторов в феврале показал значительные изменения на заводе. Несмотря на то, что производство обогащенного урана было остановлено согласно ядерному соглашению 2015 года, теперь там установлено новое оборудование, ускоряющее производство урана, в том числе и более опасные формы, приближающие Иран к способности производить ядерное оружие.

Между тем, иранские чиновники уже открыто говорят о достижении "сдерживания", имея в виду, что у страны теперь есть все необходимое для создания бомбы.

Хотя Иран заявляет, что не планирует создавать ядерное оружие, у него есть запасы высокообогащенного урана, который можно превратить в оружейное топливо для минимум трех бомб за срок от нескольких дней до нескольких недель, говорят нынешние и бывшие чиновники, — говорится в материале. Поделиться

Ядерное оружие в мире

В настоящее время ядерное оружие России уже находится в Беларуси, то есть ближе к территории НАТО. Агенты западной разведки и аналитики, использующие открытые данные, провели месяцы, наблюдая за размещением российских войск в Беларуси, лидер РФ Владимир Путин называет оговоркой для Запада.

Передислокация вооружений в Белоруссию означает, что это одно из западнейших мест, где размещается ядерный арсенал России.

Кроме того, на данный момент у России имеется 5580 ядерных боеголовок. Из этого числа 2670 боеголовок из состава ядерного арсенала находятся в запасе, а 1200 устаревших боезарядов все еще не утилизированы и хранятся на складах в России.