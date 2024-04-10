Может ли Иран создать ядерное оружие — данные WP
Категория
Мир
Дата публикации

Может ли Иран создать ядерное оружие — данные WP

ядерное оружие
Читати українською
Источник:  The Washington Post

Прошло шесть лет после ухода администрации бывшего президента США Дональда Трампа по ядерному соглашению с Ираном. Тегеран быстро накапливает обогащенный уран, показатели которого близки к оружейному уровню. Эксперты опасаются, что создание ядерной бомбы может быть делом в ближайшее время.

Может ли Иран создать ядерное оружие

The Washington Post пишет, что иранская ядерная программа, уже 15 лет привлекающая мировое внимание, в большинстве своем скрыта в объекте под землей в горе возле Большой Соляной Пустыни.

Установка, известная как Фордо, является крепким охраняемым внутренним святилищем ядерного комплекса Ирана и частым пунктом назначения международных инспекторов, чьи визиты должны предотвратить любые секретные попытки Ирана создать ядерное оружие.

Журналисты уточнили, что последний визит инспекторов в феврале показал значительные изменения на заводе. Несмотря на то, что производство обогащенного урана было остановлено согласно ядерному соглашению 2015 года, теперь там установлено новое оборудование, ускоряющее производство урана, в том числе и более опасные формы, приближающие Иран к способности производить ядерное оружие.

Между тем, иранские чиновники уже открыто говорят о достижении "сдерживания", имея в виду, что у страны теперь есть все необходимое для создания бомбы.

Хотя Иран заявляет, что не планирует создавать ядерное оружие, у него есть запасы высокообогащенного урана, который можно превратить в оружейное топливо для минимум трех бомб за срок от нескольких дней до нескольких недель, говорят нынешние и бывшие чиновники, — говорится в материале.

Ядерное оружие в мире

В настоящее время ядерное оружие России уже находится в Беларуси, то есть ближе к территории НАТО. Агенты западной разведки и аналитики, использующие открытые данные, провели месяцы, наблюдая за размещением российских войск в Беларуси, лидер РФ Владимир Путин называет оговоркой для Запада.

Передислокация вооружений в Белоруссию означает, что это одно из западнейших мест, где размещается ядерный арсенал России.

Кроме того, на данный момент у России имеется 5580 ядерных боеголовок. Из этого числа 2670 боеголовок из состава ядерного арсенала находятся в запасе, а 1200 устаревших боезарядов все еще не утилизированы и хранятся на складах в России.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Может быть, ядерное оружие - Лукашенко начал запугивать авиаударом
Может быть, ядерное оружие - Лукашенко начал запугивать авиаударом
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему российское ядерное оружие опасно для самой РФ — объяснение Данилова
Почему российское ядерное оружие опасно для самой РФ — объяснение Данилова
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Только НАТО или ядерное оружие защитит Украину от РФ – глава МИД Эстонии.
Только НАТО или ядерное оружие защитит Украину от РФ – глава МИД Эстонии.

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?