На Солнце появилось большое пятно – чем это грозит
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На Солнце появилось большое пятно – чем это грозит

солнце
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Источник:  Space

На Солнце появилось гигантское пятно, которое можно рассмотреть с помощью очков для наблюдений за затемнениями.

На Солнце появилось большое пятно

В начале недели, когда солнечное пятно под названием AR3590 повернулось в сторону Земли, оно также выросло на 25%. Это сделало ее самым большим солнечным пятном текущего 11-летнего солнечного цикла. Площадь пятна примерно в 9,5 раза превышает площадь Земли.

В NASA говорят, что солнечное пятно можно увидеть без помощи телескопов, но рекомендуется обязательно защитить глаза специальными очками. Лучшим временем для наблюдения за AR3590 будет приближающееся солнечное затмение 8 апреля, которое будет видно на территории США, Мексики и Канады.

За несколько дней до того, как солнечное пятно достигло рекордных размеров, в этой активной области произошла самая мощная солнечная вспышка за всю 25-летнюю солнечную цикл. Солнечная вспышка X6.3 была самой энергичной вспышкой с момента пика 24-го солнечного цикла, который завершился в декабре 2019 года.

Вспышка X6.3 была последней из трех вспышек в области AR3590, все они произошли за 24-часовой период, начавшийся 21 февраля.

Астрофотографу Питеру Льюису, отслеживавшему рост солнечного пятна, удалось зафиксировать изменения.

Теперь самое большое солнечное пятно 25-го цикла составляет около 60% размера другого рекордного пятна, вызвавшего разрушительную геомагнитную бурю на Земле, теперь этот инцидент называется событием Кэррингтона. Эта солнечная буря произошла в сентябре 1859, незадолго до пика активности Солнца. Тогда на Землю поступили потоки солнечной плазмы, также называемые корональными выбросами массы (КВМ). Небывалая солнечная буря привела к отключению телеграфных систем по всему миру.

Кроме того, когда гигантское солнечное пятно вернулось к правому краю нашей звезды, в поле зрения астрономов попала вертикальная группа солнечных пятен.

Такое расположение солнечных пятен крайне странное явление, поскольку они обычно расположены горизонтально поперек линий солнечной широты. Перпендикулярное расположение, конечно, может ничего и не означать, а может указывать на непонятные процессы, происходящие в магнитном поле Солнца.

В то же время, пока солнечное пятно AR3590 не произвело ни одного коронального выброса массы. При этом пятно породило сразу три вспышки Х-класса, которые считаются самыми мощными в истории наблюдений.

Ожидается, что в какой-то момент этого года Солнце достигнет пика активности, также известного как солнечный максимум, в 25 солнечном цикле. Солнечный максимум будет отмечен увеличением активности солнечных пятен, такими как солнечные вспышки и КВМ.

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