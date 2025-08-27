Обзор популярных аукционов США: Copart, IAAI, Manheim

Автомобили из США давно стали востребованным направлением среди украинских автолюбителей. Привлекательная цена, богатая комплектация, прозрачная история эксплуатации и широкий выбор моделей делают покупку авто с Америки одной из самых выгодных стратегий. Основной источник таких машин — крупнейшие американские аукционы: Copart, IAAI и Manheim.
Почему автомобили из США так популярны
Американский авторынок известен своей развитой инфраструктурой и доступностью данных по каждому автомобилю. Вот ключевые преимущества покупки машин через аукционы США:
Цена. Даже с учётом растаможки, доставки и ремонта авто из США может обойтись на 20–40% дешевле, чем аналогичный на украинском рынке.
Выбор. Огромный ассортимент — от бюджетных седанов до премиальных кроссоверов и электрокаров.
Прозрачная история. Благодаря сервисам Carfax и AutoCheck можно проверить пробег, сервисное обслуживание и участие в ДТП.
Высокий уровень комплектации. Американские версии автомобилей часто имеют дополнительные опции, которые не доступны в европейских комплектациях.
Обзор аукциона Copart — лидер в продаже страховых авто
Copart — крупнейший страховой аукцион США, специализирующийся на продаже автомобилей с пробегом, страховых машин после аварий, затоплений или других повреждений.
Особенности Copart
Более 250 филиалов по всей Америке.
Миллионы лотов в год, включая авто, мотоциклы, грузовики и даже спецтехнику.
Возможность участвовать как напрямую, так и через посредников.
Большой выбор автомобилей в разных ценовых категориях.
Плюсы Copart
Широкий ассортимент лотов — от бюджетных машин до премиум-класса.
Прозрачная система аукциона с пошаговыми ставками.
Возможность предварительного осмотра автомобиля.
Минусы Copart
Высокая конкуренция за популярные лоты.
Комиссии и сборы могут значительно увеличивать итоговую стоимость.
Требуется внимательный анализ состояния автомобиля, так как многие машины продаются «как есть».
Обзор аукциона IAAI — для тех, кто ищет выгодные предложения
IAAI (Insurance Auto Auctions) — ещё один крупный страховой аукцион США, похожий на Copart, но с рядом уникальных особенностей.
Особенности IAAI
Более 200 филиалов по всей стране.
Основной фокус на страховые авто из Америки после ДТП.
Удобный сайт и понятная система поиска по VIN, пробегу, году выпуска и типу повреждений.
Преимущества IAAI
Иногда более выгодные цены, чем на Copart.
Чёткая классификация повреждений и подробные фото.
Возможность участия в аукционе в режиме онлайн.
Недостатки IAAI
Меньший выбор машин по сравнению с Copart.
В некоторых регионах более строгие требования к участникам.
Сложности с покупкой редких моделей и новых авто.
Обзор аукциона Manheim
Manheim — крупнейшая площадка для оптовых торгов автомобилями, где чаще всего продаются машины после лизинга, трейд-ина или аренды. Это идеальный вариант для тех, кто ищет автомобили в отличном состоянии.
Особенности Manheim
Более 100 филиалов в США и Канаде.
Закрытые торги: доступ ограничен только для дилеров или через аккредитованных посредников.
Продаются в основном небитые авто с чистыми тайтлами.
Плюсы Manheim
Высокое качество лотов — машины с минимальным пробегом и сервисной историей.
Регулярное обновление ассортимента.
Возможность приобретения машин по привлекательной цене на оптовых торгах.
Минусы Manheim
Нет прямого доступа для частных лиц.
Высокая конкуренция среди дилеров.
Более строгие требования к проверке документов и оплате.
Что нужно знать перед участием в аукционе
Выбор автомобиля на аукционе — процесс, требующий внимательности и опыта. Вот основные рекомендации:
Проверка VIN. Используйте Carfax или AutoCheck, чтобы узнать полную историю автомобиля.
Анализ фото. Внимательно изучайте фотографии, особенно детали повреждений.
Расчёт бюджета. Учитывайте не только стоимость авто, но и комиссии аукциона, доставку, растаможку и ремонт.
Помощь специалистов. Работайте с надёжными посредниками, которые возьмут на себя все этапы — от поиска до доставки в Украину.
Сравнение аукционов США: Copart, IAAI и Manheim
|Характеристика
|Copart
|IAAI
|Manheim
|Основной профиль
|Страховые авто
|Страховые авто
|Авто после лизинга и трейд-ина
|Доступ для частных лиц
|Через посредника
|Через посредника
|Только через дилеров
|Ассортимент
|Максимально широкий
|Средний
|Ограниченный, но качественный
|Состояние авто
|От аварийных до исправных
|От аварийных до исправных
|Почти всегда в отличном состоянии
|Уровень конкуренции
|Высокий
|Средний
|Очень высокий
Почему стоит доверить подбор авто профессионалам
Покупка автомобиля на аукционах США связана с множеством нюансов: анализ лота, расчёт всех затрат, участие в торгах, оформление документов, доставка и растаможка. Ошибки на любом этапе могут стоить дорого.
Компания ATL предоставляет полный комплекс услуг по подбору и покупке авто с Америки: от поиска подходящего лота и участия в аукционе до доставки, растаможки и постановки автомобиля на учёт в Украине. Опытные специалисты помогают избежать рисков и гарантируют прозрачность всех процессов.
Аукционы Copart, IAAI и Manheim — это три основных источника качественных и доступных автомобилей из США. Каждый из них имеет свои особенности и подходит под разные задачи: Copart и IAAI — для страховых автомобилей с разной степенью повреждений, а Manheim — для тех, кто ищет машины в отличном состоянии с минимальным пробегом.