Обзор популярных аукционов США: Copart, IAAI, Manheim

Автомобили из США давно стали востребованным направлением среди украинских автолюбителей. Привлекательная цена, богатая комплектация, прозрачная история эксплуатации и широкий выбор моделей делают покупку авто с Америки одной из самых выгодных стратегий. Основной источник таких машин — крупнейшие американские аукционы: Copart, IAAI и Manheim.

Почему автомобили из США так популярны

Американский авторынок известен своей развитой инфраструктурой и доступностью данных по каждому автомобилю. Вот ключевые преимущества покупки машин через аукционы США:

Цена. Даже с учётом растаможки, доставки и ремонта авто из США может обойтись на 20–40% дешевле, чем аналогичный на украинском рынке.

Выбор. Огромный ассортимент — от бюджетных седанов до премиальных кроссоверов и электрокаров.

Прозрачная история. Благодаря сервисам Carfax и AutoCheck можно проверить пробег, сервисное обслуживание и участие в ДТП.

Высокий уровень комплектации. Американские версии автомобилей часто имеют дополнительные опции, которые не доступны в европейских комплектациях.

Обзор аукциона Copart — лидер в продаже страховых авто

Copart — крупнейший страховой аукцион США, специализирующийся на продаже автомобилей с пробегом, страховых машин после аварий, затоплений или других повреждений.

Особенности Copart

Более 250 филиалов по всей Америке.

Миллионы лотов в год, включая авто, мотоциклы, грузовики и даже спецтехнику.

Возможность участвовать как напрямую, так и через посредников.

Большой выбор автомобилей в разных ценовых категориях.

Плюсы Copart

Широкий ассортимент лотов — от бюджетных машин до премиум-класса.

Прозрачная система аукциона с пошаговыми ставками.

Возможность предварительного осмотра автомобиля.

Минусы Copart

Высокая конкуренция за популярные лоты.

Комиссии и сборы могут значительно увеличивать итоговую стоимость.

Требуется внимательный анализ состояния автомобиля, так как многие машины продаются «как есть».

Обзор аукциона IAAI — для тех, кто ищет выгодные предложения

IAAI (Insurance Auto Auctions) — ещё один крупный страховой аукцион США, похожий на Copart, но с рядом уникальных особенностей.

Особенности IAAI

Более 200 филиалов по всей стране.

Основной фокус на страховые авто из Америки после ДТП.

Удобный сайт и понятная система поиска по VIN, пробегу, году выпуска и типу повреждений.

Преимущества IAAI

Иногда более выгодные цены, чем на Copart.

Чёткая классификация повреждений и подробные фото.

Возможность участия в аукционе в режиме онлайн.

Недостатки IAAI

Меньший выбор машин по сравнению с Copart.

В некоторых регионах более строгие требования к участникам.

Сложности с покупкой редких моделей и новых авто.

Обзор аукциона Manheim

Manheim — крупнейшая площадка для оптовых торгов автомобилями, где чаще всего продаются машины после лизинга, трейд-ина или аренды. Это идеальный вариант для тех, кто ищет автомобили в отличном состоянии.

Особенности Manheim

Более 100 филиалов в США и Канаде.

Закрытые торги: доступ ограничен только для дилеров или через аккредитованных посредников.

Продаются в основном небитые авто с чистыми тайтлами.

Плюсы Manheim

Высокое качество лотов — машины с минимальным пробегом и сервисной историей.

Регулярное обновление ассортимента.

Возможность приобретения машин по привлекательной цене на оптовых торгах.

Минусы Manheim

Нет прямого доступа для частных лиц.

Высокая конкуренция среди дилеров.

Более строгие требования к проверке документов и оплате.

Что нужно знать перед участием в аукционе

Выбор автомобиля на аукционе — процесс, требующий внимательности и опыта. Вот основные рекомендации:

Проверка VIN. Используйте Carfax или AutoCheck, чтобы узнать полную историю автомобиля.

Анализ фото. Внимательно изучайте фотографии, особенно детали повреждений.

Расчёт бюджета. Учитывайте не только стоимость авто, но и комиссии аукциона, доставку, растаможку и ремонт.

Помощь специалистов. Работайте с надёжными посредниками, которые возьмут на себя все этапы — от поиска до доставки в Украину.

Сравнение аукционов США: Copart, IAAI и Manheim

Характеристика Copart IAAI Manheim Основной профиль Страховые авто Страховые авто Авто после лизинга и трейд-ина Доступ для частных лиц Через посредника Через посредника Только через дилеров Ассортимент Максимально широкий Средний Ограниченный, но качественный Состояние авто От аварийных до исправных От аварийных до исправных Почти всегда в отличном состоянии Уровень конкуренции Высокий Средний Очень высокий

Почему стоит доверить подбор авто профессионалам

Покупка автомобиля на аукционах США связана с множеством нюансов: анализ лота, расчёт всех затрат, участие в торгах, оформление документов, доставка и растаможка. Ошибки на любом этапе могут стоить дорого.

Компания ATL предоставляет полный комплекс услуг по подбору и покупке авто с Америки: от поиска подходящего лота и участия в аукционе до доставки, растаможки и постановки автомобиля на учёт в Украине. Опытные специалисты помогают избежать рисков и гарантируют прозрачность всех процессов.

Аукционы Copart, IAAI и Manheim — это три основных источника качественных и доступных автомобилей из США. Каждый из них имеет свои особенности и подходит под разные задачи: Copart и IAAI — для страховых автомобилей с разной степенью повреждений, а Manheim — для тех, кто ищет машины в отличном состоянии с минимальным пробегом.