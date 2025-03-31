Мерчант аккаунт: что это и зачем он нужен бизнесу

Чтобы принимать платежи от своих клиентов в криптовалюте, компаниям недостаточно использовать обычной криптокошелек для персонального использования. Им нужен продукт, разработанный специально для бизнеса, криптоплатежный шлюз, в котором есть мерчант аккаунт.

В тексте расскажем, на какие параметры обратить внимание при выборе продукта для компании, а также объясним, что такое мерчант аккаунт.

Мерчант аккаунт — это…

Так называется специальный кошелек, с помощью которого бизнес может принимать оплату от клиентов на сайте в криптовалютах. Как это работает:

предприниматель выбирает кошелек для бизнеса;

интегрирует его по API с сайтом или торговой платформой;

на сайте появляется кнопка «оплатить криптовалютой»;

когда клиент нажимает на нее, сайт «сообщает» об этом кошельку, тот автоматически генерирует уникальный адрес и передает его сайту. Операция занимает доли секунды, поэтому клиент моментально видит на экране адрес для оплаты;

человек переводит на него деньги, криптошлюз «сообщает» о поступлении средств, и информация мгновенно отображается на сайте. Клиент видит, что баланс его личного кабинета пополнился.

Основные параметры хорошего криптокошелька для бизнеса

В первую очередь продукт должен обеспечивать всестороннюю безопасность и надежность использования. Речь идет о финансах бизнеса, все должно работать без сбоев и ошибок, отлажено и четко.

Защита реального IP-адреса

Чтобы криптотранзакция осуществилась, ее должны подтвердить публичные ноды, которые получают IP-адрес криптокошелька, с которого отправляются средства. Чтобы обезопасить свои данные и активы, на ноду лучше не отправлять реальный IP-адрес. Если эта информация попадет в руки мошенников, они смогут вычислить реальное местоположение сервера с кошельком. Это последнее, чего хотелось бы предпринимателю, владеющему криптоактивами.

Выбирайте криптокошелек, в котором предусмотрена защита настоящего IP-адреса. Например, в BitHide используется совместная работа Tor и VPN, благодаря которой на ноду уходит трижды измененный IP-адрес. Узнать реальный после этого не представляется возможным.

Наличие seed-фразы

Пока хозяин криптокошелька с мерчант аккаунтом не хранит в надежном месте мнемоническую фразу — он не владелец своей криптовалюты. Пока он не уверен в том, что фраза существует в единственном экземпляре только у него — он не владелец своей криптовалюты.

Некастодиальность

Или работа программного обеспечения криптокошелька на подконтрольном клиенту оборудовании. В этом случае он самостоятельно принимает решения по всем вопросам, связанным с его активами: нужны ли его клиентам KYC- AML-проверки, где установить сервер и так далее. С некастодиальным решением бизнес становится по-настоящему независимым от третьих лиц.

Шифрование данных

Хорошо, если история использования кошелька хранится в зашифрованном виде. Отлично, если для шифрования используется надежный 512-битный ключ, такой на сегодняшний день нельзя взломать.

Инструменты для управления криптовалютой

Это второй момент, на который стоит обратить внимание, если в плане обеспечения безопасности активов и надежного хранения данных продукт вас устроил. В хорошем кошельке должен быть набор инструментов для комфортного управления криптовалютными финансовыми потоками, а именно:

возможность создания множества субкошельков (мерчант аккаунтов), для разделения средств, поступающих от разных брендов бизнеса;

многопользовательский доступ, для привлечения к работе сотрудников компании;

массовые выплаты для переводов криптовалют по списку получателей в пару кликов;

балансовые отчеты для удобного учета движения активов;

встроенная проверка рисковости криптовают, для отделения «грязных» средств от «чистых».

Все перечисленные в статье параметры и инструменты есть в криптокошельке для бизнеса BitHide, переходите на сайт, чтобы узнать о продукте больше и начать принимать криптовалюту от клиентов на свой мерчант аккаунт.