Регистрация компании на Кипре характеризуется доступом к низконалоговому режиму и сравнительно доступным начальным затратам на регистрацию и управление бизнесом. В публикации мы разберем, какие виды деятельности выгодно вести через компанию, зарегистрированную на Кипре, уделим внимание этапам регистрации бизнеса на Кипре, рассмотрим особенности налогового законодательства.

Больше информации о регистрации компании на Кипре https://ybcase.com/countries/republicofcyprus

Регистрация бизнеса на Кипре: преимущества

Открытие компании на Кипре дает доступ к рынкам ЕС, что важно для экспортно-ориентированных бизнесов и компаний, работающих в секторе услуг. Это упрощает торговлю, логистику и сотрудничество с партнерами из Европы. Правовая система, опирающаяся на традиции британского общего права, гарантирует стабильность законодательства и безопасность для инвестиций.

Кипр предлагает доступ к профессиональным услугам. Здесь можно найти квалифицированных специалистов в сфере аудита, бухгалтерского учета и юриспруденции. Стандартные расходы на регистрацию и содержание бизнеса ниже, чем в других странах ЕС, что особенно важно для малого и среднего бизнеса.

Регистрация IT бизнеса на Кипре привлекает иностранцев, предлагая льготы по программе IP Box. Согласно этой программе, доходы от интеллектуальной собственности облагаются налогом по сниженной ставке, что делает страну привлекательной для разработчиков ПО, стартапов и технологических компаний.

Решение открыть бизнес на Кипре часто связано с развитием здесь технологического сектора. Правительство поддерживает инновации через такие структуры, как Кипрский фонд исследований и инноваций (RIF), а также развитие технологических парков. Дополнительно, неправительственная организация Tech Island помогает кипрским стартапам наладить сотрудничество с талантами на международной арене.

Для предпринимателей, планирующих создать компанию на Кипре, открываются возможности сотрудничества с растущим сектором венчурного капитала. Центрами этого сегмента являются Никосия и Лимассол, где работают фонды и акселерационные платформы, заинтересованные в финансировании инновационных идей.

Типы компаний на Кипре и их особенности

Чтобы открыть компанию на Кипре, доступны различные формы юридических лиц, но наиболее популярной является Private Limited Company (Ltd). Зарегистрировать Ltd на Кипре может мин. один учредитель (макс. число 50). Ее преимущества:

Ограниченная ответственность участников.

Капитал в большинстве случаев формальный.

Удобство управления и отчетности.

В Public limited company ответственность акционеров ограничивается суммой, которую они инвестировали в компанию через покупку акций. Эти компании вправе предлагать свои акции инвесторам на открытом рынке. Для их регистрации необходимо не меньше семи учредителей и минимальный капитал 25 000 евро.

Регистрация бизнеса (фирмы) на Кипре в форме компании, работающей на основе гарантии, предполагает создание юридического лица, участники которого несут ответственность только в пределах сумм, которые они обязались внести в случае ликвидации компании на Кипре.

Открыть партнерство на Кипре могут по меньшей мере два партнера. В случае полного партнерства каждый из партнеров обладает равными правами и несет общую ответственность за задолженности партнерства, возникшие в период сотрудничества. Ограниченное партнерство включает как полных, так и ограниченных партнеров.

Доступен выход на рынок через регистрацию филиалов на Кипре для иностранных компаний. Теперь подробнее о каждой из них.

Процедура регистрации компании на Кипре

Прежде чем приступить к регистрации фирмы на Кипре, следует выбрать форму и уникальное название, подготовить бизнес-план. Для онлайн-регистрации компании на Кипре потребуется сначала оформить регистрацию в электронной системе.

Основные этапы регистрации компаний на Кипре после выбора формы и утверждения названия:

Подготовка корпоративных документов. Оплата госпошлин. Подача заявки и документов регистратору.

Не позже чем через 3 месяца с момента получения Certificate of Incorporation нужно оформить налоговую регистрацию и получить ИНН. После этого должен быть открыт корпоративный счет на Кипре и оформлены лицензии в соответствии с видом деятельности. Отметим, что государство активно внедряет электронные сервисы, упрощая взаимодействие бизнеса с регуляторами.

Какую деятельность выгодно вести через компанию, зарегистрированную на Кипре?

Благодаря удобному положению и участию Кипра в ЕС, компании, зарегистрированные здесь, имеют доступ к рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки. Налоговые скидки, отсутствие налога на дивиденды и возможность ведения деятельности на международном уровне способствуют тому, что регистрация кипрской компании считается оптимальным выбором для торговых операций.

Кипр предоставляет выгодные условия для инвестфондов и управляющих компаний. Специальные лицензии и регуляторные нормы дают возможность эффективно управлять активами. Кипр — один из ведущих центров мирового судоходства. Регистрация компаний на Кипре в судоходном регистре обеспечит доступ к налоговым преференциям, возможностям не платить налог на прибыль от эксплуатации судов и работать с крупнейшими международными рынками.

Система IP-BOX на Кипре предлагает выгодные возможности для оптимизации налогообложения доходов, получаемых от интеллектуальной собственности. Участие в программе помогает существенно сократить налоговые выплаты для компаний, владеющих патентами, авторскими правами и иными объектами ИС.

Еще один, пользующийся спросом среди иностранцев, вариант отрасли, чтобы зарегистрировать компанию на Кипре — недвижимость. Рынок недвижимости Кипра стабильно развивается, и компании, занимающиеся строительством, девелопментом и продажей объектов недвижимости, пользуются высоким спросом, особенно если учесть такой аспект, как отсутствие налога на прирост капитала.

Можно создать консалтинговую компанию на Кипре, предоставляющие услуги в таких областях, как управление и оптимизация бизнес-процессов, финансовый и юридический консалтинг, консультирование по стратегиям продвижения брендов, консультирование по внедрению новых технологий, цифровизации бизнес-процессов. Такие компании находят на Кипре комфортные условия для работы благодаря низким налоговым ставкам и возможности работать с международными клиентами.

Регистрация компании на Кипре на нерезидента: налоговые обязательства

Важным налоговым преимуществом является налог на прибыль — 12.5%. НДС — 19%, а также применяются сниженные ставки 9%, 5%, 3%, 0%. Если оборот компании за последний год превысил 15 600 евро или ожидается превышение этой суммы в последующие 30 дней, компания должна зарегистрироваться в системе НДС.

Предприятия с оборотом ниже указанной выше суммы имеют возможность добровольно зарегистрироваться. 20%-ный налог на прирост капитал взимается в случаях получения дохода от продажи недвижимости на Кипре или акций фирмы, если более 50% их рыночной стоимости поступают от недвижимости на острове.

До конца 2026 года компании, осуществляющие рисковое инвестирование в малые и средние предприятия с технологичными проектами через различные инвестфонды или торговые структуры, соответствующие заранее установленным критериям, могут списывать 50% налогооблагаемого дохода, полученного в году инвестирования, с макс. суммой списания 150 000 евро в год.

Кипр предоставляет выгодные налоговые условия для холдинговых структур, включая освобождение от налогов на дивиденды, получаемые нерезидентами, при соблюдении соответствующих условий.

Открытие счета на Кипре

Открытие бизнес-счета на Кипре является неотъемлемой частью процесса запуска бизнеса. Наличие счетов в кипрских банках дает доступ к специализированным услугам, включая консалтинг по бизнесу, стратегическому планированию и управлению финансами, что позволит клиентам банков оптимизировать финансовые процессы. Открытие счета на компанию на Кипре предполагает детальный анализ разных банков и их услуг, что поможет оценить репутацию учреждения, перечень услуг, в том числе для бизнеса в той или иной отрасли, комиссионные отчисления и качество обслуживания. Кипрские банки работают через системы SWIFT и SEPA.

Доступные варианты банков:

Bank of Cyprus.

Fortress Bank.

Piraeus Bank.

AstroBank.

Cyprus Development Bank.

Hellenic Bank.

Важно! Все предприятия, которые управляют счетами в кипрских банках, обязаны вести учет этих счетов и представлять своевременную финансовую отчетность. Компании обязаны обеспечивать доступность этих данных для проверок налоговых и регулирующих органов, предоставлять отчетность в соответствии с установленными сроками и формами.

Также можно открыть счет на Кипре в платежной системе, например, ECOMMBX. Она предоставляет полностью совместимую сеть денежных переводов, виртуальные счета с IBAN, электронные счета, а также поддерживает переводы через SWIFT и SEPA. Это удобное решение для международных транзакций и управления финансами.

Заключение

Простой процесс регистрации, низкие налоговые ставки, наличие различных налоговых льгот, стратегическое расположение острова в Европе привлекают на Кипр иностранных предпринимателей, заинтересованных в создании бизнеса с нуля. Кипр предлагает достаточно высокие стандарты корпоративной прозрачности и надежную правовую систему, что способствует защите интересов владельцев компаний. Наша команда может оказать комплексное сопровождение регистрации компании на Кипре и ряд сопутствующих услуг.