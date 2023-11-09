Рекордные расходы. Рада окончательно приняла госбюджет-2024

Основной статьей расходов госбюджета Украины на 2024 год является оборона – для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% расходов или 1,69 трлн грн.

Рада приняла бюджет страны на 2024 год

Верховная Рада на заседании 9 ноября приняла проект государственного бюджета на 2024 год. За главную смету страны в целом проголосовали 276 народных депутатов

Об этом сообщила глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Депутат отметила, что ко второму чтению проект бюджета на следующий год претерпел минимальные изменения.

Так, план по доходам увеличили на 22,2 млрд грн за счет увеличения в основном НДС по ввезенным в Украину товарам, а также налогу на прибыль банков, ввозной пошлине и рентной плате.

В целом, доходы государственного бюджета установили на уровне 1,768 трлн грн, расходы 3,35 трлн грн.

Основной статьей расходов является оборона – для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% расходов или 1,69 трлн грн.

Также в бюджете-2024 предусмотрели расходы на развитие оборонно-промышленного комплекса:

43 млрд грн на производство БПЛА;

43 млрд. грн. на производство боеприпасов и оружия.

Средства на сектор национальной безопасности и обороны покрываются исключительно внутренними поступлениями: налогами, таможенными платежами, дивидендами госкомпаний, приватизацией и средствами размещения ОВГЗ, – подчеркнула Пидласа. Поделиться

Остальные расходы попадают в плоскость дефицита бюджета, предусмотренного в сумме 1,57 трлн грн. Финансирование государственного бюджета будет производиться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн), размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн) и поступлений от приватизации (4 млрд грн).

На социальную защиту будет направлено около 470 млрд грн. В поддержку ветеранов будет направлено вдвое больше, чем в прошлом году – почти 15 млрд грн, из них 1 млрд грн – на протезирование воинов.

Расходы на медицину и образование составят 201 млрд. грн. и 69 млрд. грн. соответственно.

При подготовке ко второму чтению были добавлены правки о:

1 млрд грн на разминирование с/х земель,

поручили Правительству разработать механизм по урегулированию списания задолженности по среднесрочным ссудам, предоставленным местным бюджетам в 2009-2014 годах Государственным казначейством (вместо списания такой задолженности за счет свободных остатков),

изъяли норму о репрофайлинге ОВГЗ в собственности НБУ, поскольку такой вопрос требует согласования с МВФ;

создание дополнительной субвенции на строительство укрытий в больницах (1 млрд. грн.).

Ко второму чтению также изменился макропрогноз, который закладывается в основу бюджетных расчетов:

реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4,6%;

инфляция – 9,7%;

среднегодовой курс доллара – 40,7 грн.

ВРУ поддержала изменения в текущий бюджет

По словам первого заместителя налогового комитета Совета Ярослава Железняка, за это решение проголосовали 313 народных избранников.

Парламент Украины решил увеличить расходы на:

Минобороны – на 211 млрд грн;

МВД – на 79 млрд грн;

Минсоцполитики – на 16,5 млрд грн;

МИД – на 1,3 млрд грн;

Минстратпром – на 4,3 млрд грн;

СБУ – на 4,2 млрд грн;

ГУР – на 2,5 млрд грн;

Министерство образования – на 572 млн грн;

ГСИИ – на 570 млн грн;

Службу внешней разведки – на 500 млн грн;

УГО – на 230,5 млн грн;

Минэнерго – на 350 млн грн;

БЭБ – на 219 млн грн.

Ярослав Железняк обращает внимание на то, что указанными изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые достигают более 3,39 трлн грн, а дефицит свыше 2 трлн грн.