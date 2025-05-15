Санкции Трампа усложнили работу Международного уголовного суда

Сотрудники и подрядчики Международного уголовного суда жалуются, что американские санкции усложняют их работу даже в повседневных задачах, не говоря уже о достижении справедливости жертв военных преступлений или геноцида.

Трамп усложнил работу МКС: что известно

Об этом рассказали действующие и бывшие должностные лица МКС, международные юристы и правозащитники.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лишился доступа к своей электронной почте, поэтому перешел на швейцарскую электронную почту Proton Mail.

Его банковские счета заморожены. Внутри МКС сотрудники шутят, что даже не могут одолжить Хану ручку, потому что рискуют попасть под «радары» Вашингтона.

Американским сотрудникам суда в Гааге заявили, что если они приедут в США, их могут арестовать. Шесть высокопоставленных должностных лиц суда уволились из-за опасений по поводу санкций. Поделиться

Работа МКС тормозит еще и потому, что она существенно зависит от подрядчиков и неправительственных организаций. Часть неправительственных организаций прекратила работу с МКС, а руководители одной из них даже не отвечают на электронные письма от должностных лиц суда.

Эти санкции не позволят жертвам получить доступ к правосудию, — отметила директор по международному правосудию Human Rights Watch Лиз Эвенсон.

Санкции, введенные администрацией президента США Дональдом Трампом, запрещают Кариму Хану и другим 900 сотрудникам МКС въезд в Соединенные Штаты, а также грозят штрафами и тюремным заключением за любую «финансовую, материальную или технологическую поддержку» главному прокурору.

Суд сейчас рассматривает три иска от сотрудников и консультантов суда США против администрации Трампа, утверждающих, что санкции ограничивают их право на свободу слова. Недавно адвокат, занимающийся расследованием геноцида в Судане, получил временную защиту от преследования, но другие граждане США, работающие в суде, должны подать свои иски, чтобы получить такие же гарантии.

Из-за совокупного влияния таких проблем сотрудники МКС начали открыто сомневаться, сможет ли суд пережить период президентства Трампа. Об этом говорят чиновники МКС, пожелавшие остаться анонимными из-за страха преследований. Один из таких чиновников отметил: "Трудно представить, как суд сможет продержаться еще четыре года".

Напомним, что президент США Дональд Трамп 6 февраля подписал указ о санкциях против МКС, обвиняя его в «ненадлежащих действиях» против Соединенных Штатов, Израиля и других американских союзников. Санкции касаются и прокурора Карима Хана. Поделиться

Международный уголовный суд — единственный в мире, имеющий право и юрисдикцию преследовать глав государств за тяжкие преступления. МКС расследует принудительную депортацию украинских детей и атаки россиян на гражданскую инфраструктуру. Он 17 марта 2023 г. выдал ордера на арест Путина, уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовской-Беловой. Их обвиняют в том, что они руководили депортацией украинских детей в Россию — это военное преступление.