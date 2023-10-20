США могли дать зеленый свет России на тестирование ядерного оружия — Newsweek

На этой неделе США протестовали химический взрыв на ядерном полигоне в Неваде. Такой шаг может подтолкнуть РФ к собственным ядерным испытаниям.

США могли дать зеленый свет России на тестирование ядерного оружия

Вашингтон провел подземные испытания, направленные на "обнаружение ядерных взрывов малой мощности во всем мире", отмечено в пресс-релизе Министерства энергетики США.

Испытания провели через несколько часов после того, как в российском парламенте проголосовали за отзыв ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний.

Эти эксперименты продвигают наши усилия по разработке новых технологий в поддержку целей США по нераспространению ядерного оружия, заявил Кори Хиндерштейн, заместитель администратора NNSA по оборонному ядерному нераспространению. Поделиться

По его словам, это поможет снизить глобальные ядерные угрозы путем лучшего обнаружения ядерных испытаний.

По мнению журналистов Newsweek, США, тем самым, возможно, дали зеленый свет РФ на тестирование ядерных вооружений.

В свою очередь эксперты по контролю над вооружениями заявили, что выход РФ из договора показывает, что Кремль готов восстановить ядерные испытания, причем РФ владеет крупнейшим в мире ядерным арсеналом.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Москва выходит из договора из-за "безответственного отношения" США к глобальной безопасности.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, делал неоднократные заявления по поводу ядерного оружия. По его словам, в РФ будут готовы применить оружие массового поражения для защиты территории РФ. Некоторые аналитики выражали опасение, что деоккупация Крыма станет "красной линией" для Путина.