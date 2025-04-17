Топ ИИ-возможностей, которыми уже может воспользоваться каждый владелец Android-смартфона

В то время как владельцы айфонов ожидают глобального запуска Apple Intelligence, почти все современные Android-телефоны оснащены впечатляющими ИИ-функциями, которые значительно расширяют возможности повседневного использования. Рассмотрим самые полезные фишки, которые обеспечивает практически каждый смартфон под управлением «зеленого робота».

Интеллектуальный поиск и распознавание

Функция Circle to Search стала настоящим прорывом в мире мобильных технологий. Этот инструмент позволяет мгновенно получать информацию о любом объекте на экране, просто обведя его кружком. Технология работает с изображениями, текстом и видео, предоставляя контекстные результаты поиска без необходимости переключаться между приложениями.

Последние обновления сделали Circle to Search еще умнее — функция предлагает AI-сгенерированные обзоры визуальных запросов, предоставляя более глубокий контекст и понимание. Например, обведя кружком блюдо на фотографии, пользователь получит краткую информацию о его происхождении и составе.

Для устройств без нативной поддержки Circle to Search отличной альтернативой служит Google Lens. Это приложение распознает объекты через камеру смартфона, переводит тексты в реальном времени и помогает решать математические задачи.

ИИ-помощники

Gemini стал стандартным ассистентом на многих Android-устройствах. Этот современный ИИ-помощник предлагает впечатляющий набор функций:

Генерация текстов различных форматов. Создание изображений по описанию. Транскрипция аудиозаписей. Планирование маршрутов.

ChatGPT также доступен в виде отдельного приложения. Этот инструмент особенно полезны для творческих задач, помогая генерировать идеи и структурировать информацию.

Улучшение фотографий с ИИ

Magic Editor в Google Photos позволяет трансформировать снимки с помощью генеративного ИИ. Функция AI Eraser дает возможность удалять нежелательные объекты одним касанием, а система автоматически заполняет пространство, сохраняя естественность.

Best Take — еще одна полезная технология, которая помогает создавать идеальные групповые снимки, анализируя серию фотографий. Это позволяет выбрать лучшее выражение лица для каждого человека, чтобы каждый участник остался доволен результатом.

Интеллектуальные функции системы

Искусственный интеллект глубоко интегрирован в системные функции современных Android-устройств. Благодаря этому персонализация становится все более интеллектуальной:

Динамическое оформление интерфейса, адаптирующееся под обои и предпочтения пользователя. Умные уведомления, появляющиеся в наиболее подходящее время. Предиктивная загрузка приложений, которые могут понадобиться в определенный период. Автоматическая сортировка фотографий по людям, местам и событиям.

Адаптивная батарея использует машинное обучение для анализа пользовательских привычек и оптимизации энергопотребления, что позволяет значительно увеличить время автономной работы.

С каждым обновлением системы появляются новые ИИ-функции, доступные на устройствах предыдущих поколений. Поэтому начать использовать преимущества искусственного интеллекта можно прямо сейчас, не дожидаясь выхода новых флагманов.