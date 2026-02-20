Ученые объяснили происхождение жутких звуков возле Бермудских островов

7 марта 1949 года ученые Вудс-Холлского океанографического института (WHOI) неожиданно для самих себя сделали запись крайне жутких звуков. Долгое время ни они, ни их коллеги не могли понять, с чем на самом деле столкнулись возле Бермудских островов. Однако теперь мир наконец-то знает правду.

Ученые разгадали загадку жуткой мелодии

С заявлением по этому поводу выступил морской биоакустик и почетный научный сотрудник WHOI Питер Тиак, пишет Discover Wildlife.

По его словам, почти 80 лет назад его коллеги записали так называемую песню горбатых китов, однако не смогли ее распознать.

Ученый обращает внимание на то, что эти звуки открыл морской биолог Роджер Пейн в 1970-х годах, выпустив альбом Songs of the Humpback Whale.

Что касается записи ученых, которую сделали в 1949 году, она довольно долго пылилась в хранилище, пока архивариусы WHOI не обнаружили ее во время оцифровки старых аудиоматериалов.

Они сразу поняли, насколько это значимая находка, — подчеркнул Тиак. Поделиться

Как отметил ученый, учитывая, что киты под водой преодолевают немалые расстояния — процесс их изучения существенно усложняется.