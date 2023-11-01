Ученые разработали новый точный метод борьбы с раком — что известно

Лечение рака, имеющееся у нас в распоряжении на сегодняшний день, несет в себе множество рисков и побочных эффектов, которые делают борьбу с недугом еще более сложной. Но результаты недавнего исследования, проведенного в Медицинской школе Университета Дьюка, являют собой потенциальный прорыв в лечении рака, который обещает быть более точным и менее разрушительным для здоровых клеток, чем существующие методы терапии.

Ученым удалось добиться невероятной точности и эффективности в борьбе с раком

Исследование, проведенное под руководством исследователя-иммунолога доктора Хосе Рамона Конехо-Гарсиа, посвящено использованию димерных IgA (dIgA) антител для воздействия на молекулы, способствующие развитию опухоли внутри раковых клеток, в частности тех, которые не подвергаются другим методам лечения.

Антитела dIgA могут специфически влиять на мутации, связанные с PIGR-белком, присутствующим в большинстве эпителиальных раковых клеток. Одна из мутаций, KRAS G12D, которая, как известно, влечет за собой агрессивные формы рака, может быть остановлена этим антителом в процессе роста, называемого трансцитозом.

Испытания на мышах с раком легких и толстой кишки продемонстрировали снижение роста опухоли при использовании этого антитела, что превосходит результаты современных клинических методов лечения. Исследование также показало многообещающие результаты другой мутации — IDH1 R132H.

Уникальность этого исследования состоит в том, что антитело dIgA способно добиваться мутаций внутри клеток, что в прошлом было сложной задачей для исследователей.

Доктор Конехо-Гарсиа считает, что такой подход позволяет точно влиять на опухолевые клетки, изгоняя из них молекулы, способствующие развитию опухоли, и таким образом предотвращая ее рост. Он отметил, что антитело может быть использовано для лечения целого спектра агрессивных эпителиальных раков, включая рак яичников, толстой кишки и легких.

Полученные результаты являются частью развивающейся области иммунотерапии, которая направлена на использование иммунной системы организма для лечения рака. Другие методы лечения, такие как ингибиторы PD-1 и CAR T-клетки также демонстрируют значительные перспективы.

Доктор Конехо Гарсиа и его команда завершили исследования в Онкологическом центре и Исследовательском институте имени Х. Ли Моффитта. Они дорабатывают антитело для дальнейших клинических испытаний.

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