Команда из Сандийской национальной лаборатории и Техасского университета A&M в ходе эксперимента получила возможность наблюдать за уникальным явлением самовосстановления поврежденной платиновой пластины.

Что известно о способности поврежденных металлов к самовосстановлению

Отмечается, что исследователи тестировали стойкость металла, используя специализированный трансмиссионный электронный микроскоп для того, чтобы вытянуть концы металла 200 раз в секунду.

После этого ученые наблюдали за тем, как кусок платины толщиной 40 нанометров самовосстанавливался в условиях повышенного вакуума.

В частности, нанотрещины, возникающие в процессе так называемой "усталости" металла из-за постоянных напряжений и движений, начали заживлять.

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Это было совершенно потрясающе наблюдать своими глазами. Мы, конечно, этого не ожидали. Мы подтвердили, что металлы обладают собственной внутренней, естественной способностью к самовосстановлению, по крайней мере, в случае утомительных повреждений на наноуровне, — отмечает материаловед из Сандийской национальной лаборатории Брэд Бойс. Поделиться

Как может быть использовано явление самовосстановления металлов

Ученые отмечают, что процесс самовосстановления металлов может быть использован для противодействия деформации из-за "усталости" металла и повлиять на ремонт и поддержание надлежащего технического состояния таких сооружений и приборов, как мосты, двигатели и даже телефоны.

Отмечается, что процесс самовосстановления металлов был предусмотрен еще в 2013 году материаловедом из Техасского университета A&M Майклом Демковичем.

Он предположил, что заживление нанотрещин может происходить благодаря крошечным кристаллическим зернам внутри металлов, по сути, смещающих свои границы в ответ на стресс.

То, что процесс автоматического восстановления происходил при комнатной температуре является еще одним многообещающим аспектом исследования.

Ученые объясняют этот процесс явлением, известным как холодная сварка, когда при температуре окружающей среды металлические поверхности находятся настолько близко друг от друга, что их атомы начинают смешиваться.

В среде, подобной космическому вакууму, чистые металлы могут быть сближены настолько, что буквально слипнутся.