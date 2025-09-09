Уголь в мировой экономике: энергия, сырьё и экологический вызов

Уголь — это один из тех ресурсов, без которых история человечества была бы совершенно иной. Именно он стал топливом промышленной революции в XVIII–XIX веках, позволив создать фабрики, железные дороги, пароходы и современную индустрию. С тех пор прошло больше двухсот лет, но уголь всё ещё остаётся в числе важнейших источников энергии. Сегодня, несмотря на глобальные разговоры о «зелёной экономике» и климатических рисках, он обеспечивает около третьей части мировой электроэнергии.

Экономист Роман Билоусов метко подметил: «История угля — это история развития человечества. Без него не было бы ни индустриализации, ни современной энергетики». И действительно, парадокс угля в том, что он одновременно символ прогресса и главный экологический вызов XXI века.

Почему уголь до сих пор так важен?

На первый взгляд кажется, что уголь — это устаревшее топливо, от которого мир постепенно отказывается. Но цифры говорят другое. По данным Международного энергетического агентства (IEA), в 2022 году на угольных электростанциях было произведено 36 % всей мировой электроэнергии. Для сравнения: газ обеспечивает около 23 %, возобновляемые источники (солнце, ветер, гидро) — 29 %, атомная энергетика — около 10 %.

Причины такой «живучести» угля заключаются в следующем:

Огромные запасы — их хватит ещё на 130–150 лет при нынешних темпах добычи.

Низкая стоимость — уголь дешевле нефти и газа.

Широкая доступность — он добывается во многих странах, что снижает зависимость от импорта.

Надёжность — угольные станции не зависят от солнца и ветра и могут работать круглосуточно.

Для промышленности и энергетики, особенно в развивающихся странах, это серьёзные аргументы.

Наибольшая зависимость от угля наблюдается в странах с быстрорастущими экономиками. Китай и Индия — яркий пример. В Китае около 70 % электроэнергии вырабатывается на угольных станциях. В Индии — примерно столько же. Для этих стран уголь — это не только топливо, но и гарантия доступной энергии для заводов, транспорта и миллионов семей.

Дешёвая энергия позволяет им:

развивать промышленность;

строить инфраструктуру;

сокращать бедность и социальное неравенство.

В этом смысле уголь для Азии — то же самое, чем он был для Европы XIX века: основа экономического развития.

Уголь — это не только топливо

Мы привыкли думать об угле лишь как о горючем, которое сжигают на электростанциях, уголь — это ещё и важнейшее промышленное сырьё для таких отраслей экономики:

Металлургия. Более 70 % стали в мире выплавляется с использованием коксующегося угля. Без него невозможно производство автомобилей, зданий, мостов.

Химия. Из угля делают удобрения, красители, синтетические материалы.

Новые технологии. Китай активно развивает проекты по превращению угля в жидкое топливо и синтетический газ.

Уголь — это миллионы рабочих мест. По оценкам, в мире более 7 миллионов человек заняты в угледобыче и смежных сферах. В некоторых странах шахты и электростанции — градообразующие предприятия, без которых невозможно существование регионов. Кроме того, уголь приносит государствам огромные доходы от экспорта.

Например, для Австралии уголь обеспечивает около 15 % валютной выручки.

Уголь играет важную роль и в международных отношениях. В отличие от нефти и газа, которые добываются в ограниченном числе регионов, уголь доступен многим странам. Это делает его более «демократичным» ресурсом и снижает риск монополизации.

Китай активно увеличивает собственную добычу, чтобы снизить зависимость от импорта.

Индия рассматривает уголь как инструмент энергетической независимости.

Европа балансирует между экологической политикой и необходимостью поддерживать энергобезопасность: Польша и Германия до сих пор используют уголь, хотя в Брюсселе звучат призывы полностью отказаться от него.

Здесь уголь — не только энергия, но и политика.

Экологические издержки

Именно экология превращает уголь в «головную боль» для человечества. Выбросы CO₂ от сжигания угля — главный источник парниковых газов. На его долю приходится более 40 % глобальных выбросов CO₂ в энергетике.

Вместе с углекислым газом в атмосферу попадают сернистые соединения, ртуть и мелкие частицы. Это ведёт к смогу, болезням дыхательной системы и миллионам преждевременных смертей ежегодно (по данным Всемирной организации здравоохранения).

Поэтому развитые страны активно закрывают угольные станции. Германия планирует отказаться от угля к 2038 году, Франция — уже к середине 2030-х.

Несмотря на давление экологов, уголь в ближайшие десятилетия не исчезнет. Его роль будет постепенно сокращаться, но полностью заменить его быстро невозможно.

Главная надежда — на новые технологии, которые могут сделать уголь «чище»:

CCS (улавливание и хранение углерода). Уже действуют пилотные проекты в Канаде и США.

Газификация угля. Позволяет получать синтетические газы и жидкое топливо.

Водород из угля. Разрабатываются технологии его производства как переходного этапа к «зелёному» водороду.

Современные электростанции. С повышенным КПД и фильтрами, которые снижают выбросы.

Международное энергетическое агентство прогнозирует: к середине XXI века доля угля в энергетике сократится, но сохранится в развивающихся странах.

Уголь — это парадокс мировой экономики. Он дал человечеству промышленность и современную цивилизацию, обеспечивает миллионы рабочих мест и остаётся фундаментом энергетики для многих стран. Но именно уголь — главный источник выбросов CO₂ и один из символов климатического кризиса.

В ближайшие десятилетия мы увидим двойное движение:

развитые страны будут постепенно закрывать шахты и переходить на возобновляемую энергетику;

развивающиеся экономики продолжат опираться на уголь, пока альтернативы не станут доступнее.

Будущее угля зависит не только от политических решений, но и от технологий, которые позволят снизить его экологический след. В этом смысле слова Романа Билоусова звучат особенно актуально: «Вопрос не в том, уйдёт ли уголь, а в том, сумеет ли человечество найти баланс между развитием и безопасностью планеты».