Украинцы должны объединиться как в первые дни полномасштабного вторжения — командир взвода аэроразведки "Сальвия"

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Категория
Украина
Дата публикации

Украинцы должны объединиться как в первые дни полномасштабного вторжения — командир взвода аэроразведки "Сальвия"

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Источник:  online.ua
Дарья "Сальвия" Васильченко

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Дарья Васильченко с позывным "Сальвия" уже более года командует взводом аэроразведки 23-го отдельного батальона спецназначения.

С 2014 года "Сальвия" готовилась к полномасштабному вторжению и знала, что в Крыму Россия не остановится. 24 февраля 2022 года должна была идти в военкомат подписывать контракт с ТРО, но решила сразу мобилизоваться. Сначала был Киев, потом Донбасс. И уже больше года воюет на Бахмутском направлении.

"Сальвия" рассказала online.ua, как командует взводом, о гендерных стереотипах в армии, нужна ли мобилизация женщин, сколько дронов не хватает войску и что нужно Украине для победы.

"Сальвия" проводит сбор 500 тыс грн для своего подразделения аэроразведки на дроны, антенны, ремонты автомобилей, комплектующие для FPV. Задонатить на банку можно по ссылке.

Я не хочу быть обузой для команды

Я поняла, что полномасштабное вторжение неизбежно, когда россияне оккупировали Крым. С этого момента начала подготовку к защите своей страны.

Сначала должна была понять, есть ли от меня какой-то толк на фронте, поэтому начала учиться тактике ведения боя. Еще ходила на курсы парамедицины.

После учебы я поняла — это не просто романтическая мечта вступить в армию. Я не хотела быть обузой для команды, а поняла, что могу приносить пользу. Я ждала своего часа. 24 февраля 2022 года не сомневалась в том, что мне делать. Я взяла свои вещи и пошла в часть.

Дарья "Сальвия" Васильченко

Дарья "Сальвия" Васильченко

Командир взвода аэроразведки 23 ОБСП

Отношение к женщине в армии

Я не скажу, что испытывала в армии скепсис по поводу того, что девушка. У меня все адекватные и образованные люди.

В коллективе нет стереотипно-думающих индивидов, которые могли бы выдвигать претензии, недоверие или жалобы. В армии девушки выкладываются по полной. Каждая — специалистка в той области, в которой работает.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Могу описать только одну ситуацию, которая у меня возникла. Больше похожих не было.

Ребята что-то мастерили в свободное время от боевых задач. Один из них меня спрашивает: "Даша, а ты не знаешь, где лобзик по дереву?". Я не успела ответить, как другой говорит: “Что ты спрашиваешь, откуда она знает?”.

Я ответила, что знаю все, что у меня есть на складе. С тех пор они поняли, что я различаю, какой инструмент по металлу, а какой — по дереву.

Если гражданские имеют предубеждения в отношении женщин-военных, то пусть думают все, что угодно. Боже, нам свое делать.

Людям, которые уделяют службе всю свою душу и силы — безразлично то, что о них думают. Они делают свое дело.

Советы для женщин, желающих мобилизоваться

Мобилизация заденет абсолютно всех. Даже тех, кто скрывается от нее. Наивно думать, что можно где-нибудь отсидеться. Не важно — это мужчина или женщина с военной специальностью.

Война завтра не завершится. И спустя год тоже. Мы несем потери, поэтому кто-то должен прийти нам на замену. Это могут быть как женщины, так и мужчины.

Первый совет женщинам, желающим вступить в ряды ВСУ — не романтизируйте войну. Не думайте, что сейчас отправитесь в армию, вам дадут красивую форму, и будет классно. Нет, девочки, красивого ничего уже не будет. На фронте включаешь все свои мощности интеллекта и физической силы.

Дарья "Сальвия" Васильченко

Дарья "Сальвия" Васильченко

Командир взвода аэроразведки 23 ОБСП

Перед мобилизацией попробуйте пройти несколько вышколов на физическую, эмоциональную и интеллектуальную подготовку.

Если это выдержите и поймете, что сможете в таком темпе пахать не три недели вышкола, а год, два, три — вообще без вопросов. Любая специальность — ваша, хоть пулеметчица. Если поймете на этапе вышкола, что не выдерживаете, тогда не стоит мобилизоваться.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Также, если вы хорошая бухгалтер, деловодка, тогда добро пожаловать — это очень необходимая специальность в армии.

Нам ведь нужны не только медики, пулеметчики, танкисты и гранатометчики. Есть еще много тыловых профессий, без которых мы не получим в окоп ни воды, ни еды.

Попробуйте в мирном городе пройти обучение и почувствовать свою способность, чтобы понять, какая специальность вам подходит.

Каким должен быть профессиональный командир

В первую очередь, командир — это адекватный, понимающий и отзывчивый человек, чувствующий свой личный состав. Хороший командир поручает такие задачи, которые по силам выполнить военным с учетом их навыков, умений и способностей.

Это должен быть сильный и стойкий человек, потому что иногда приходится принимать трудные решения.

Необходимо понимать, что твои ребята могут получить ранения или, к сожалению, погибнуть. Нужно быть готовым к общению с близкими погибшего и объяснить им, почему и как это произошло. То есть командир должен быть стойким, сильным и умным, потому что без клепки в голове ничего не получится.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Командиры должны меняться — это нормальная процедура. У нас почти все воспитаны из солдат, младших сержантов. Они приходят с новыми идеями, которые хорошо воспринимает наше руководство и не ставит им палки в колеса. У командиров есть простор для развития и реализации своих инициатив.

Хорошо бы, чтобы командиры, которые сидят слишком высоко, почувствовали, что происходит на передовой. Тогда многое можно было бы улучшить. Мое предложение, что бы командиры "повыше" были ближе к земле.

Дарья "Сальвия" Васильченко

Дарья "Сальвия" Васильченко

Командир взвода аэроразведки 23 ОБСП

Командир должен быть на передовой

Труднее всего принимать решения, когда знаешь, что возле твоей позиции слишком опасно, но говорю ребятам: "Пацаны, пожалуйста, надо ехать". Они под обстрелом работают, потому что знают — нужно.

Я жду их, и каждые три минуты по рации спрашиваю, что там. Сижу, переживаю, как они доехали, зашли и вышли.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Мне проще самой что-нибудь сделать, когда я понимаю, что на передовой слишком опасно, или непонятная ситуация.

Если не знаю, что происходит, не могу с других спросить и поручить им задачу. Ибо не ощущаю атмосферы, в которой эта задача будет выполняться.

Сначала на себе должна почувствовать, насколько частые прилеты, как далеко контакт с врагом. Только тогда имею моральное право говорить: "Иди туда, делай это".

Когда подразделение на позициях, я сплю по нескольку часов в день. Я контролирую выезды, заезды, происходящее на позиции и оцениваю состояние вокруг нее. Пытаюсь продумать, в какое время лучше заехать и уехать.

Современная война невозможна без дронов

Нам не хватает ночных разведывательных дронов и ночных FPV.

Наибольшая потребность в дронах DJI Mavic 3T. Их мы используем круглосуточно. Этими дронами выводим пехоту на позиции, находим технику, прикрываем штурм и извещаем о его начале.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Также дронами, что мы только не делали — выводили танк на позицию, проводили врага до сдачи в плен, сбрасывали записки, воду и батарейки.

С помощью дрона делаем "бабах" за 5 мин, а готовим его к полету полчаса. Если активны штурмы, надо один за другим выпускать, а эта подготовка занимает некоторое время.

Дарья "Сальвия" Васильченко

Дарья "Сальвия" Васильченко

Командир взвода аэроразведки 23 ОБСП

Лучший вариант — это заводские дроны, которые уже на конвейере, и я не переживаю, слетит ли он. Когда 10 совершенно разных моделей, то с ними нужно сидеть несколько часов.

Чувствуют ли войну мирные города

Я вижу, что в Киеве нет войны. Все живут обычной гражданской жизнью. Киевляне вспоминают о войне только когда происходят обстрелы, тогда они поддерживают ВСУ.

В столице я не почувствовала, что люди понимают, что происходит. Они не хотят замечать, что через несколько сотен километров происходят боевые действия с невосполнимыми потерями.

Должна быть налажена коммуникация между правительством и людьми, занимающимися реинтеграцией, реабилитацией и адаптацией защитников.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Гражданским нужно адаптироваться к военному обществу, а не военным к гражданскому.

Уже сейчас необходимо внедрять коммуникационные, адаптационные и психологические стратегии, а также проводить разные курсы для семей защитников. Это целый пласт работы, который должны делать не сидящие в окопе военные.

Кто не помогает армии и не понимает, зачем помогать, того, к сожалению, жизнь погрузит в эту войну, но с другой стороны. Кто хочет что-то делать, но колеблется и не знает, как помочь — придите на день открытых дверей ко мне в батальон. Я вам покажу, что и как делаем.

Мои дети не узнают, что такое кровопролитие

Если тебе все равно, что происходит на фронте, и пытаешься переплыть реку Тису, то я не хотела бы видеть такого человека в своем подразделении. Его за уши притянули и сказали: "Нет, будешь служить". Он мне тоже с позиции сбежит.

У человека должно быть внутреннее чувство защищать свой дом. Его сейчас грабят, насилуют, убивают, и ты не можешь курить в стороне. Какая еще нужна мотивация? Это должно быть внутреннее чувство.

У меня все пацаны знают, зачем воюют. Насильно это чувство никак не втолковать человеку в голову. Ищите его в своем сердце.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Мы тоже время от времени падаем духом. Иногда просыпаюсь и думаю: “Боже, что я вообще здесь делаю? К чему это? Могла бы горя не знать”.

Но понимаю, что это мое государство, и у меня есть свой клочок работы. Я не хочу, чтобы мои дети узнали о том, что такое кровопролитие, насилие и тому подобное.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Украинцы должны объединиться, как в первые дни вторжения. С такой же силой, мотивацией и волей к жизни. Посмотрите, сколько на кладбище появилось новых могил. И вас это не мотивирует? Вы не понимаете, зачем идти воевать?

Я не хочу, чтобы все жертвы, которые понесло наше общество, оказались тщетными. Мы не можем сделать шаг назад, потому что это будет разорение памяти о наших павших Героях. Этого нельзя допустить.

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