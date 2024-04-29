"Сальвия" рассказала online.ua, как командует взводом, о гендерных стереотипах в армии, нужна ли мобилизация женщин, сколько дронов не хватает войску и что нужно Украине для победы.

С 2014 года "Сальвия" готовилась к полномасштабному вторжению и знала, что в Крыму Россия не остановится. 24 февраля 2022 года должна была идти в военкомат подписывать контракт с ТРО, но решила сразу мобилизоваться. Сначала был Киев, потом Донбасс. И уже больше года воюет на Бахмутском направлении.

Дарья Васильченко с позывным "Сальвия" уже более года командует взводом аэроразведки 23-го отдельного батальона спецназначения.

"Сальвия" проводит сбор 500 тыс грн для своего подразделения аэроразведки на дроны, антенны, ремонты автомобилей, комплектующие для FPV. Задонатить на банку можно по ссылке.

Я не хочу быть обузой для команды

Я поняла, что полномасштабное вторжение неизбежно, когда россияне оккупировали Крым. С этого момента начала подготовку к защите своей страны.

Сначала должна была понять, есть ли от меня какой-то толк на фронте, поэтому начала учиться тактике ведения боя. Еще ходила на курсы парамедицины.

После учебы я поняла — это не просто романтическая мечта вступить в армию. Я не хотела быть обузой для команды, а поняла, что могу приносить пользу. Я ждала своего часа. 24 февраля 2022 года не сомневалась в том, что мне делать. Я взяла свои вещи и пошла в часть. Дарья "Сальвия" Васильченко Командир взвода аэроразведки 23 ОБСП

Отношение к женщине в армии

Я не скажу, что испытывала в армии скепсис по поводу того, что девушка. У меня все адекватные и образованные люди.

В коллективе нет стереотипно-думающих индивидов, которые могли бы выдвигать претензии, недоверие или жалобы. В армии девушки выкладываются по полной. Каждая — специалистка в той области, в которой работает.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Могу описать только одну ситуацию, которая у меня возникла. Больше похожих не было.

Ребята что-то мастерили в свободное время от боевых задач. Один из них меня спрашивает: "Даша, а ты не знаешь, где лобзик по дереву?". Я не успела ответить, как другой говорит: “Что ты спрашиваешь, откуда она знает?”.

Я ответила, что знаю все, что у меня есть на складе. С тех пор они поняли, что я различаю, какой инструмент по металлу, а какой — по дереву.

Если гражданские имеют предубеждения в отношении женщин-военных, то пусть думают все, что угодно. Боже, нам свое делать. Поделиться

Людям, которые уделяют службе всю свою душу и силы — безразлично то, что о них думают. Они делают свое дело.

Советы для женщин, желающих мобилизоваться

Мобилизация заденет абсолютно всех. Даже тех, кто скрывается от нее. Наивно думать, что можно где-нибудь отсидеться. Не важно — это мужчина или женщина с военной специальностью.

Война завтра не завершится. И спустя год тоже. Мы несем потери, поэтому кто-то должен прийти нам на замену. Это могут быть как женщины, так и мужчины.

Первый совет женщинам, желающим вступить в ряды ВСУ — не романтизируйте войну. Не думайте, что сейчас отправитесь в армию, вам дадут красивую форму, и будет классно. Нет, девочки, красивого ничего уже не будет. На фронте включаешь все свои мощности интеллекта и физической силы. Дарья "Сальвия" Васильченко Командир взвода аэроразведки 23 ОБСП

Перед мобилизацией попробуйте пройти несколько вышколов на физическую, эмоциональную и интеллектуальную подготовку.

Если это выдержите и поймете, что сможете в таком темпе пахать не три недели вышкола, а год, два, три — вообще без вопросов. Любая специальность — ваша, хоть пулеметчица. Если поймете на этапе вышкола, что не выдерживаете, тогда не стоит мобилизоваться.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Также, если вы хорошая бухгалтер, деловодка, тогда добро пожаловать — это очень необходимая специальность в армии.

Нам ведь нужны не только медики, пулеметчики, танкисты и гранатометчики. Есть еще много тыловых профессий, без которых мы не получим в окоп ни воды, ни еды.

Попробуйте в мирном городе пройти обучение и почувствовать свою способность, чтобы понять, какая специальность вам подходит.

Каким должен быть профессиональный командир

В первую очередь, командир — это адекватный, понимающий и отзывчивый человек, чувствующий свой личный состав. Хороший командир поручает такие задачи, которые по силам выполнить военным с учетом их навыков, умений и способностей.

Это должен быть сильный и стойкий человек, потому что иногда приходится принимать трудные решения. Поделиться

Необходимо понимать, что твои ребята могут получить ранения или, к сожалению, погибнуть. Нужно быть готовым к общению с близкими погибшего и объяснить им, почему и как это произошло. То есть командир должен быть стойким, сильным и умным, потому что без клепки в голове ничего не получится.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Командиры должны меняться — это нормальная процедура. У нас почти все воспитаны из солдат, младших сержантов. Они приходят с новыми идеями, которые хорошо воспринимает наше руководство и не ставит им палки в колеса. У командиров есть простор для развития и реализации своих инициатив.

Хорошо бы, чтобы командиры, которые сидят слишком высоко, почувствовали, что происходит на передовой. Тогда многое можно было бы улучшить. Мое предложение, что бы командиры "повыше" были ближе к земле. Дарья "Сальвия" Васильченко Командир взвода аэроразведки 23 ОБСП

Командир должен быть на передовой

Труднее всего принимать решения, когда знаешь, что возле твоей позиции слишком опасно, но говорю ребятам: "Пацаны, пожалуйста, надо ехать". Они под обстрелом работают, потому что знают — нужно.

Я жду их, и каждые три минуты по рации спрашиваю, что там. Сижу, переживаю, как они доехали, зашли и вышли.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Мне проще самой что-нибудь сделать, когда я понимаю, что на передовой слишком опасно, или непонятная ситуация.

Если не знаю, что происходит, не могу с других спросить и поручить им задачу. Ибо не ощущаю атмосферы, в которой эта задача будет выполняться.

Сначала на себе должна почувствовать, насколько частые прилеты, как далеко контакт с врагом. Только тогда имею моральное право говорить: "Иди туда, делай это".

Когда подразделение на позициях, я сплю по нескольку часов в день. Я контролирую выезды, заезды, происходящее на позиции и оцениваю состояние вокруг нее. Пытаюсь продумать, в какое время лучше заехать и уехать. Поделиться

Современная война невозможна без дронов

Нам не хватает ночных разведывательных дронов и ночных FPV.

Наибольшая потребность в дронах DJI Mavic 3T. Их мы используем круглосуточно. Этими дронами выводим пехоту на позиции, находим технику, прикрываем штурм и извещаем о его начале.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Также дронами, что мы только не делали — выводили танк на позицию, проводили врага до сдачи в плен, сбрасывали записки, воду и батарейки.

С помощью дрона делаем "бабах" за 5 мин, а готовим его к полету полчаса. Если активны штурмы, надо один за другим выпускать, а эта подготовка занимает некоторое время. Дарья "Сальвия" Васильченко Командир взвода аэроразведки 23 ОБСП

Лучший вариант — это заводские дроны, которые уже на конвейере, и я не переживаю, слетит ли он. Когда 10 совершенно разных моделей, то с ними нужно сидеть несколько часов.

Чувствуют ли войну мирные города

Я вижу, что в Киеве нет войны. Все живут обычной гражданской жизнью. Киевляне вспоминают о войне только когда происходят обстрелы, тогда они поддерживают ВСУ.

В столице я не почувствовала, что люди понимают, что происходит. Они не хотят замечать, что через несколько сотен километров происходят боевые действия с невосполнимыми потерями. Поделиться

Должна быть налажена коммуникация между правительством и людьми, занимающимися реинтеграцией, реабилитацией и адаптацией защитников.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Гражданским нужно адаптироваться к военному обществу, а не военным к гражданскому.

Уже сейчас необходимо внедрять коммуникационные, адаптационные и психологические стратегии, а также проводить разные курсы для семей защитников. Это целый пласт работы, который должны делать не сидящие в окопе военные.

Кто не помогает армии и не понимает, зачем помогать, того, к сожалению, жизнь погрузит в эту войну, но с другой стороны. Кто хочет что-то делать, но колеблется и не знает, как помочь — придите на день открытых дверей ко мне в батальон. Я вам покажу, что и как делаем.

Мои дети не узнают, что такое кровопролитие

Если тебе все равно, что происходит на фронте, и пытаешься переплыть реку Тису, то я не хотела бы видеть такого человека в своем подразделении. Его за уши притянули и сказали: "Нет, будешь служить". Он мне тоже с позиции сбежит.

У человека должно быть внутреннее чувство защищать свой дом. Его сейчас грабят, насилуют, убивают, и ты не можешь курить в стороне. Какая еще нужна мотивация? Это должно быть внутреннее чувство. Поделиться

У меня все пацаны знают, зачем воюют. Насильно это чувство никак не втолковать человеку в голову. Ищите его в своем сердце.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Мы тоже время от времени падаем духом. Иногда просыпаюсь и думаю: “Боже, что я вообще здесь делаю? К чему это? Могла бы горя не знать”. Поделиться

Но понимаю, что это мое государство, и у меня есть свой клочок работы. Я не хочу, чтобы мои дети узнали о том, что такое кровопролитие, насилие и тому подобное.

Фото: instagram.com/daria.daria.vasylchenko

Украинцы должны объединиться, как в первые дни вторжения. С такой же силой, мотивацией и волей к жизни. Посмотрите, сколько на кладбище появилось новых могил. И вас это не мотивирует? Вы не понимаете, зачем идти воевать?