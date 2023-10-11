В НАТО назвали проблемы РФ в наступающей операции в этом году
Категория
Украина
Дата публикации

В НАТО назвали проблемы РФ в наступающей операции в этом году

РФ
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Источник:  Европейская правда

В НАТО не думают, что до конца года РФ будет способна на значительную наступательную операцию из-за того, что ее оборонная промышленность все еще не способна удовлетворить требования военного времени.

В НАТО назвали проблемы РФ в наступающей операции в этом году

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО на полях встречи министров обороны стран Альянса.

Мы знаем, что у России нет достаточно боеприпасов для достижения успеха в наступлении, и она, скорее всего, не сможет провести в этом году значительную наступательную операцию, – сказал он.

Чиновник добавил, что несмотря на мобилизацию своей оборонной промышленности, РФ все еще не в состоянии удовлетворить требования военного времени, и для поддержки даже скромной наступательной операции ей придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к получаемым от Ирана.

И тогда Путину тоже придется отдать приказ об обязательной мобилизации, – добавил он.

Чего не хватает армии РФ

Несмотря на это, он, скорее всего, остается уверенным, что Россия может нанести военное поражение Украине, по крайней мере на востоке, хотя, похоже, его генералы не всегда адекватно информируют его о реальном положении дел на местах, – отметил чиновник.

Также, по его словам, России не хватает маневренных подразделений, необходимых для успешных крупных наступательных операций. "Вместо этого, под политическим давлением они отдают приказы неопытным подразделениям для достижения нереалистичных целей", - сказал представитель НАТО.

По его словам, однако, очень опасно недооценивать Россию: "В прошлом году они мобилизовали 300 000 военных и они продемонстрировали готовность понести много, много потерь".

С другой стороны, в НАТО ожидают, что украинское наступление продолжится, но тактика может измениться.

Украинцы очень хорошо знают свою территорию и знают, какими будут последствия зимы. И потому я ожидаю, что они продолжат свое наступление, – резюмировал он.

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