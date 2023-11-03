В Сербии ушел в отставку пророссийский глава спецслужбы

Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин ушел в отставку. Он объяснил это якобы давлением стран Запада.

В отставку ушел глава спецслужбы Сербии Александар Вулин

США и ЕС хотят получить мое главу как предварительное условие для того, чтобы не вводить санкции против Сербии. Я не позволю себе стать причиной шантажа и давления на Сербию и сербский мир. Именно поэтому я подаю заявление о своей безвозвратной отставке, – заявил он. Поделиться

Скандальный чиновник добавил, что его отставка не изменит политику стран Запада по Сербии, но "затормозит новые требования и шантаж".

Что известно о Вулине

Следует отметить, что Вулин занимал должность главы Агентства безопасности и информации Сербии с декабря 2022 года. Он является близким соратником президента Александра Вучича.

В июле этого года США ввели санкции против Улина. Его подозревают в причастности к незаконной поставке оружия, торговле наркотиками и злоупотреблению служебным положением.

Он мог использовать свои полномочия, чтобы помочь находящемуся под санкциями США сербскому торговцу оружием переправить нелегальные партии оружия через границу Сербии.

При этом Вулин выступает за тесные связи Сербии с Россией и продвигает концепцию "сербского мира" – копию "русского мира".